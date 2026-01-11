Războiul din Ucraina, adus în discuție la turneul de la Brisbane: „Sora mea doarme sub trei pături din cauza frigului de acasă”

La turneul de tenis de la Brisbane, bielorusa Aryna Sabalenka (27 de ani), numărul 1 mondial, a câștigat azi finala, scor 6-4, 6-3, dar a primit un tratament rece de la adversara din ultimul act, ucraineana Marta Kostyuk (23 de ani, 26 WTA), care a refuzat să se fotografieze împreună sau să se salute la sfârșitul meciului.

În discursul său de după joc, Marta a atins un subiect sensibil, cum este situația din Ucraina natală, și nu și-a felicitat adversara pentru victorie.

Se știe că Belarus, țara natală a Arynei, a susținut logistic invazia Rusiei în Ucraina. Singura jucătoare rusoaică pe care Kostyuk o salută este Daria Kasatkina, după ce aceasta a condamnat public războiul început de Vladimir Putin pe 24 februarie 2022.

Brisbane nu a fost altceva decât un nou episod în ciudata confruntare Sabalenka-Kostyuk. În discursul său de după finală, jucătoarea de tenis ucraineană nu și-a menționat adversara, ci a aprofundat subiectul dureros al războiului din țara sa:

„În fiecare zi trăiesc cu durere în inimă. Sunt mii de oameni fără electricitate și apă caldă acum. Sunt -20 de grade afară. Este foarte dureros să trăiești această realitate în fiecare zi. Sora mea doarme sub trei pături din cauza frigului de acasă. Am fost incredibil de mișcată și fericită să văd atâtea steaguri ucrainene săptămâna aceasta”.

Gest ironic: și-a sărutat bicepșii

Rivalitatea dintre cele două s-a intensificat în ultimele săptămâni, în urma altor declarații făcute de Kostyuk. La sfârșitul anului 2025, jucătoarea ucraineană a criticat vehement jucătoarele de top din circuit în ceea ce privește avantajul lor biologic și nivelul de testosteron: „Multe jucătoare au un avantaj față de mine din motive biologice”.

Răspunsul Sabalenkăi a fost imediat: „Marta are probabil mai mulți mușchi decât mine, este în formă și foarte puternică. Nu cred că dezavantajele fizice au influențat meciurile pe care le-a pierdut împotriva jucătoarelor de top”.

Bielorusa câștigase două meciuri împotriva Martei, în 2025. Iar noul sezon i-a adus un alt succes. La conferința de presă de după victoria de la Brisbane, Sabalenka a fcomentat: „Este decizia ei. Ce pot face? Nu mă deranjează, nu mă interesează. Când intru pe teren, mă gândesc doar la tenisul pe care trebuie să-l joc și la ce trebuie să fac pentru a câștiga. Intru pe teren și mă gândesc doar să dau totul”.

La sfârșitul meciului, Sabalenka a sărbătorit sărutându-și bicepșii. O ironie cât e poate de evidentă la adresa rivalei.