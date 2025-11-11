search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Filipine: cel puţin 25 de morţi după trecerea taifunului Fung-wong. Echipele de salvare intervin în zonele izolate

Publicat:

Echipele de salvare din Filipine, dotate cu excavatoare şi drujbe, au început marţi operaţiunile de curăţare în regiunile devastate de taifunul Fung-wong, profitând de scăderea nivelului apelor în satele inundate. Potrivit unui nou bilanţ anunţat de autorităţi, cel puţin 25 de persoane şi-au pierdut viaţa, relatează AFP.

FOTO: Captură Video / dw.com
FOTO: Captură Video / dw.com

Fung-wong, care a determinat evacuarea a 1,4 milioane de oameni, a fost retrogradat la stadiul de furtună tropicală, ploile sale îndreptându-se deja spre Taiwan, unde urmează să atingă uscatul miercuri.

Taifunul a lovit duminică seara coasta de est a Filipinelor, acoperind aproape întreg teritoriul, la doar câteva zile după trecerea taifunului Kalmaegi, care a provocat moartea a cel puţin 232 de persoane, potrivit ultimelor date oficiale.

În provincia costieră Isabela, un oraş cu 6.000 de locuitori rămânea izolat marţi, potrivit apărării civile. Situaţia este similară şi în părţi ale provinciei vecine Nueva Vizcaya, unde alunecările de teren au îngreunat accesul echipelor de salvare. „Ne este greu să ajungem în acele zone”, a declarat Alvin Ayson, purtător de cuvânt al regiunii Valea Cagayan. „Unii locuitori sunt adăpostiţi temporar în centre de cazare, dar reconstrucţia va dura”, a adăugat el.

Printre victime se numără şi un copil de 10 ani din provincia Nueva Vizcaya. În total, 19 dintre cele 25 de decese s-au produs în regiunea Cordillera, cel mai mare lanţ muntos al ţării, majoritatea în urma alunecărilor de teren, a precizat oficialul apărării civile Rafaelito Alejandro.

Potrivit acestuia, operaţiunile de „prim-ajutor” ar putea dura săptămâni, iar pe insula Catanduanes, cea mai afectată, accesul la apă potabilă ar putea fi reluat abia peste 20 de zile.

În provincia Cagayan, situată în nordul insulei Luzon, ploile torenţiale au provocat revărsarea râului Chico, forţând localnicii să se refugieze pe acoperişurile caselor.

Salvatorii folosesc bărci pentru a ajunge la oamenii blocaţi, pe străzi unde apa ajunge până la nivelul pieptului”, a relatat un jurnalist AFP aflat la faţa locului.

În prezent, Fung-wong se îndreaptă spre Taiwan, unde autorităţile au închis marţi şcolile şi birourile în mai multe comitate. Până la 400 de milimetri de precipitaţii sunt aşteptaţi în următoarele 24 de ore. Preşedintele Lai Ching-te a îndemnat populaţia să evite „zonele montane, plajele şi alte locuri periculoase” pentru a trece în siguranţă prin această perioadă de vreme extremă.

