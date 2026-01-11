Președintele Iranului, reacție la protestele violente: „Duşmanii au trimis în ţară terorişti instruiţi”

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat duminică seară că autorităţile „îi ascultă” pe protestatari şi fac „tot posibilul” pentru a rezolva problemele economice care au declanşat valul de manifestaţii din ultimele săptămâni, dar a avertizat că statul nu va tolera „huliganii şi teroriştii” care încearcă să destabilizeze ţara.

Într-un interviu acordat televiziunii de stat Irib, președintele Pezeshkian a afirmat că „duşmanii” Iranului au trimis în ţară „terorişti instruiţi”, făcând aluzie la Statele Unite şi Israel, pe care regimul de la Teheran le acuză de implicare în escaladarea violenţelor, relatează EFE şi AFP, citate de Agerpres.

„Dacă oamenii au preocupări, îi ascultăm, este datoria noastră să îi ascultăm şi să le rezolvăm problemele. Totodată, avem şi datoria de a împiedica huliganii să destabilizeze ţara”, a spus preşedintele iranian, cerând familiilor să nu îşi lase copiii să fie atraşi „în tulburările provocate de terorişti şi huligani".

Potrivit agenţiei Tasnim, autorităţile susţin că au destructurat mai multe „celule teroriste” şi au arestat persoane cu legături externe. Declaraţiile vin pe fondul unui bilanţ tot mai grav al protestelor: conform celei mai recente statistici bazate pe informaţii furnizate de activişti din Iran şi din afara ţării, organizaţia pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a declarat că a recenzat moartea a 490 de protestatari şi 48 de membri ai forţelor de securitate, precum şi arestarea a peste 10.600 de persoane.

Protestele au izbucnit la 28 decembrie, la Teheran, din cauza scumpirilor şi a deprecierii monedei naţionale, şi s-au extins rapid în numeroase oraşe, transformându-se într-o mişcare de contestare a regimului ayatollahului Ali Khamenei.

Situaţia economică şi socială din capitală este descrisă ca fiind aproape paralizată: multe magazine sunt închise, preţurile alimentelor au explodat, şcolile sunt închise, iar întreruperea internetului şi a comunicaţiilor mobile face aproape imposibilă desfăşurarea activităţilor zilnice.

Criza are şi implicaţii internaţionale. Preşedintele SUA, Donald Trump, a reiterat că Washingtonul este „pregătit să ajute” protestatarii, în timp ce Iranul a avertizat că va riposta împotriva intereselor militare şi maritime americane în cazul unor atacuri.

La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că sprijină „lupta poporului iranian pentru libertate” şi a sugerat că, în cazul unei schimbări de regim, Iranul şi Israelul ar putea deveni din nou „aliaţi”.

În acest context tensionat, fostul prinţ moştenitor Reza Pahlavi, aflat în exil, a îndemnat populaţia să continue protestele în mod organizat şi paşnic.