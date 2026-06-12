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Pariul riscant al lui Netanyahu împotriva lui Trump: atacul asupra Iranului și testul suprem al alianței israeliano-americane

Război în Orientul Mijlociu
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Între diplomația lui Trump și ofensiva lui Netanyahu, criza iraniană devine testul decisiv al alianței americano-israeliene și al stabilității Orientului Mijlociu.
Rareori în istoria relației speciale dintre Israel și Statele Unite un prim-ministru israelian a sfidat atât de deschis voința unui președinte american. În iunie 2026, sub o presiune internă intensă și cu alegerile parlamentare la orizont, Benjamin Netanyahu a ordonat atacuri împotriva Iranului în pofida obiecției declarate a lui Donald Trump – un gest pe care presa elvețiană, prin cotidianul Tribune de Genève, îl califică drept un pariu riscant, capabil să pună la încercare însăși temelia alianței dintre cele două țări. Întrebarea care domină acum cancelariile occidentale este simplă și, totodată, tulburătoare: s-a îndepărtat definitiv Netanyahu de președintele american sau asistăm doar la un episod tensionat al unui parteneriat care a supraviețuit multor crize?

Imagine generata cu AI
Imagine generata cu AI

I. Ruperea armistițiului: cronologia unei escaladări

Pentru a înțelege gravitatea momentului, trebuie reconstituită secvența evenimentelor. Israelul și Iranul se aflau, din 8 aprilie, sub regimul unui armistițiu fragil, obținut după ofensiva lansată împotriva Iranului la 28 februarie. Donald Trump, angajat în negocieri nucleare avansate cu Teheranul, părea hotărât să acorde o șansă diplomației și ceruse explicit reținere din partea aliatului său israelian. Amenințările s-au materializat însă duminică, 7 iunie. După tiruri îndreptate asupra teritoriului său, Israelul a anunțat că a lovit un sediu al mișcării islamiste Hezbollah – aliatul libanez al Teheranului – la Beirut. Riposta iraniană a venit în aceeași seară: 11 rachete lansate asupra Israelului, toate interceptate de sistemele de apărare antiaeriană. Deși atacul nu a produs victime, el a declanșat în interiorul cabinetului israelian o avalanșă de cereri pentru un răspuns rapid și decisiv. Tonul l-a dat ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, aliatul de extremă dreapta și adesea problematic al premierului, care a cerut public ca „Teheranul să ardă în seara asta”. La rândul său, Naftali Bennett – fost prim-ministru și candidat la alegerile parlamentare programate cel târziu la sfârșitul lunii octombrie – a vorbit despre „un moment decisiv”, cerând să nu se dea dovadă de „nicio reținere”. Prins între presiunea aliaților, ofensiva rivalilor electorali și avertismentele Washingtonului, Netanyahu a ales: chiar dacă Trump declarase reporterilor că îi va cere premierului israelian să nu riposteze, acesta și-a dat aprobarea pentru atac.

II. Prima dată când Netanyahu îl ocolește atât de deschis pe Trump

Semnificația gestului depășește cu mult dimensiunea sa militară. Potrivit analistului geopolitic independent Michael Horowitz, citat de AFP, este prima dată când Netanyahu îl ocolește pe președintele Trump într-un mod atât de deschis – un act pe care expertul îl descrie, fără ezitare, drept „un pariu”. Premierul israelian a încercat să îmbrace sfidarea în limbajul legitimității: adresându-se israelienilor și „prietenului său, președintele Trump”, el a declarat luni că țara sa are „dreptul deplin de a se apăra” și că își exercită acest drept ori de câte ori este necesar.Argumentul autoapărării găsește susținători și printre experții militari. Adi Bershadsky, colonel israelian în retragere și specialist în apărare, a subliniat pentru AFP că, atunci când rachete balistice sunt lansate spre zone civile, este dificil să te aștepți ca un stat suveran să nu reacționeze. Mai mult, potrivit aceluiași expert, un anumit grad de coordonare cu Washingtonul rămâne probabil chiar și în aceste condiții: armata israeliană a confirmat că șeful Statului Major a rămas „în contact permanent cu omologul său american”, în ciuda opoziției manifestate de președintele Trump, care a cerut ulterior încetarea „imediată” a ostilităților. Această ambiguitate – sfidare politică la vârf, dublată de coordonare militară la nivel operațional – definește, de fapt, natura paradoxală a crizei. Mesajul transmis Iranului, sintetizat de Yaakov Katz, analist la Institutul de Politici ale Poporului Evreiesc, este limpede: chiar dacă Trump dorește un acord cu Teheranul, „Israelul acționează independent”.

