Festivalul care aduce în doar 4 zile 100 de milioane de euro unui oraș românesc. Dubai l-a importat deja, urmează Columbia și Japonia

Organizatorii Untold au făcut publice cifrele din spatele festivalului. În timp ce taxele către stat depășesc 40% din prețul unui bilet, impactul economic local este uriaș. Managerul Edy Chereji explică, pentru „Adevărul”, ce schimbări majore se pregătesc pentru ediția din acest an.

Adevărul: Untold One, a 11-a ediție a festivalului, bate la ușă, iar voi ați anunțat încă de anul trecut că va fi un nou capitol. Care e povestea Untold One și care ar fi principalele noutăți față de edițiile anterioare?

Edy Chereji: În primul rând e o ediție care duce povestea Untold la un alt capitol din toată istoria noastră. Pentru că e prima ediție în care Untold devine dintr-un campion care a demonstrat în România că e un campion național, apoi am demonstrat peste hotare în Dubai că am replicat ce am făcut aici. Iar acum iată că am anunțat extinderea și în America Latină și cumva ne îndreptăm către ceea ce înseamnă un campion global. Untold devine un brand global și ediția din acest an stă sub semnul acestui pas mare pe care îl facem noi la nivel mondial. Și sigur că, dacă ne uităm în festival, lucrul ăsta va fi marcat și de niște momente speciale. Spre exemplu, Main Stage-ul este pentru prima dată când se va transforma, sigur, nu 100%, dar va suferi transformări în fiecare zi, astfel încât show-urile principale să fie unice și din perspectiva scenei și a scenotehnicii pe care o amplasăm. De asemenea, e pentru prima dată când vom avea o scenă secundară în mijlocul stadionului și vor fi anumite momente artistice speciale care se vor întâmpla acolo, tocmai pentru a pune în valoare anumite show-uri.

Negocieri cu staruri internaționale

Ai putea să dai și câteva exemple?

Le lăsăm să fie surprize, că o să fie oamenii și mai impresionați. Ce pot să spun este că vor fi și artiști străini care vor performa acolo și vor fi și câteva momente cu artiști din România care vor avea un moment super special făcut pentru Untold.

Spuneai că scena principală va fi una specială, pe lângă faptul că va fi cea mai mare din România. Dar nu e singurul detaliu interesant despre această scenă, ce alte premiere va marca?

Da, e scena care va fi cea mai mare de până acum. Este o premieră că scena va merge cu decorul până în tribune, stânga și dreapta va urca efectiv în tribune și se va contopi oarecum cu anvelopa stadionului. Ecranul LED din spate va funcționa ca o cortină de teatru ce se va ridica în diverse momente artistice, transformând scena. Apoi, încă o chestie frumoasă: e pentru prima dată când va exista o caravană mobilă unde doamnele și domnișoarele vor avea ocazia să-și facă gratuit test HPV și ecografie mamară. Această acțiune e în parteneriat cu Fundația Renașterea și va fi amenajată la Sala Sporturilor. Suntem mândri că putem să o facem, pentru că sănătatea trebuie să fie pe primul loc!

Au fost discuții despre artiști solicitați de fani, așa cum a fost cazul lui The Weeknd, dar el nu ajunge, cel puțin în acest an. Ce așteptări ar fi în acest sens?

Ce e foarte important e că noi facem oferte pentru toți artiștii mari care au turneu în regiune sau în Europa, doar că unii refuză să vină la festivaluri pentru că vor doar show-uri stand-alone, iar alții așteaptă mai multe opțiuni de turneu. Publicul trebuie să înțeleagă că noi facem eforturi în fiecare an și oferim toți artiștii. Iar unii cer sume foarte mari și este mai greu.

Aici va fi tot timpul interesul nostru să aducem artiști de top, ca să transformăm Untold într-un brand global, având în vedere că de 3 ani la rând am fost votați pe locul 3 în lume în topul celor mai mari festivaluri. Suntem permanent în top 5 mondial, într-un Champions League al festivalurilor, alături de Tomorrowland, Coachella, EDC Las Vegas, EDC New York, Ultra Miami sau Glastonbury. Pentru un brand născut în România este o mega mândrie că ne luptăm de la egal la egal cu cei care au făcut istorie.

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V-ați gândit și la momente speciale în care fanii să relaționeze cu anumiți artiști?

Să știi că noi încercăm să facem astfel de acțiuni și chiar s-au întâmplat până acum. Ce se întâmplă? Artiștii în general fie au programul mai limitat, fie se protejează de o expunere prea mare. Când am vorbit de acțiuni care au avut un scop caritabil sau de a transmite un mesaj către cazuri sociale, au fost foarte deschiși. La fiecare ediție avem 10-15 copii care vin prin fundația Little People, mișcarea pentru copiii care au supraviețuit cancerului. Le dăm acces în festival pentru o zi sau două și le facem întâlniri cu artiști mari, de la Martin Garrix până la David Guetta.

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Nu am vrut să exploatăm treaba asta PR-istic, au fost doar întâlnirile lor private și ne-am bucurat că le-am putut face o bucurie. Îți dai seama, pentru copii sau adolescenți care au trecut prin așa ceva, e ceva extraordinar. Campanii speciale în care să promitem întâlniri sunt mai greu de garantat, pentru că nu prea poți să-i obligi pe artiști. Preferăm să ne limităm la ceea ce știm că putem oferim cu certitudine, și anume show-uri excepționale.

