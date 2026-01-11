Cursuri online și școli închise în mai multe județe din țară din cauza vremii

Gerul a cuprins România și afectează mersul normal al lucrurilor. Mai multe unități de învățământ din țară vor avea program modificat luni, 12 ianuarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Potrivit unei informări transmise duminică de inspectoratele școlare județene, la ora 18.00, cursurile se vor desfășura în format online în șase unități de învățământ, câte una în fiecare dintre județele Argeș, Arad, Dolj, Gorj, Olt și Timiș. Aproximativ 2.200 de elevi și preșcolari vor fi afectați de această măsură.

De asemenea, în trei unități de învățământ, din județele Argeș, Bistrița-Năsăud și Olt, activitatea didactică va fi suspendată temporar, urmând ca orele să fie recuperate ulterior. Aproximativ 100 de elevi vor învăța de acasă.

Autoritățile precizează că situația este una dinamică și poate suferi modificări, în funcție de evoluția condițiilor meteo din următoarele ore.

Iarna lovește în forță România

Ninsorile au revenit în mare parte din țară, iar meteorologii avertizează că urmează zile cu vreme deosebit de rece, vânt puternic și viscol. Jumătatea de sud se află sub cod galben de ninsori și viscol, unde se va depune un strat de zăpadă de 5 până la 15 centimetri, iar temperaturile vor coborî până la -15 grade.

Capitala și mai multe regiuni sunt vizate de avertizări de ger, iar în județul Constanța au apărut deja primele probleme în trafic.