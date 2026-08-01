 Semnal de alarmă la Kremlin: „Radioul Apocalipsei” s-a reactivat după incidentul din Polonia | adevarul.ro
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Semnal de alarmă la Kremlin: „Radioul Apocalipsei” s-a reactivat după incidentul din Polonia

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„Radioul Apocalipsei” al președintelui rus Vladimir Putin a emis din nou mesaje criptice după ce o rachetă rusească a căzut pe teritoriul Poloniei, stat membru NATO.

Vladimir Putin/FOTO: AFP
Vladimir Putin/FOTO: AFP

Metro scrie că radioul, din perioada Războiului Rece, a transmis o succesiune de mesaje criptice la câteva ore după incursiune, un incident care ar putea amplifica și mai mult tensiunile dintre Alianța Nord-Atlantică și Moscova.

Postul radio, aflat în emisie de peste o jumătate de secol și supranumit „Bâzâitorul”, este asociat Forțelor Strategice ale Rusiei.

Frecvența de 4.625 kHz transmite, în mod obișnuit, un bâzâit repetitiv. Atunci când este emis un mesaj, bâzâitul se oprește, iar un operator citește în limba rusă o serie de cuvinte codificate.

Scopul mesajelor rămâne necunoscut, însă acestea sunt emise de obicei în perioade de tensiuni ridicate. Se crede că postul face parte din sistemul de comandă militar al Rusiei, iar intensificarea transmisiunilor poate semnala exerciții militare, teste de pregătire sau comunicații operative.

Cifrurile secrete sunt, de regulă, lipsite de sens pentru public. Unul dintre mesaje a inclus cuvântul KLETKA, care înseamnă „CELULĂ”, în timp ce altul a folosit termenul NEDOTEPA, tradus aproximativ prin „NĂTĂRĂU” sau „PROSTĂNAC”.

Joi, 30 iulie, serviciile de urgență din Polonia au izolat zona din apropierea localității Tarnawa-Kolonia, în Voievodatul Lublin, unde a fost descoperit un crater cu un diametru de aproximativ 10 metri.

Potrivit pompierilor, în apropierea craterului au fost identificate fragmente ale unui obiect care nu a fost încă identificat oficial. Guvernul polonez înclină să creadă că este vorba de o rachetă rusească.

„În timpul atacului masiv cu rachete al Rusiei asupra vestului Ucrainei, a avut loc o încălcare a spațiului aerian polonez”, a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk într-o postare pe X.

Separat, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a afirmat într-o postare pe X că o rachetă de croazieră rusă „a pătruns în Polonia în cadrul atacului masiv al Rusiei împotriva Ucrainei”.

Nu era clar dacă Sibiha se referea la obiectul neidentificat care s-a prăbușit în Lublin.

Investigația obiectului este în curs de desfășurare, dar datele preliminare indică faptul că a fost o rachetă rusească cea care a căzut.

În noaptea de 30 iulie, Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei, soldat cu cel puțin opt morți, inclusiv copii, și zeci de răniți. Moscova a susținut că a vizat obiective militare folosind rachete de precizie și drone. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Rusia a lansat peste 70 de rachete și peste 280 de drone, dintre care Ucraina afirmă că a interceptat peste 260.

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