III. Calculul electoral: politica internă în spatele deciziei

Dincolo de retorica securitară, decizia lui Netanyahu nu poate fi separată de contextul politic intern. Israelul se îndreaptă spre alegeri parlamentare, iar premierul știe că orice semn de slăbiciune în fața Iranului i-ar fi fost imediat imputat. „Niciun lider israelian nu ar fi acceptat să lase fără răspuns un atac iranian”, susține Horowitz, adăugând că alegerile ar fi putut juca un rol: oponenții lui Netanyahu ar fi profitat, cel mai probabil, de ocazie împotriva lui dacă Israelul nu ar fi reacționat. Ironia situației este că atât adversarii, cât și aliații politici ai premierului i-au amintit constant propria frază, rostită în 2024, pe fondul dezacordurilor cu Washingtonul pe tema palestiniană: „Un prim-ministru israelian ar trebui să poată spune nu, chiar și celor mai buni prieteni ai noștri.” Pledând pentru reluarea ostilităților mai degrabă decât pentru un acord americano-iranian perceput ca fiind în mod necesar nefavorabil Israelului, clasa politică israeliană l-a împins practic pe Netanyahu să-și aplice propriul principiu – de această dată împotriva celui mai important aliat al țării. Comentatoarea Anna Barsky, de la ziarul „Maariv”, surprinde echilibrul fragil al acestui calcul: decizia israeliană „a fost riscantă, deoarece ar putea duce la noi atacuri iraniene și la posibila implicare a unor intermediari iranieni”, dar rămâne „de înțeles, deoarece reținerea ar fi creat rapid un precedent”. Cu alte cuvinte, Netanyahu a ales riscul escaladării externe pentru a evita certitudinea erodării interne.

IV. Dilema structurală a alianței israeliano-americane

Criza actuală readuce în prim-plan o dilemă veche de decenii a politicii externe israeliene, formulată de Barsky cu o claritate remarcabilă: cum să-și mențină Israelul alianța cu Statele Unite fără a-și pierde propria capacitate de a acționa independent. Ceea ce face episodul din iunie 2026 deosebit de periculos este, potrivit comentatoarei de la „Maariv”, asimetria de statut: de această dată, președintele american nu vorbește cu Netanyahu de la egal la egal, ci ca și cu un jucător secundar – iar din punct de vedere israelian, tocmai acesta este riscul. Există, totuși, factori care limitează ruptura. De la lansarea ofensivei împotriva Iranului, la 28 februarie, cei doi lideri „sunt angajați împreună în acest război”, notează Horowitz, iar tensiunile publice mai ample le-ar putea dăuna amândurora – cu atât mai mult cu cât ambii au alegeri care se apropie. Interdependența electorală funcționează, paradoxal, ca o plasă de siguranță: nici Trump nu își permite imaginea unei alianțe destrămate, nici Netanyahu nu poate supraviețui politic unei rupturi reale cu Washingtonul.

V. O escaladare ținută, deocamdată, sub control

În mod surprinzător pentru intensitatea retoricii, escaladarea pare deocamdată ținută sub control. Iranul a anunțat luni după-amiază „încetarea operațiunii militare” împotriva Israelului – un semnal că Teheranul, la rândul său angajat în negocieri delicate cu Washingtonul, nu dorește o conflagrație totală. În același timp, însă, armata israeliană își continuă atacurile împotriva Hezbollah în sudul Libanului, menținând aprins un front care poate reaprinde oricând confruntarea directă cu Iranul. Acest deznodământ provizoriu confirmă natura calibrată a schimbului de lovituri: fiecare parte a demonstrat capacitate de ripostă, fără a forța pragul dincolo de care războiul ar deveni incontrolabil. Rămâne însă întrebarea dacă un asemenea echilibru poate fi menținut într-un mediu în care deciziile sunt dictate tot mai mult de calendarele electorale și de presiunea facțiunilor radicale din ambele tabere.

Concluzii

Pariul lui Netanyahu rezumă, într-un singur episod, toate tensiunile care traversează astăzi Orientul Mijlociu: fricțiunea dintre diplomația americană și reflexele militare israeliene, presiunea politicii interne asupra deciziilor strategice și fragilitatea unui armistițiu care desparte regiunea de un război generalizat. Sfidându-l deschis pe Trump, premierul israelian a câștigat, poate, un avantaj electoral imediat și a evitat precedentul periculos al unei ofense iraniene rămase fără răspuns. Prețul, însă, ar putea fi plătit pe termen lung: un președinte american care îl tratează ca pe un jucător secundar, o alianță pusă sub semnul întrebării și o regiune în care fiecare nou schimb de lovituri amenință să spulbere atât negocierile nucleare americano-iraniene, cât și ultimele rămășițe ale armistițiului din aprilie. Pariul a fost făcut; câștigătorul rămâne necunoscut.

Post Scriptum:  Președintele american Donald Trump a anunțat joi, 11 iunie, că anulează atacurile programate împotriva Iranului, afirmând că un acord de încheiere a războiului ar putea fi semnat în zilele următoare. El a susținut că negocierile au ajuns la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și că punctele finale ale înțelegerii au fost aprobate de SUA, Israel și statele din Golf. Poziția Iranului rămâne însă neclară. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baqaei, a declarat că Teheranul „nu a ajuns la o concluzie finală" privind acordul. Agenția Tasnim a remarcat sceptic că Trump a anunțat un acord iminent de 38 de ori în ultimele două luni. Anunțul lui Trump a dus la creșterea burselor și la scăderea prețului petrolului cu peste 3%, deși cu doar o zi înainte amenințase intensificarea atacurilor și preluarea controlului asupra terminalului petrolier de pe insula Kharg. Banca Mondială și-a revizuit în scădere prognoza de creștere globală, la un nivel nemaiîntâlnit de la pandemie. Pe teren, tensiunile persistă: Kuweitul a raportat un atac iranian care a avariat radarul unui aeroport, generalul iranian Ali Abdollahi a amenințat cu un „răspuns mai dur" în caz de atac american, iar Strâmtoarea Hormuz — esențială pentru transportul de petrol și gaze — rămâne închisă „până la noi ordine". 

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