Trump a uimit din nou opinia publică internațională cu o declarație care vine în contradicție cu ceea ce a spus și a făcut de la preluarea mandatului: Ucraina își poate recupera întregul teritoriu. Experta în securitate Iulia Joja ne explică semnificația acestei declarații.

Săptămâna trecută, președintele Donald Trump a atras atenția opiniei publice internaționale printr-o postare pe rețelele sale sociale, în care s-a referit direct la șansele Ucrainei în războiul împotriva Rusiei. Spre deosebire de declarațiile anterioare, în care sugera că o eventuală pace ar putea presupune concesii teritoriale din partea Kievului, de data aceasta Trump a susținut că Ucraina, cu sprijin european, ar putea recâștiga toate teritoriile ocupate.

În mesajul său, Trump a scris: „Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este într-o poziție din care poate lupta și CÂȘTIGA înapoi întreaga Ucraină în forma sa inițială… granițele originale de unde a pornit acest război sunt, într-adevăr, o opțiune reală.” El a sugerat că Ucraina poate obține chiar mai mult decât atât.

Această schimbare de ton a fost remarcată imediat atât la Washington, cât și în capitalele europene. În timp ce unii au interpretat mesajul drept un semnal de solidaritate cu Ucraina și o reafirmare a angajamentului transatlantic, alții au atras atenția că declarațiile nu garantează o schimbare de strategie concretă. Lideri europeni, precum premierul Poloniei, au avertizat împotriva „iluziei” că retorica pro-Kiev a lui Trump se va transforma automat într-o susținere materială consistentă pe termen lung.

Experta în securitate Iulia Joja, cadru didactic în SUA, la Universitatea Georgetown din Washington, și cercetătoare la Middle East Institute, a explicat pentru „Adevărul” ce semnificație are această cel puțin aparentă schimbare de discurs a președintelui Trump.

„Până nu vedem fapte, e foarte greu să tragem concluzii”

Adevărul: Una dintre ultimele postări ale lui Donald Trump pe social media a marcat ceea ce pare a fi o nouă perspectivă asupra conflictului din Ucraina. Președintele SUA a susținut că Ucraina poate să-și recupereze întregul teritoriu. Cum interpretați această postare?

Iulia Joja: Trebuie să răspund așa cum am mai răspuns și în alte dăți. Până nu vedem fapte, e foarte greu să tragem concluzii cu privire la schimbarea de viziune. Să zicem că ne putem baza pe această schimbare de viziune, deși a trecut foarte puțin timp, și e o schimbare sugerată destul de radicală, trebuie să vedem dacă vor avea loc acțiuni în această direcție. Și trebuie să nuanțăm această declarație, pentru că totodată președintele american s-a referit în discursul pe care l-a susținut la ONU la acest conflict și, din nou, a dat vina pe Biden și pe Zelenski pentru acest conflict. Nu pe Rusia.

Iar ceea ce propune este o propunere care nu datează din acea postare, ci este o propune mai veche, care are aproape două săptămâni, la care s-a mai referit tot așa în postările anterioare, în care spune că Statele Unite vor aplica sancțiuni împotriva Rusiei și sancțiuni secundare, în special împotrivă a Chinei, pentru că împotriva Indiei deja au aplicat, pentru achiziționarea de petrol rusesc, dar doar atunci când statele europene vor înceta să mai cumpere atât petrol cât și gaz rusesc. Uniunea Europeană deja s-a angajat cu un plan multianual să nu mai cumpere gaz și petrol din Rusia. Însă în acest moment mai cumpără astfel de produse doar Ungaria și Slovacia. Din nou, excepții la care s-a referit și președintele Trump în discuția pe care a avut-o cu presa alături de Zelenski, promițând că o să-l sune pe Victor Orban. Dar realitatea este că Uniunea Europeană s-a dezangajat într-o măsură care să fie fezabilă, într-un program multianual să nu mai cumpere gaz și petrol. Problema sunt excepțiile prietenilor acestei administrații, anume guvernul ungar și guvernul slovac. Deci, aici Uniunea Europeană este într-o imposibilitate. Uniunea Europeană nu are puterile necesare pentru că nu i le-am acordat noi, statele membre, de a forța Ungaria și Slovacia la petrol. Deci, practic, ele în această situație sunt cele care aruncă în aer o posibilă coordonare pentru a învinge Rusia din punct de vedere financiar. Asta pe de-o parte.

Cum vedeți posibilitatea de a impune sancțiuni Chinei?

