Platini a intervenit în disputa FIFA - UEFA: „Felicitări, Ceferin!”

Fost președinte al Uniunii Europene de Fotbal Asociație (UEFA), Michel Platini (71 de ani) l-a felicitat pe actualul președinte al forului fotbalistic continental, Aleksander Ceferin, după ce această organizație a amenințat cu boicotarea viitoarelor ediții ale Cupei Mondiale. UEFA nu este de acord cu planul FIFA de a crea o entitate comercială deschisă investitorilor privați.

Cu toate că nu s-a mai exprimat public în ceea ce privește evoluția sportului cu balonul oval, Platini nu s-a putut abține să nu-și spună părerea cu privire la planul de a crea o entitate comercială (FIFA Forward Enterprise) deschisă investitorilor privați, o structură care ar putea, teoretic, să „vândă” acțiuni legate de Cupa Mondială chiar acestor investitori.

Potrivit site-ului cotidianului francez „L'Equipe”, cel care a deținut funcția de președinte al UEFA între 2007 și 2015 l-a sunat pe actualul șef al confederației continentale, slovenul Aleksander Ceferin, pentru a-l felicita cu privire la poziția adoptată de organizație (și de cei 55 de membri ai săi, în unanimitate). Mai precis, UEFA a anunțat că va boicota Cupa Mondială de fotbal dacă se materializează planurile comerciale controversate ale FIFA.

Este știut că francezul se află în conflict deschis cu șeful federației internaționale, Gianni Infantino, care i-a fost mână dreaptă la UEFA. Francezul îi reproșează, în special, faptul că i-a compromis candidatura la președinția forului mondial în 2015, în urma izbucnirii scandalului „FIFAgate”.

Născut în 21 iunie 1955, la Jœuf⁠, Michel François Platini a fost un fotbalist și antrenor francez, cu origini italiene. De asemenea, a deținut funcția de președintele UEFA între 2007 și 2015. Platini a făcut parte din echipa Franței care a câștigat Campionatul European în 1984, fiind atunci golgeterul competiției și cel mai bun jucător. A participat la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1978, 1982 și 1986, ajungând în semifinale la ultimele două ediții.