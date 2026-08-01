Cod roșu de caniculă în trei județe. ANM anunță temperaturi de până la 40 de grade

Meteorologii au actualizat avertizările de vreme extremă și au ridicat nivelul de alertă la cod roșu de caniculă pentru trei județe. Valul de căldură persistă în vestul țării, unde temperaturile se apropie de valorile record pentru începutul lunii august.

Temperaturile ajung la 40 de grade

După reactualizarea prognozei, Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod roșu de caniculă pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad, valabilă de duminică, ora 10.00, până luni, ora 10.00. Meteorologii avertizează că temperaturile vor ajunge până la 39-40 de grade Celsius, iar valorile prognozate sunt apropiate de recordurile absolute pentru prima decadă a lunii august.

În aceste zone, valul de căldură va persista pentru a treia zi consecutiv. Temperaturile maxime vor ajunge la 37-38 de grade în Satu Mare și la 39-40 de grade în Bihor și Arad. Pe lângă căldura extremă, oamenii vor resimți un disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Nici nopțile nu vor aduce o răcorire semnificativă. Temperaturile minime vor rămâne ridicate, între 19 și 25 de grade, iar cele mai mari valori sunt așteptate în zona Dealurilor de Vest, unde vor fi nopți tropicale.

Cod portocaliu în alte opt județe

În aceeași perioadă, meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă pentru județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.

În aceste regiuni, maximele vor ajunge la 35-38 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va trece și aici de pragul critic de 80 de unități. Local, nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 24 de grade.

Cod galben în aproape toată ţara

Un cod galben este valabil pentru vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și pentru jumătatea nordică a Moldovei. În aceste zone, temperaturile vor urca până la 33-37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului. Pe alocuri, minimele nocturne vor rămâne între 20 și 22 de grade.

Valul de căldură va continua până pe 5 august

Meteorologii au emis și o informare valabilă până pe 5 august, ora 10.00, care anunță persistența temperaturilor ridicate în mai multe regiuni ale țării.

În zilele de sâmbătă, duminică și luni, valul de căldură va rămâne puternic în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării. Începând de marți, 4 august, acesta se va extinde și se va intensifica în sudul și sud-estul României.

ÎCele mai afectate vor fi regiunile vestice și sud-vestice, unde indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic. Ulterior, disconfortul termic ridicat se va resimți în cea mai mare parte a zonelor de câmpie, deal și podiș.

Temperaturile maxime vor varia între 26-30 de grade pe litoral și 39-40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile tropicale vor deveni tot mai frecvente, cu minime de 20-25 de grade, inițial pe litoral și în vestul țării, iar apoi în cea mai mare parte a teritoriului.