 Barca feminină de 8+1 a stabilit un nou record la CE de canotaj | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 1 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Barca feminină de 8+1 a stabilit un nou record la CE de canotaj

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Țara noastră a confirmat că este una dintre puterile canotajului mondial. Nouă echipaje s-au calificat în finalele A la Campionatul European de la Varese (Italia).

Barca feminină de 8+1 s-a calificat în finala CE cu cel mai bun timp (Foto: FR de Canotaj)
Barca feminină de 8+1 s-a calificat în finala CE cu cel mai bun timp (Foto: FR de Canotaj)

La 8+1 feminin, barca noastră (Cristina Drugă, Geanina Dumitriţa Juncănariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Maria Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu) a câştigat cursa preliminară în 5:49,79. Timpul fetelor este cu peste 8 secunde mai rapid decât precedentul record (5:58,13), stabilit de Olanda, în 2025. De asemenea, este un timp mai bun decât actualul World Best Time (5:52,99), stabilit tot de România, la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Recordul mondial nu poate fi însă omologat la Campionatele Europene.

image

În proba similară masculină, ambarcațiunea țării noastre (Claudiu Neamţu, Mateus-Simion Cozminciuc, Mugurel Vasile Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Vasile Bejan, Florin Arteni, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Rucsandra-Ioana Bucşa) s-a impus în cursa preliminară, fiind cronometrată în 5:24,39.

La dublu rame feminin, Adriana Adam şi Simona Radiş au câştigat prima serie (6:54,05) şi s-au calificat în Finala A. În proba similară masculină, Ştefan Constantin Berariu şi Florin Sorin Lehaci s-au impus în prima serie (6:19,19).

La patru rame, Manuela-Gabriela Lungu, Gabriela Tivodariu, Alexandra Ungureanu și Roxana Anghel au dominat prima serie (6:31,57). La masculin, Cosmin Iulian Pleşescu, Leontin Nuţescu, Andrei Vatamaniuc, Ciprian Tudosă au fost cei mai rapizi în seria lor (05:49.61), asigurându-şi prezenţa în finala A.

La patru vâsle, Mariana-Laura Dumitru, Emanuela-Ioana Ciotău, Andrada-Maria Moroşanu și Iulia-Liliana Bălăucă s-au clasat pe locul al treilea în prima serie (6:20,39), după Elveţia (6:15,12) şi Germania (6:17,59), dar s-a calificat în finala A. La masculin, ambarcațiunea noastră (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Florin Bogdan Horodişteanu, Andrei Sebastian Cornea, Ioan Prundeanu) s-a calificat în finala A (5:40,80), deşi a ratat la mustaţă victoria în prima serie în faţa Poloniei.

La dublu vâsle masculin, Andrei Lungu şi Marian Florian Enache au câştigat prima serie (6:11,52), iar apoi s-au clasat pe locul 2 în prima semifinală (6:09,95), după Cehia (6:09,61), calificându-se în finala A.

Devenită campioană mondială U23, vara aceasta, Bianca-Camelia Ifteni s-a calificat în semifinale la schif simplu după ce a terminat pe locul 2 în seria a doua (7:27,90), după belgianca Mazarine Guilbert (7:26,13). Ea va concura în semifinala a doua, sâmbătă (11.11, ora României).

Mihai Chiruţă a prins semifinalele la masculin deşi s-a clasat pe locul 4 în prima serie (6:47,77). El va evolua în semifinala a doua, sâmbătă (11.23).

La para canotaj, Cristian Alexandru s-a clasat pe locul 6 în prima serie (12:55,89) şi va evolua în finala B.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
digi24.ro
image
Bolojan: Stare de alertă la nivel național. România va primi energie nucleară din Ucraina, ca ajutor de urgență
stirileprotv.ro
image
Cea mai periculoasă vară energetică. Unde sunt megawații dispăruți ai României?
gandul.ro
image
1 august, Ziua Națională a Salvamont România. Peste un secol în slujba celor care iubesc muntele
mediafax.ro
image
Acționarii Universității Craiova l-au băgat în ședință pe Coelho. Mesajul lui Mihai Rotaru către jucători. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine plătește după ce justiția bate toba: Statul achită daune de mii de euro pentru arestări nelegale, într-un dosar deschis acum șapte ani de DIICOT Caraș-Severin
libertatea.ro
image
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani
digi24.ro
image
Vești dure de la Floreasca, după accidentul celor de la Dinamo 2: „Traumatism cranio-cerebral grav. Intubat și ventilat mecanic”
gsp.ro
image
Fără milă! Cum l-a numit presa pe Darius Olaru, după debutul oficial în Belgia
digisport.ro
image
Dezlegări în postul Adormirii Maicii Domnului. Când se poate mânca pește
click.ro
image
Niște turiști cazați la un hotel de 4 stele din Constanța au plecat în cameră cu 2,6 kg de salam și cașcaval de la micul dejun
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
A luat un împrumut la IFN pentru a plăti ratele la bancă şi a ajuns executat şi cu datorii de 4 ori mai mari
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea interlopă! A murit Tudor Spoitoru
cancan.ro
image
Adrian Negrescu: „Pensiile nu vor fi indexate la 1 ianuarie 2027”. Ce sume de bani vor pierde pensionarii?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
Moștenitorii aflați în această situație nu vor plăti taxa pe succesiune. Proiectul a fost adoptat de Senat
playtech.ro
image
Gigi Becali a avut dreptate! Cifrele Wyscout după Auda – FCSB 4-1. Singurul remarcat din echipa lui Marius Baciu
fanatik.ro
image
O familie și-a petrecut vacanța în aceeași stațiune de pe litoral de 30 ani. Un lucru l-au făcut diferit în fiecare vară
ziare.com
image
Ion Țiriac a primit vestea mult așteptată: 25.000.000 de lei!
digisport.ro
image
Maestrul Tudor Gheorghe împlinește 81 de ani. Drama mai puțin știută din viața artistului
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ce frumoasă s-a făcut fiica Adrianei Iliescu la 21 de ani. Cu ce se ocupă și ce meserie urmează să aibă: Îmi place ceea ce o să fac
romaniatv.net
image
Atenție la lista de la întreținere! Cheltuieli capcană pentru cei care stau la bloc
mediaflux.ro
image
Vești dure de la Floreasca, după accidentul celor de la Dinamo 2: „Traumatism cranio-cerebral grav. Intubat și ventilat mecanic”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Crater de 10 metri după explozia unei rachete rusești
actualitate.net
image
Vești bune pentru românii care își îngrijesc părinții sau bunicii. Un nou ajutor financiar a fost aprobat
click.ro
image
Prima imagine cu Laura Cosoi și fiica ei, Nina. Ipostaza emoționantă în care au fost pozate cele două
click.ro
image
Horoscop august 2026. Luna marilor schimbări pentru multe zodii
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Efectul Regina Letizia în vacanță. Toți îi admiră ținutele, iar multe dintre piesele sale sunt mai accesibile decât ai crede
okmagazine.ro
emperor trajan jpg
Cei cinci împărați „buni” ai Romei. Secolul în care Imperiul a ajuns la apogeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Petrișor Ruge, mesaj sensibil pe Instagram, în timp ce continuă speculațiile despre colaborarea cu Andreea Bălan
image
Vești bune pentru românii care își îngrijesc părinții sau bunicii. Un nou ajutor financiar a fost aprobat

OK! Magazine

image
Emblematica actriță și-a lansat contul de OnlyFans la 85 de ani! Senzualitatea nu are vârstă

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?