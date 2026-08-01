Avertisment privind Centrala Cernavodă: „Prognozele pentru nivelul Dunării nu sunt îmbucurătoare”

Prognozele privind debitul Dunării rămân nefavorabile, iar autoritățile încearcă să câștige timp pentru menținerea în funcțiune a Centralei Nucleare Cernavodă. Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, nivelul fluviului va continua să scadă cel puțin până pe 7 august.

Scăderea accentuată a debitului Dunării începe să producă efecte în tot mai multe domenii, de la transportul naval până la producția de energie. Dacă în ultimele zile armatorii au reclamat că sunt nevoiți să circule cu nave încărcate doar pe jumătate din capacitate, autoritățile atrag acum atenția că nivelul redus al apei pune presiune și asupra funcționării Centralei Nucleare de la Cernavodă, una dintre cele mai importante surse de energie ale României.

Directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, spune că instituțiile implicate încearcă să facă tot ce este posibil pentru ca centrala să își poată continua activitatea, însă avertizează că evoluția debitului depinde în mare măsură de situația hidrologică din țările aflate în amonte.

„Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de faţă la intrarea în ţară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la ora asta se înregistrează 1.590 m3 pe secundă, cu tendinţa de scădere până în data de 7 august când se vor înregistra în jur de 1.450 m3. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiţii, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită”, a declarat Sorin Rîndașu.

Operaţiunile de pe braţul Bala

Pentru a câștiga timp și a evita o situație critică, autoritățile au început lucrări pe Dunăre menite să crească debitul pe Dunărea Veche și, implicit, nivelul apei în aval, spre Cernavodă. Intervențiile vizează zona brațului Bala, unde sunt amplasate barje speciale care modifică distribuția apei între cele două brațe ale fluviului, dar și lucrări de dragare pe Dunărea Veche.

„În aceste condiţii este destul de dificil de spus că totul este în siguranță, sunt riscuri, dar se face tot ceea ce este omenește posibil pentru menţinerea în funcţiune a Centralei Nucleare, care în momentul de faţă aduce un aport important, mai ales în condiţiile în care şi în Ungaria, din patru grupuri, trei deja au fost oprite şi Bulgaria semnalează, de asemenea, probleme în funcţionarea centralei nucleare de la Kozlodui”, a mai spus reprezentantul Apele Române.

„Și pentru că am discutat de riscurile pentru intervențiile care se fac în zona brațului Bala (situat în sectorul Dunării de Jos, între Călărași și Brăila – n.r.), aș dori să explic puțin că amplasarea acestor barje care au dimensiuni de 70 de metri cu 3 metri înălțime și 10 metri lățime şi care trebuie să se așeze pe fundul apei. Operațiunile respective se fac de specialiștii armatei și ai AFDJ, împreună cu scafandrii. Ele (barjele - n.r.) trebuie să fie bine fixate pe fundul apei. Și, după ce această operațiune este finalizată, ținând cont de vitezele și de adâncimea apei în zonă, pot exista chiar și deplasări ulterioare ale acestora și atunci rolul lor să fie diminuat”, a detaliat directorul de la Apele Române operațiunile care se desfășoară pe braţul Bala.

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Sursă video: Apele Române

„Este un efort care se face pentru a putea încerca să stabilizăm toată zona respectivă și am speranța că totuși lucrurile merg în direcția bună. În plus, dacă discutăm de tot ce înseamnă partea de centrală nucleară, lucrurile sunt clare, nu se pune problema riscurilor la centrală. În momentul în care se ating pragurile, procedurile lor sunt extrem de clare și totul se pune în siguranță instantaneu.

De fapt, astea sunt lucruri care sunt de la sine înțelese, de asta sunt măsuri și praguri preventive stabilite puțin mai mari decât cele până la care s-ar putea să funcționeze și în condițiile în care constatăm că nivelele vor scădea după toate aceste eforturi, dacă situația o impune, probabil că se va opri și reactorul 2 pentru a păstra totul în siguranță”, a concluzionat el.

„Prognozele nu sunt foarte îmbucurătoare”

Veștile din amonte oferă doar un motiv de optimism moderat. În Austria au căzut precipitații, iar acestea au dus la creșterea nivelului râurilor care alimentează Dunărea Superioară. Apa va ajunge însă în România abia peste aproximativ două săptămâni.

„Singurul lucru pe care putem să-l spunem este că, în Bazinul Superior, în Austria, se înregistrează precipitaţii ceea ce a permis creşterea nivelelor râurilor din zona care alimentează Dunărea Superioară. Dar trebuie menţionat faptul că sunt şapte zile de parcurs până la intrarea în ţară şi de la intrarea până în zona Cernavodă mai sunt încă cinci zile. Deci vorbim de două săptămâni în care trebuie să găsite, cu resursele locale, soluţii care să permită în continuare funcţionarea Centralei Nucleare”, a explicat acesta.

„Prognozele nu sunt foarte îmbucurătoare”, a continuat Sorin Rîndașu.

Potrivit oficialului, măsurile aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență ar putea ridica nivelul apei cu încă 10-15 centimetri, suficient cât să permită funcționarea centralei până când debitele Dunării se vor stabiliza în jurul valorii de 1.600 de metri cubi pe secundă.

Chiar și în acest scenariu, situația rămâne departe de normal. Un debit de 1.600 mc/s la intrarea Dunării în țară înseamnă o valoare de peste două ori și jumătate mai mică decât media multianuală pentru această perioadă a anului. Față de vara trecută, debitele sunt deja cu aproximativ 25% mai mici.

Contextul este cu atât mai delicat cu cât Unitatea 1 a Centralei Nucleare Cernavodă a fost oprită în această săptămână, reducând producția internă de energie cu aproximativ 10%, într-o perioadă în care consumul este ridicat din cauza caniculei.

Dacă nivelul Dunării va continua să scadă, există riscul ca și Unitatea 2 să fie afectată, ceea ce ar avea un impact semnificativ asupra producției de energie a României.