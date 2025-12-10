Negocierile pentru pace în Ucraina, sub presiune: Europa se teme că Trump se va retrage

Au apărut temeri tot mai mari în capitalele europene privind posibilitatea ca președintele american, Donald Trump, să se retragă din negocierile de pace pentru Ucraina, din cauza lipsei de progrese, relatează presa internațională, citând oficiali europeni.

Potrivit acestora, liderul american ar putea pune responsabilitatea eșecului pe umerii Kievului și ai statelor europene.

„Războiul fără sfârșit devine pentru el o povară politică din ce în ce mai mare”, au mărturisit sursele CNN.

În același timp, Wall Street Journal notează, pe baza informațiilor din interiorul UE, că discordanțele dintre SUA, Ucraina și Rusia ar putea necesita „săptămâni sau luni” pentru a fi rezolvate, având în vedere complexitatea punctelor din planul de pace.

„Știm că americanii vor rezultate rapide. Pe de altă parte, este greu de imaginat cum, având în vedere complexitatea problemelor discutate, am putea obține rezultate rapide”, a declarat un oficial european pentru sursa citată.

Totodată, potrivit Financial Times, Trump i-ar fi dat președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, „câteva zile” pentru a accepta planul de pace american, în timp ce liderul de la Casa Albă speră să finalizeze un acord până la Crăciun.

O sursă din Kiev, citată de RBC-Ucraina, a confirmat presiunea exercitată de Washington, însă fără stabilirea unui termen limită ferm.

Trei puncte cheie blochează avansarea negocierilor

Planul de pace propus de SUA la mijlocul lunii noiembrie conține 28 de puncte și a fost discutat cu Kievul și Moscova. Surse ale Wall Street Journal precizează că trei aspecte rămân în continuare controversate: posibile concesii teritoriale ale Ucrainei, perspectiva aderării Kievului la NATO, dar și utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei.

Potrivit Axios.com, SUA ar fi intensificat presiunea asupra lui Zelenski, cerându-i să accepte rapid planul. În replică, președintele ucrainean a anunțat că va transmite Washingtonului o versiune actualizată a propriei propuneri de pace — un document cu 20 de puncte — în data de 10 decembrie, după consultări cu liderii europeni.

În acest context tensionat, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a avertizat că Donald Trump ar putea abandona eforturile de mediere dacă va concluziona că un acord între Kiev și Moscova nu este posibil în acest moment.