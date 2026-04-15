Video „Cum v-ar plăcea să vedeți un oraș american sub o ciupercă nucleară?” Mesajul dur al unui fost consilier al președintelui Trump

Cunoscutul analist John Bolton, fost consilier al președintelui Trump, critică politica administrației de la Washington față de Iran și susține că SUA nu vor reuși să tranșeze această problemă până când nu vor realiza o schimbare de regim la Teheran.

Cunoscutul analist John Bolton, fost consilier al președintelui Trump, critică politica administrației de la Washington față de Iran și susține că SUA nu vor reuși să tranșeze această problemă până când nu vor realiza o schimbare de regim la Teheran.

Cunoscut ca arhitect al politicii externe americane incisive de tip „hawk” (șoim), John Bolton iese la rampă cu o serie de declarații dure, în care critică vehement strategia lui Donald Trump față de Iran. Deși Bolton i-a fost în trecut consilier lui Trump, acum nu îl menajează deloc.

Fără o Americă puternică, lumea va fi cuprinsă de un haos care în cele din urmă le va fi fatal americanilor, consideră el. Asta înseamnă că inamicii, fie că este vorba de Rusia, China, Iran, Coreea de Nord sau alte țări ostile Statelor Unite, vor ataca mai devreme sau mai târziu pentru că vor fi invitate să facă asta tocmai de slăbiciunile emanate de SUA. Aceasta este convingerea care stă la baza analizei lui John Bolton.

Într-un podcast exploziv pentru platforma UnHerd, John Bolton, cunoscut peste Atlantic ca arhitect al politicii de tip „hawk” vine cu o pledoarie în sprijinul intervenționismul american dur. La emisiunea lui Freddie Sayers, fostul consilier pentru securitate națională nu a menajat pe nimeni, nici regimul de la Teheran, nici pe fostul său șef, Donald Trump.

Mai sus e podcastul UnHeard și cele mai importante afirmații făcute de Bolton.

El vorbește despre slăbiciunea Americii și apelează la o afirmație celebră care i-a aparținut fostului număr 1 din NATO Donald Rumsfeld.

Nu forța americană este provocatoare, ci slăbiciunea ei

„Așa cum obișnuia să spună Donald Rumsfeld: nu forța americană este provocatoare, ci slăbiciunea americană este provocatoare”, susține John Bolton.

El îl pulverizează pe liderul de la Casa Albă și îl acuză că a scăpat complet situația de sub control. Ca și cum nu ar fi fost suficient, el susține că, în realitate, administrația de la Washington nu este capabilă să realizeze un plan coerent de securitate, iar toate ordinele date militarilor nu reprezintă altceva decât reacții de moment.

„Trump nu are o filosofie. Nu are o mare strategie de securitate națională. El nu face politică în felul în care majoritatea oamenilor înțeleg acest termen. Deciziile lui se bazează pe flash-uri neuronale. Nu se bazează pe o mare strategie. Așa că, nu știu, poate unul dintre acei neuroni s-a activat și, în mod neașteptat, au pornit la drum”, e declarația dură despre Trump.

Perspectiva unui dezastru nuclear în SUA

Mai departe, el folosește o metaforă celebră în serviciile de informații pentru a descrie atacurile aeriene limitate: mowing the lawn (tunderea ierbii). Pe principiul „iarba crește la loc dacă nu scoți rădăcina”, John Bolton susține că atâta timp cât Trump cochetează cu ideea menținerii actualei puteri de la Teheran nu va rezolva absolut nimic.

Vestea proastă ar fi, potrivit lui John Bolton, că americanii ar putea să aibă de suferit într-un viitor din cauza indeciziei lui Trump. Perspectiva unui dezastru nuclear pe tărâm american nu ar mai fi doar o sperietoare pentru cunoscutul analist.

„Cum v-ar plăcea să vedeți un oraș american sub un nor de ciupercă [nucleară]? Mai ales când ai de-a face cu un regim de fanatici religioși care caută să obțină arme nucleare”, este întrebarea devastatoare pusă de el, la care vine cu propria soluție. Statele Unite ar trebui să instituie o blocadă totală pentru regimul de la Teheran și să ofere sprijin total pentru insurgenți

Mai departe, el vine cu soluția unei blocade economice sufocante în strâmtoarea Hormuz și transformarea petrolului iranian într-un instrument de presiune.

„Ar trebui să sechestrăm navele care ies din Strâmtoarea Hormuz și să depozităm petrolul undeva, sau să-l vindem și să punem banii într-un fond pe care l-am controla pentru reconstrucția Iranului odată ce un nou regim va fi instalat”, consideră cunoscutul analist.

Soluțiile lui John Bolton

În schimb, în ceea ce privește viitorul politic al Iranului, Bolton respinge ideea că SUA trebuie să aibă un „succesor” pregătit. Aici el a invocat modelele istorice de după Al Doilea Război Mondial:

„Aș sprijini aproape pe oricine din interiorul Iranului care se opune regimului. Ideea că avem nevoie de o alternativă înainte de a răsturna regimul actual este pur și simplu greșită. Nu am avut un guvern alternativ pentru Germania Nazistă sau pentru Japonia Imperială”, este opinia sa.

John Bolton ar putea să aibă dreptate, dintr-o anumită perspectivă, cel puțin. Negocierile Statelor Unite cu Iranul nu au dat rezultate, iar în pofida amenințărilor și chiar a atacurilor americane replica armatei iraniene a fost devastatoare inclusiv pentru vecinii săi. Rămâne de văzut cum va evolua conflictul din Orientul Mijlociu și dacă temerile unor analiști care văd riscul escaladării într-un conflict mondial sunt reale sau dacă pacifiștii au dreptate atunci când critică politica Washingtonului și susțin că aceasta nu va aduce nimic bun într-o zonă deja inflamată.