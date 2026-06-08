Ucraina anunță că a recucerit peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu de la începutul anului

Ucraina a cucerit peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu de la începutul anului 2026, a susținut comandantul-șef al armatei ucrainene, afirmând că situația de pe front începe să se schimbe în favoarea Kievului.

Potrivit Daily Mail, Oleksandr Sîrski a declarat luni, 8 iunie, că numai în luna mai Ucraina a recucerit cu 100 de kilometri pătrați mai mult teritoriu decât a pierdut.

Cu toate acestea, nu a precizat unde au avut loc aceste câștiguri teritoriale, afirmând doar că, în anumite sectoare ale frontului, forțele ucrainene continuă să dețină inițiativa.

Potrivit unei analize a Institutului de Studiere a Războiului (ISW), Ucraina a recucerit pentru a doua lună consecutiv mai mult teritoriu decât a pierdut, pe fondul eficienței tot mai mari a campaniilor sale cu drone.

Experții susțin că atacurile asupra infrastructurii petroliere și logistice din Rusia afectează capacitatea Moscovei de a aproviziona frontul și sporesc presiunea asupra Kremlinului.

În același timp, unele drone ucrainene au ajuns în spațiul aerian al unor state NATO din regiunea baltică, incidente pe care Kievul le pune pe seama sistemelor rusești de război electronic.

Duminică, Liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei, împreună cu Ucraina, au emis o declarație comună în care stabilesc cinci condiții ce trebuie îndeplinite între Kiev și Moscova pentru a putea ajunge la o soluție a războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Declarația, care se aliniază îndeaproape cu o scrisoare deschisă trimisă anterior de președintele Volodimir Zelenski președintelui rus Vladimir Putin, a fost publicată după vizita lui Zelenski la Londra, unde a avut discuții cu premierul britanic Keir Starmer și consultări în format E3 cu liderii Regatului Unit, Franței și Germaniei.

Documentul comun „salută” progresele recente ale Ucrainei pe câmpul de luptă, precum și „utilizarea revoluționară a tehnologiei dronelor”, referindu-se parțial la capacitatea Ucrainei de a efectua lovituri cu rază medie împotriva logisticii ruse din spatele liniei frontului, potrivit Kyiv Independent.

De asemenea, deși negocierile de pace mediate de Statele Unite continuă de luni de zile, Vladimir Putin a respins apelurile la armistițiu și propunerea de dialog direct lansată de Volodîmîr Zelenski.

Liderul ucrainean încearcă să ofere un rol mai important Europei în procesul diplomatic, însă propunerea Kremlinului ca fostul cancelar german Gerhard Schröder să acționeze ca mediator a fost respinsă de Kiev și de oficialii europeni din cauza relațiilor sale apropiate cu Rusia.