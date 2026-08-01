Fitch ar fi analizat retrogradarea României. Ce ne mai desparte de categoria „junk”

România a evitat la limită retrogradarea ratingului de țară, iar menținerea calificativului „BBB-” cu perspectivă negativă nu înseamnă că pericolul a trecut, avertizează președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu. Acesta susține că agenția Fitch ar fi luat inițial în calcul un downgrade și că lipsa reformelor poate împinge țara în categoria „junk”.

Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, consideră că raportul publicat de agenția Fitch arată o deteriorare a perspectivelor economiei românești, chiar dacă ratingul suveran al țării a fost menținut la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă.

„Ne-a trecut glonțul pe la ureche, poate chiar foarte aproape de ureche. Vedem că decizia inițială ar fi fost de downgrade, dar i-au rugat autoritățile române să reanalizeze datele și s-a ajuns la menținerea ratingului actual. Eu văd o înrăutățire față de rapoartele anterioare, având în vedere că ei chiar voiau să ne downgradeze inițial. Asta îmi arată o înrăutățire a perspectivelor pentru economia românească”, a declarat Codirlașu pentru AGERPRES.

Potrivit acestuia, principalul argument care a convins Fitch să nu reducă ratingul a fost faptul că Guvernul a demonstrat că poate ține sub control cheltuielile publice.

„Însă ce ne duce în jos și care sunt îngrijorările lor? Sustenabilitatea acestor măsuri. Nu s-a făcut absolut niciun fel de reformă. Guvernul a fost foarte conștient de riscuri și a ținut cheltuielile strict sub control. Asta ne-a ajutat și asta a dus la această evoluție”, a explicat președintele CFA România.

El avertizează însă că lipsa reformelor și riscul pierderii fondurilor europene rămân principalele vulnerabilități ale economiei.

„Perspectiva nu este bună și cred că asta îi îngrijorează cel mai tare: faptul că putem să nu luăm fondurile europene și vedem că nu facem reformele necesare. De asemenea, reducerea deficitului poate fi reversibilă în cazul unui nou guvern. E extrem de ușor să se dea drumul la cheltuieli și ajungem de unde am plecat. Tocmai această reversibilitate, pentru că nu s-au făcut reforme, ne poate duce în junk”, a spus Codirlașu.

Economistul atrage atenția că avertismentul transmis de Fitch este unul foarte clar.

„Au menționat risc semnificativ de downgrade în lipsa unor măsuri suplimentare. Este chiar ultima atenționare înainte de downgrade. Să sperăm că la fel de receptive vor fi și celelalte două agenții de rating”, a afirmat acesta.

În plus, scenariul de bază al Fitch indică o contracție economică de 0,6% în 2026, ceea ce înseamnă că agenția se așteaptă ca România să intre în recesiune în acest an.

Vineri, Fitch Ratings a menținut ratingul suveran al României la „BBB minus”, ultima treaptă recomandată investițiilor, însă a păstrat perspectiva negativă. Agenția a avertizat că deteriorarea finanțelor publice, incertitudinea politică și întârzierile în implementarea reformelor cresc riscul unei retrogradări.

În prezent, toate cele trei mari agenții internaționale de rating – Fitch, Moody's și S&P Global Ratings – mențin perspectiva negativă pentru România, ceea ce înseamnă că țara rămâne la un pas de coborâre în categoria „junk”, nerecomandată investițiilor.