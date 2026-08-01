Tânăr înjunghiat cu o sticlă spartă în Sectorul 5. Agresorul a fost reținut

Un tânăr de 24 de ani a fost înjunghiat în Sectorul 5 al Capitalei, după ce a intervenit pentru a-și apăra tatăl în timpul unui conflict izbucnit între doi bărbați care aveau neînțelegeri mai vechi. Agresorul, în vârstă de 40 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.

Incidentul a avut loc vineri seară, în jurul orei 21:25, în piațeta pietonală din zona Șoseaua Alexandriei, Sectorul 5. Polițiștii au fost alertați prin 112 de o femeie care a anunțat că fratele său este amenințat de un bărbat.

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, conflictul a izbucnit între doi bărbați, de 43 și 40 de ani.

„Din primele verificări efectuate a rezultat că, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, între doi bărbați, în vârstă de 43, respectiv 40 de ani, ar fi izbucnit un conflict verbal, context în care bărbatul de 40 de ani i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență și ar fi spart o sticlă, cu intenția de a-l agresa”, au transmis polițiștii.

În timpul altercației, fiul bărbatului de 43 de ani a intervenit pentru a-și proteja tatăl.

„Fiul bărbatului de 43 de ani, în vârstă de 24 de ani, ar fi intervenit pentru a-și proteja tatăl, iar în timpul altercației ar fi fost înțepat de către bărbatul de 40 de ani cu un obiect din sticlă, în zona laterală stângă a abdomenului, suferind o leziune”, se arată în comunicat.

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care i-a acordat victimei primul ajutor, după care tânărul a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Suspectul și tatăl victimei au fost duși la sediul Secției 19 Poliție pentru audieri.

„Cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propuneri legale”, au precizat reprezentanții DGPMB.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.