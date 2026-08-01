 Consilier BNR: Fitch voia inițial să retrogradeze România. „Ne-au mai păsuit câteva luni” | adevarul.ro
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Consilier BNR: Fitch voia inițial să retrogradeze România. „Ne-au mai păsuit câteva luni”

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Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, susține că agenția Fitch intenționa inițial să retrogradeze ratingul României, însă a revenit asupra deciziei după informațiile suplimentare prezentate de Guvern și BNR. Acesta avertizează că riscul rămâne ridicat, în lipsa reformelor structurale.

Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu. FOTO: Facebook
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu. FOTO: Facebook

Eugen Rădulescu a declarat, la Digi24, că menținerea ratingului suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă, nu înseamnă că pericolul a trecut.

„Înseamnă că pur și simplu decizia inițială fusese de downgradare a României, dar, ca urmare a informațiilor suplimentare pe care le-au prezentat Guvernul și BNR, au revenit asupra deciziei și ne-au mai păsuit pentru câteva luni. Nu numai că nu a trecut pericolul, dar este mai mare decât era înainte”, a declarat consilierul guvernatorului BNR.

Acesta a explicat că reducerea deficitului bugetar s-a bazat în principal pe majorarea taxelor și impozitelor, fără reformele structurale necesare.

Rădulescu a susținut că România se confruntă cu un fenomen amplu de „extracție de rente” din sectorul public și a invocat numărul mare de dosare închise prin prescripție.

„Se manifestă o extracție de rente din sectorul public pe o scară incredibil de mare (...). Avem 10.000 de procese în care s-a ajuns la încetarea urmăririi din cauză că s-a prescris fapta, iar făptașii au rămas bine mersi cu ce au jefuit”, a afirmat acesta.

Consilierul BNR a criticat și politicile din domeniul energiei, susținând că înghețarea prețurilor și lipsa investițiilor în capacități de stocare au contribuit la vulnerabilizarea sistemului energetic.

Declarațiile vin după ce agenția Fitch a anunțat vineri că a menținut ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, precizând că decizia finală a fost diferită de cea inițială în urma informațiilor suplimentare transmise de autoritățile române.

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