Pe lângă proiectele sociale cunoscute - BAC de 10, Blood Network, amenajarea din cadrul UMF Cluj sau camera senzorială pentru copiii cu autism, o altă noutate uriașă în acest an este prezența lui Sadhguru. El va fi prezent joi pe Main Stage pentru a adresa un discurs publicului despre calitatea vieții și stare de bine. De asemenea, pentru această zonă de conexiune avem Scena Soul Circle.

Spuneai că Untold va continua să se extindă și pe alte continente. Există riscul ca pe măsură ce vă concentrați pe această expansiune să ajungeți în situația în care să nu mai puteți aduce chiar cei mai importanți artiști, resursele fiind evident limitate la un moment dat?

Sincer, chiar mă bucur că ai ridicat problema asta și vreau să-i liniștim pe cei care se gândesc așa. Mesajul meu ar fi acesta: câtă vreme comunitatea și Clujul ne iubesc, Untold nu se mută din Cluj. Casa Untold va fi tot timpul la Cluj. Cât despre expansiunea globală, vorbim de un nou model de dezvoltare: licențierea, similar dacă vrei cu un fel de franciză. Dacă în România și în Dubai noi suntem cei care organizăm și investim direct, în Columbia, Brazilia, Japonia sau Coreea de Sud avem parteneri locali cu experiență și putere financiară care preiau know-how-ul, rețeta și coordonarea noastră, dar fac implementarea cu resurse locale. Astfel, nu ne epuizăm resursele proprii.

Ar putea deveni acesta un avantaj și să vă crească puterea de negociere cu anumiți artiști mai greu de convins să vină în România?

Bineînțeles, pentru că una este să îi ofertezi unui artist din start 4-5 mega-festivaluri pe mai multe continente. De acest beneficiu va profita și Clujul. În plus, vor fi schimburi culturale foarte valoroase: vom duce artiști români pe aceste scene internaționale, oferindu-le o rampă de lansare.

De la legenda rock Sting, la Lewis Capaldi și Zara Larsson

Apropo de artiști, mulți spun că în acest Untold are cel mai complet și complex line-up, Din perspectiva ta, care ar fi cele mai interesante nume, poate și pe categorii?

Pentru iubitorii de muzică live și rock îl avem pe Sting, o legendă care va susține la Untold cel mai mare show al său din România, pe un stadion, cu o producție specială. Pentru generația tânără vine Lewis Capaldi, un artist senzațional cu o poveste de viață impresionantă. De asemenea, o avem pe Zara Larsson, care a creat o adevărată efervescență la anunțarea participării ei. În special pentru adolescenți a fost o veste grozavă!

Pe zona de muzică electronică pe Main Stage îi avem pe Martin Garrix, Kygo (care revine după ediția din 2018), Marshmello, Steve Aoki și The Chainsmokers. Pentru fanii stilului underground și techno, la Scena Galaxy vor urca Carl Cox și James Hype. Avem opțiuni pentru toate genurile, precum Scena Alchemy pentru trap și hip-hop, Scena Retro, Scena Tramvai, Daydreaming și Time.

Și în acest an, Untold va avea o armată de oameni implicați în toate detaliile festivalului, de la voluntari, la polițiști, medici și așa mai departe. Câți vor fi acum?

Sunt între 15.000 și 17.000 de oameni implicați realist, pentru că administrăm un oraș temporar timp de 4 zile, 24 din 24 de ore. Când festivalul se închide dimineața, în celelalte 8 ore se lucrează la curățenie, mentenanță, probe de sunet și schimbări de decor. Pregătirile pe Cluj Arena au început încă din 20 iulie, iar după festival ne mobilizăm să eliberăm parcul în 2-3 zile.

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Clujul câștigă 100 de milioane de euro în 4 zile

Care este bugetul pentru actuala ediție și câți bani vor rămâne în comunitate, în oraș?

Bugetul de organizare este estimat între 23 și 25 de milioane de euro, creștere cauzată și de inflație. În ceea ce privește banii atrași în comunitatea din Cluj, conform unui studiu făcut de partenerul nostru Banca Transilvania, la ediția anterioară au fost aduși în oraș în jur de 100 de milioane de euro, bani care intră direct în afacerile locale. Anul acesta va fi cu siguranță la fel, vor rămâne aproximativ 100 de milioane de euro în oraș. Practic,în 4 zile Clujul beneficiază de un aflux de 100 de milioane de euro. Este o sumă importantă, iar banii aceștia intră direct în sectorul HoReCa, spații de cazare, transport și afaceri locale, fiind complet separați de taxele și impozitele colectate la bugetul de stat.

Nu e un secret că statul în loc să susțină într-un fel sau altul astfel de evenimente care fac România vizibilă în străinătate și aduc zeci de mii de turiști străini la Cluj și în țară, vă impozitează la sânge. Câți bani îi revin statului dintr-un bilet?

Uf, îmi vine și greu să mă gândesc în procente. Cert este că taxele fiscale și parafiscale depășesc 40% din prețul biletului. Avem cota de TVA de 21%, crescută succesiv de la 5% la 11% și apoi la valoarea actuală. De asemenea, achităm drepturile de autor prin plăți reglementate către UCMR-ADA, CREDIDAM, UPFR, ORDA, plus alte organisme parafiscale care colectează aproximativ 5%. Se adaugă taxa de timbru cultural de 2%, deoarece Parcul Central este spațiu de patrimoniu, și o cotă de 1% pentru Crucea Roșie.