„Este cea mai rapidă cale”. Zelenski se declară deschis unui armistițiu pe actualul front

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ar fi dispus să accepte oprirea luptelor pe actualela linie a frontului în cadrul unui eventual acord de încetare a focului cu Rusia, descriind această variantă drept cea mai rapidă modalitate de a pune capăt confruntărilor armate.

Într-un interviu acordat postului Sky News, Zelenski a fost întrebat dacă ar accepta ca un eventual armistițiu să fie aplicat pe baza pozițiilor deținute în prezent de cele două armate.

„Da. Este cea mai rapidă cale”, a răspuns liderul ucrainean pentru Sky News, notează Kyiv Post.

El a precizat însă că nu vede un astfel de acord ca pe o soluție definitivă, ci ca pe începutul unui proces diplomatic care să ofere garanții că războiul nu va reîncepe.

„Vrem să oprim războiul astfel încât să nu se întoarcă. Nu este vorba doar despre oprirea luptelor, ci despre mutarea conflictului într-un cadru diplomatic”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a respins și ideea că o asemenea abordare ar însemna o cedare în fața cerințelor Moscovei.

„A rămâne acolo unde suntem acum le oferă oamenilor din Ucraina mai multe șanse să își salveze copiii și le oferă soldaților șansa de a se întoarce acasă. Cred că acest lucru este important pentru noi”, a declarat el.

Kievul a susținut în repetate rânduri ideea unui armistițiu bazat pe actuala situație de pe teren, ca parte a unui acord mai amplu de pace. Moscova a respins însă această variantă și continuă să susțină că orice înțelegere trebuie să includă cedarea integrală a regiunii Donețk, inclusiv a unor teritorii pe care armata rusă nu a reușit să le cucerească.

Mesaje pentru Kremlin prin Abramovici

În același interviu, Zelenski a confirmat pentru prima dată informațiile privind o întâlnire avută în luna mai, la Kiev, cu omul de afaceri rus Roman Abramovici, fost proprietar al clubului Chelsea.

Potrivit liderului ucrainean, Abramovici s-a oferit să transmită direct Kremlinului mesajele primite de la partea ucraineană.

Zelenski a spus că discuția nu a fost secretă și că i-a transmis clar interlocutorului său că Ucraina nu este dispusă să renunțe la Donbas.

„Acesta a fost mesajul-cheie. I-am spus că nu vom pleca. Nu vă vom oferi victoria în acest fel”, a afirmat președintele ucrainean.

Întrebat dacă Abramovici acționa ca intermediar pentru Vladimir Putin, Zelenski a răspuns că omul de afaceri i-a spus că va merge direct la liderul de la Kremlin pentru a transmite mesajele.

Președintele ucrainean a mai declarat că Ucraina va continua să lovească ținte aflate în interiorul Rusiei și că va încerca să crească presiunea asupra Moscovei pe măsură ce războiul continuă.