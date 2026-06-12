Acuzațiile de extremă gravitate ale lui Erdogan la adresa Israelului ar putea deschide un episod conflictual extins în NATO

Israelul s-a transformat într-o ”fabrică de a crea suferință” care se hrănește „cu sânge și lacrimi” a afirmat Erdogan după care a continuat cu o înainte aserțiune extrem de importantă în contextul securității zonale, continentale și a angajamentelor posibile ale Alianței Atlanticului de Nord pe listele căreia Turcia figurează ca a doua armată în termeni de dotări, personal și calitatea pregătirii de luptă: „securitatea Turciei începe...la Alep, Damasc și Beirut”, anunțând și că primul-ministru israelian și „clica sa criminală” , prin ordonarea acestor atacuri, acțiuni de agresiune, amenință în mod direct și Turcia.

În plus, a mai spus că toate aceste acțiuni ale Israelului reprezintă o amenințare la adresa întregii lumi, amenințare căreia trebuie să i se pună capăt deoarece ele duc la destabilizarea situației în Mediterana, și că orice inițiativă care ar pune în primejdie turcii și turcii ciprioți va primi din partea țării sale un răspuns clar și în forță.

Suntem în fața unei afirmații foarte clare și să-i vedem posibilele uriașe implicații directe: securitatea Turciei „începe în Liban și în Siria”. În principiu, conform logicii de până acum în relațiile internaționale, Turcia își redefinește astfel și prezintă lumii în general și aliaților săi în special care este zona imediată esențială pentru securitatea sa națională și, firește, adaugă și că este gata să intervină în apărarea sa cu toate mijloacele de care dispune, amintind, deloc întâmplător, și de legătura organică cu Mediterana, devenită astfel parte a zonei sale extinse de securitate. Reacția Israelului a fost ceea previzibilă, primul său ministru susținând că Erdogan nu este altceva decât „un dictator antisemit” și că va continua operațiunile militare împotriva Iranului și aliaților săi din regiune.

Este foarte greu de crezut că pozițiile se vor schimba și, în consecință, ar trebui să ne intereseze în cel mai înalt grad modul în care toate acestea vor afecta relațiile dintre statele membre în NATO și UE. Spun asta deoarece, așa cum am văzut în ultimele săptămâni, este deosebit de important de cântărit, mai ales în aceste circumstanțe de acum, capacitatea și voința aliaților de a interveni în situații posibile de conflict intens și, mai ales, să vedem dacă și în ce măsură acționează mecanisme preventive pentru atenuarea situațiilor de criză

1. Pot fi puse sub semnul întrebării relațiile între unele țări NATO?

Este posibil deoarece, în cazul în care Turcia își trimite ambasadorul în Consiliul NATO să spună că țara este victima potențială a unor agresiuni din partea Israelului, atunci, dacă există consens, se va adopta un set de măsuri pentru apărarea alatului turc. Se poate însă, dacă se continuă pe acest drum al escaladării, Erdogan să încerce să ridice miza și să ceară invocarea crizei respective în discuțiile din cadrul Summitului NATO de la Ankara, solicitând eventual și o poziție fermă exprimată în concluziile reuniunii.

Este o posibilitate de luat foarte în serios pentru că, chiar dacă știe că este aproape imposibil să se ajungă la un consens (chiar pentru un avertisment sever în spiritul art.4) Erdogan ar pune problema public pentru a obliga aliații să se pronunțe ferm, cu argumente, inclusiv cei care ar apăra poziția Israelului, din ce în ce mai nepopulară în multe state occidentale.

2. Care vor fi țările care se vor opune și care vor fi motivele invocate? SUA, aliatul considerat absolut sigur al Israelului, ar putea avea ezitări deoarece chiar și Trump realizează acum costurile enorme de a rămâne singur împotriva tuturor în Orientul Apropiat și de a se opune soluției „celor două state”. Și a dat semnale puternice în ultima perioadă, auzite în Europa cu multă îngrijorare. Dar și în Israel , unde, așa cum arată un sondaj efectuat între 31 mai și 5 iunie de Institutul israelian pentru democrație, doar 41 dintre evreii israelieni și 44% din totalul populației consideră că securitatea Israelului ar constitui într0 largă măsură sau în destul de mare măsură o preocupare centrală a lui Trump. Interesant că, în luna mai, procentul respectiv era de 64%.

3. În caz de creștere a nivelului de tensiune în zonă, statele europene vor fi oare nevoite să reevalueze în urgență importanța relațiilor cu Turcia, singura cale rămasă pentru transportul masiv de hidrocarburi înspre Europa ? Poate că da, spun unele voci diplomatice îngrijorate că linia conflictului din Ucraina s-a deplasat deja pe noua axă Marea Neagră-Marea Caspică și că ar fi posibil de revăzut scenariile unui conflict în Marea Neagră care să amenințe platformele maritime de extracție dar și porturi strategice din România și Bulgaria care, după cum știți, reacționează complet diferit față de prioritățile UE față de Ucraina... În acest context, cui i-ar reveni rolul de a securiza zona Mării Negre știind că din momentul în care Turcia ar fi eventual implicată într-un conflict, atunci se vor aplica automat prevederile extrem de restrictive din Convenția de la Montreux?.

4. În fine, greu de evaluat dar oricum merită a fi puse afirmațiile lui Erdogan în contextul mai larg a angajamentului său de foarte multe ori repetat, acela de a se constitui în apărătorul intereselor fundamentale ale lumii musulmane al cărei lider informal se comportă acum, profitând de clivajele trans-atlantice și de haosul lăsat de războiul cu Iranul, cu consecințe care s-ar putea resimți multe decenii de acum încolo.

Se nasc noi alianțe, se joacă rapid și țintele sunt legate de reluarea controlului asupra unor teritorii de demult și cu războaie pentru resursele fundamentale. Despre pace se va discuta doar când se va număra cu exactitate cine a mai rămas în picioare.