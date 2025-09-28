Vicepreședintele JD Vance confirmă că SUA ia în calcul să trimită Ucrainei rachete Tomahawk

Statele Unite analizează cererea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune pentru efortul său de a respinge invadatorii ruși, a declarat duminică vicepreședintele JD Vance.

Vance a spus la „Fox News Sunday” că președintele Donald Trump va avea „hotărârea finală” dacă va permite sau nu tranzacția, scrie Reuters.

„Ați pus această întrebare despre rachetele Tomahawk. Este ceva asupra căruia președintele va lua decizia finală... Îl voi lăsa pe președinte să se pronunțe, dar știu că în acest moment purtăm discuții pe această temă”, a spus Vance.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să vândă rachete Tomahawk națiunilor europene care apoi să le trimite în Ucraina.

„Cu certitudine, examinăm o serie de solicitări ale europenilor”, a spus Vance.

Rachetele Tomahawk au o rază de 2.500 de kilometri și ar fi o armă puternică în arsenalul Ucrainei în încercarea de a face față atacurilor rusești cu rachete și drone. Este foarte probabil ca livrarea unei asemenea arme să fie considerată de către Rusia ca o escaladare a războiului său în Ucraina.

În trecut, Trump nu a dat curs cererilor Ucrainei pentru utilizarea rachetelor cu rază lungă însă președinte american este acum nemulțumit de refuzul președintelui Vladimir Putin de a accepta un acord de pace.

Vance a spus că invazia Rusiei în Ucraina bate pasul pe loc, cu puține câștiguri teritoriale recente. „Încercăm în mod activ să obținem pacea de la începutul administrației, însă rușii trebuie să se trezească și să accepte realitatea. Mulți oameni mor. Ei nu au multe rezultate pe care să le prezinte”, a spus Vance.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut săptămâna aceasta preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, pentru a-l presa astfel pe președintele rus Vladimir Putin să facă pace.