În ceea ce privește sancțiunile secundare propuse împotriva Chinei, acest lucru nu este fezabil. Nu este fezabil. Poate alți analiști mă contrazic. Nu este fezabil nici în relația dintre Statele Unite și China, pentru că în ciuda retoricii schimbul comercial și interdependențele reciproce sunt atât de substanțiale încât nu este fezabilă impunerea de tarife de 100% sau chiar și 50% din partea Statelor Unite, deoarece ar avea niște consecințe enorme pentru consumatorul american. Și în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și China, relația de dependență economică este atât de substanțială încât ar fi și mai dificil, și mai imposibil pentru Uniunea Europeană să impună asemenea sancțiuni. Pur și simplu nu este fezabil, ar fi din punct de vedere economic aproape suicidar. Trump a susținut că va impune sancțiuni Chinei dacă Uniunea Europeană va impune aceste sancțiunii.

Și Uniunea Europeană în sancțiunile directe este oprită de faptul că nu are puterea să impună acest lucru statelor membre, anume Ungaria și Slovacia. Și în ceea ce privește sancțiunile secundare care se referă în special la China, aici o să avem o situație extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă în raport cu China, de ambele părți ale Atlanticului, dar și mai mult de partea europeană Atlanticului.

De asemenea ceea ce nu menționează președintele american este că Comisia Europeană, în cel mai recent pachet de sancțiuni propus, încă neadoptat, pachetul 19, pentru prima dată impune niște prime sancțiuni secundare asupra entităților care ajută Rusia, inclusiv entităților din China, care ajutăm Rusia în mașinăria de război cu capabilități de utilizare duală și așa mai departe.

Deci Uniunea Europeană deja face niște pași importanți în mod independent de Statele Unite, dar care sunt niște pași fezabili, având în vedere relațiile complicate, interdependente, economice și așa mai departe. Realitatea este că în timp ce Uniunea Europeană face pași importanți, mici dar importanți, în ciuda blocajului din partea Ungariei și Slovaciei, în ciuda interdependențelor și așa mai departe, Statele Unite începând cu 20 ianuarie, nu s-au mai coordonat cu Uniunea Europeană în impunerea de sancțiuni. De la 20 ianuarie încoace, Statele Unite nu au mai impus nicio altă sancțiune împotriva Rusiei.

„În timp ce Trump spune că Ucraina poate să-și recupereze teritoriul, SUA nu le mai livrează arme”

Cum se vede din punct de vedere militar această schimbare de orientare?

Aici aș mai adăuga cumva paradoxul militar. Rusia atacă NATO, vezi problemele cu GPS-ul avionului cu care se deplasa Ursul von der Leyen, cu avioane și drone care încalcă spațiul aerian NATO, cu exercițiul militar despre care am vorbit Zapad, care simulează atacuri, inclusiv nucleare, asupra NATO. Iar în acest timp Statele Unite trimit observatori la acel exercițiu militar – Zapad - Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a menționat la ONU faptul că în ultimele săptămâni Statele Unite și Canada au trebuit să ridice avioane pentru că Rusia încălca spațiul aerian al Alaskăi cu avioane de luptă. Pe teren, Rusia ataca NATO, într-un război hibrid, purtat sub un anumit nivel pentru a evita escaladarea, dar ataca NATO, și în timpul acesta, Statele Unite nu au mai impus sancțiuni împotriva Rusiei din 20 ianuarie încoace. În timp ce Trump spune că Ucraina poate să-și recupereze teritoriul, SUA nu mai livrează arme. Lasă restul statelor europene din NATO să achiziționeze arme pentru Ucraina, deci nu mai contribuie, deși, din nou, e vorba de securitatea trasatlantică. Mai mult decât atât presa a relatat în ultimele săptămâni că livrările de anumite echipamente militare, în special Patriot-urile, deci apărarea antiaeriană, au fost limitate, în condițiile în care este nevoie urgentă de acestea. Statele Unite au spus europenilor, „nu vă dăm Patriot-uri pentru Ucraina sau pentru voi, pentru că stocurile noastre sunt insuficiente pentru a ne apăra”. Nu știu de cine se apără SUA, de Mexic, de Canada... Deci, asta este situația.

Avem o schimbare de ton, nu știm, o schimbarea de ton relativă, pentru că din nou, vina retorică nu este a Rusiei, dar în ceea ce privește acțiunile, fie că vorbim de sancțiuni actuale sau sancțiuni viitoare, fie că vorbim de ajutor militar, în scopurile menționate de către președintele american, acestea lipsesc în acest moment. Există posibilitatea să fie luate măsuri, așa cum exista și acum trei luni, însă, având în vedere tendințele din ultimele 8 luni, nu cred că trebuie să ne facem speranțe prea mari.

