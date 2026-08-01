Barca feminină de 8+1 a stabilit un nou record la CE de canotaj

Țara noastră a confirmat că este una dintre puterile canotajului mondial. Nouă echipaje s-au calificat în finalele A la Campionatul European de la Varese (Italia).

La 8+1 feminin, barca noastră (Cristina Drugă, Geanina Dumitriţa Juncănariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Maria Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu) a câştigat cursa preliminară în 5:49,79. Timpul fetelor este cu peste 8 secunde mai rapid decât precedentul record (5:58,13), stabilit de Olanda, în 2025. De asemenea, este un timp mai bun decât actualul World Best Time (5:52,99), stabilit tot de România, la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Recordul mondial nu poate fi însă omologat la Campionatele Europene.

În proba similară masculină, ambarcațiunea țării noastre (Claudiu Neamţu, Mateus-Simion Cozminciuc, Mugurel Vasile Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Vasile Bejan, Florin Arteni, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Rucsandra-Ioana Bucşa) s-a impus în cursa preliminară, fiind cronometrată în 5:24,39.

La dublu rame feminin, Adriana Adam şi Simona Radiş au câştigat prima serie (6:54,05) şi s-au calificat în Finala A. În proba similară masculină, Ştefan Constantin Berariu şi Florin Sorin Lehaci s-au impus în prima serie (6:19,19).

La patru rame, Manuela-Gabriela Lungu, Gabriela Tivodariu, Alexandra Ungureanu și Roxana Anghel au dominat prima serie (6:31,57). La masculin, Cosmin Iulian Pleşescu, Leontin Nuţescu, Andrei Vatamaniuc, Ciprian Tudosă au fost cei mai rapizi în seria lor (05:49.61), asigurându-şi prezenţa în finala A.

La patru vâsle, Mariana-Laura Dumitru, Emanuela-Ioana Ciotău, Andrada-Maria Moroşanu și Iulia-Liliana Bălăucă s-au clasat pe locul al treilea în prima serie (6:20,39), după Elveţia (6:15,12) şi Germania (6:17,59), dar s-a calificat în finala A. La masculin, ambarcațiunea noastră (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Florin Bogdan Horodişteanu, Andrei Sebastian Cornea, Ioan Prundeanu) s-a calificat în finala A (5:40,80), deşi a ratat la mustaţă victoria în prima serie în faţa Poloniei.

La dublu vâsle masculin, Andrei Lungu şi Marian Florian Enache au câştigat prima serie (6:11,52), iar apoi s-au clasat pe locul 2 în prima semifinală (6:09,95), după Cehia (6:09,61), calificându-se în finala A.

Devenită campioană mondială U23, vara aceasta, Bianca-Camelia Ifteni s-a calificat în semifinale la schif simplu după ce a terminat pe locul 2 în seria a doua (7:27,90), după belgianca Mazarine Guilbert (7:26,13). Ea va concura în semifinala a doua, sâmbătă (11.11, ora României).

Mihai Chiruţă a prins semifinalele la masculin deşi s-a clasat pe locul 4 în prima serie (6:47,77). El va evolua în semifinala a doua, sâmbătă (11.23).

La para canotaj, Cristian Alexandru s-a clasat pe locul 6 în prima serie (12:55,89) şi va evolua în finala B.