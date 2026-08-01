Șefa Gărzii de Mediu Timiș îi răspunde Dianei Buzoianu: „Am făcut 35 de controale în Săcălaz”

Șefa Gărzii de Mediu Timiș, Luci Mușuroi, respinge acuzațiile ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu, potrivit cărora instituția nu ar fi observat o groapă ilegală de deșeuri din Săcălaz, vizibilă inclusiv pe Google Maps. Comisarul-șef susține că în ultimii cinci ani au fost efectuate 35 de controale în localitate, fiind aplicate amenzi și avertismente în valoare totală de 180.000 de lei.

Comisarul-șef al Gărzii de Mediu Timiș, Luci Mușuroi, a reacționat public după criticile formulate de ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, în urma unui control desfășurat în localitatea Săcălaz, unde a fost descoperită o groapă ilegală de deșeuri.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Mușuroi afirmă că proprietarul terenului a fost identificat după controlul comun și că acesta a început deja să concaseze deșeurile.

„Zilele trecute am primit cu încredere vizita doamnei ministru Buzoianu, alături de domnul prefect Paul Finta, într-o acțiune de control în localitatea Săcălaz (...). Astăzi, în urma acțiunilor Gărzii de Mediu Timiș, proprietarul terenului a fost identificat și a început deja să concaseze deșeurile în grămezi pe amplasament. Vom continua acțiunea de control până când măsurile de conformare sunt respectate și dau rezultate”, a transmis Garda de Mediu Timiș.

„În ultimii cinci ani am făcut 35 de controale”

Comisarul-șef susține că afirmațiile ministrului potrivit cărora Garda de Mediu nu și-ar fi făcut treaba sunt nefondate.

„Am fost acuzați că nu am controlat localitatea Săcălaz – FALS! În ultimii cinci ani am acumulat 35 de controale pe raza localității. Avertismentele și amenzile se ridică la 180.000 de lei, dar mai importante, credem noi, sunt măsurile de conformare, mai ales în salubrizare, care au fost îndeplinite”, declară acesta.

Mușuroi respinge și acuzația că instituția s-ar concentra pe probleme minore, ignorând depozitele ilegale de mari dimensiuni.

„Am fost acuzați că nu avem un ordin de prioritate corect, pentru că acționăm la acțiuni mici, în timp ce depozitele «care se văd din satelit» ne scapă – FALS. Acuzația nu se bazează pe cifre, ci doar pe o percepție greșită”, spune Mușuroi.

Garda de Mediu: „Avem doar 12 inspectori pentru peste 90 de localități”

Șefa Gărzii de Mediu Timiș a atras atenția și asupra deficitului de personal, afirmând că instituția funcționează cu doar 12 inspectori.

„Lucrăm în condiții deosebit de dificile, cu o echipă de 12 experți care acoperă peste 90 de localități. (...) În final, subliniem un lucru: Garda de Mediu Timiș nu este subordonată politic și refuză orice tip de subordonare sau presiune politică, indiferent de partid.”

Ce a reproșat Diana Buzoianu

Conflictul a izbucnit după controlul efectuat de ministrul interimar al Mediului la Săcălaz, unde a fost descoperită o groapă ilegală de deșeuri. Diana Buzoianu a susținut că depozitul era vizibil de ani de zile inclusiv pe Google Maps și a criticat eficiența controalelor efectuate anterior.

„Acum trei luni ați făcut un control tematic și ați găsit trei saci de gunoaie, dar nu ați văzut muntele de deșeuri ilegale de la 500 de metri distanță. Din punctul meu de vedere, ați făcut un control ineficient”, a declarat ministrul.

Schimbul de replici vine în contextul în care Ministerul Mediului a anunțat intensificarea controalelor privind depozitările ilegale de deșeuri și modul în care autoritățile locale și instituțiile de control își îndeplinesc atribuțiile.