Există măcar și o congruență cu ce spun alți oficiali americani. Mă refer aici la secretarul Marco Rubio. Măcar el s-a aliniat la discursul ăsta?

Da, el amplifică și explică, acesta fiind rolul secretarului de stat, ce spune președintele american. Dar nu iese din ceea ce spune președintele american, nu a promis niciun fel de ajutor suplimentar, fie că vorbim de sancțiuni, fie că vorbim pentru ajutor pentru Ucraina.

Poate Ucraina recupera întregul teritoriu?

Chestiunea aceasta cu recuperarea întregului teritoriu și încă ceva pe lângă, așa cum scria Trump, cât este de fezabilă?

Este mai puțin fezabilă decât ar fi fost acum 2 ani. A fost o greșeală strategică enormă a Alianței de a opri sau de a limita ajutorul militar atunci când tranșeele încă nu erau săpate, minele încă nu erau puse pe kilometri întregi și Ucraina avansa, recuperând Harkovul și Hersonul. Atunci ar fi fost o oportunitate de a recupera într-un mod fezabil și relativ necostisitor teritoriul ocupat. Această oportunitate strategică a fost pierdută din cauza lipsei de strategie a Occidentului per ansamblu. E foarte important să spunem acest lucru. A fost o cea mai mare greșeală strategică din punctul meu de vedere pe parcursul acestor trei ani și jumătate. Acum devine mult mai costisitor. Vedem strategia Ucrainei de succes de a lovi dincolo de limită cu capabilități proprii linii de logistică, surse de petrol, rafinării, porturi și așa mai departe, pentru a opri sau a încetini mașinăria de război.

Însă, din nou, dacă ne gândim la recuperarea teritoriului, ea întotdeauna este posibilă. Însă este mult, mult mai costisitor în acest moment. Cel mai fezabil scenariu politico-militar pentru a recupera aceste teritorii în acest moment, este, la fel ca întotdeauna, ajutorul pentru Ucraina, dar cu altfel de capabilități decât ar fi fost nevoie acum doi ani pentru a distruge cât mai mult în spatele liniilor inamice mașinăria de război și mașinăria de produse energetice, gaz, petrol și așa mai departe, pentru a limita radical capacitatea de export a Rusiei și de a grăbi un colaps economic care să ducă la un colaps militar. Și atunci putem să ne imaginăm chiar și un scenariu în care, într-un mod asimetric, frontul pică pe partea rușilor și rușii se retrag pentru că nu mai au cum să reziste. Acesta este scenariul. Și atunci ne vom confrunta cu o situație în care sute de kilometri pătrați sunt minați, iar deminarea este extrem de costisitoare și durează extrem de mult. Dar asta va fi ultima problemă. La asta ne uităm acum ca strategie militară.

Realitatea din acest moment pe front care este?

Mai sus am răspuns la întrebarea „ce se poate face pentru a recupera, cum spune președintele american, cum spune Casa Albă, teritoriul ocupat de Rusia?”. Însă noi știm că situația cea mai de urgență este aceea că Rusia comite în fiecare zi crime de război, terorizând populația civilă și atacând infrastructura energetică a Ucrainei, având în vedere că vine iarna și Ucraina nu are cu ce să se apere. Pentru că, din nou, sistemele Patriot sunt limitate, în ambele părți ale Atlanticului, alte sisteme de apărare antiaeriană nu vin, situația este în principal de urgență umanitară. Dincolo de asta, de apărarea civililor Ucrainei, trebuie să ne uităm la ce solicită Ucraina, care nu mai face publice aceste lucruri din cauza răspunsurilor nesfârșite negative, de pe ambele părți ale Atlanticului, să ne uităm la ce solicită Ucraina care în acest moment este foarte eficientă în acest război cu propriile mijloace, că noi nu i-am dat mijloacele să lovească la suțe de kilometri în spatele liniilor de front. Și să dăm aceste rachete de rază lungă, drone avansate din punct de vedere tehnologic și așa mai departe, pentru a putea opri mașinăria de război a Rusiei. Deci din punct de vedere militar, acum strategia este cu totul și cu totul alta decât ar fi fost înainte de săparea tranșeelor și minarea liniilor de front de către ruși.