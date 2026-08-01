Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă dimineață pe DN7, în zona localității Seaca, pe raza orașului Călimănești, județul Vâlcea. Două autoturisme s-au ciocnit violent, iar în urma impactului o persoană a rămas încarcerată, în timp ce alta a fost proiectată pe carosabil.

Primele informații indică faptul că unul dintre șoferi ar fi adormit la volan și ar fi pătruns pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un autoturism care circula regulamentar, potrivit Seintamplainvalcea.ro.

La fața locului au intervenit echipaje de descarcerare, ambulanțe și polițiști, care au acționat pentru extragerea victimei rămase captive între fiarele mașinii și acordarea primului ajutor răniților.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, accidentul s-a produs pe DN7, pe ruta Râmnicu Vâlcea – Sibiu, în orașul Călimănești.

„Pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, oraș Călimănești, județul Vâlcea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme”, a transmis Centrul Infotrafic.

Din cauza intervenției echipajelor de salvare și a cercetării la fața locului, circulația este complet oprită pe ambele sensuri, iar în zonă s-au format coloane de autovehicule, valorile de trafic fiind în continuă creștere.

Polițiștii le recomandă șoferilor să respecte indicațiile agenților din teren și să manifeste răbdare până la reluarea circulației.

Potrivit estimărilor Centrului Infotrafic, traficul urma să fie reluat în jurul orei 10:00, în funcție de finalizarea intervenției și de eliberarea carosabilului.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.