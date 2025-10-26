search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cel mai nou portavion chinez, mai puțin performant decât unul american de 50 de ani

0
0
Publicat:

Cel mai recent portavion al Chinei, Fujian, ar putea desfășura operațiuni aeriene la doar aproximativ 60% din ritmul unui portavion american de clasă Nimitz, susțin doi foști ofițeri ai marinei americane. Aceasta reprezintă o limitare semnificativă pentru o navă menită să revoluționeze flota Beijingului.

Portavionul chinezesc Fujian/FOTO:X
Portavionul chinezesc Fujian/FOTO:X

Configurația punții de zbor a portavionului Fujian, așteptată să fie pusă în funcțiune în curând, limitează numărul de decolări și aterizări simultane, în special comparativ cu portavioanele americane de clasă Nimitz, au declarat pentru CNN foști ofițeri americani.

„Capacitatea operațională a Fujian este de aproximativ 60% din cea a unei nave Nimitz”, a afirmat Carl Schuster, fost căpitan în Marina SUA, care a servit pe două portavioane americane.

Analizând fotografiile punții de zbor, Schuster și lt. com. (r.) Keith Stewart, fost aviator naval american, au observat că amplasarea catapultelor limitează decolările și aterizările simultane.

Un progres major pentru China este instalarea unui sistem de catapulte electromagnetice, care permite decolarea aeronavelor cu încărcături mai mari de arme și combustibil, extinzând raza de acțiune. În prezent, doar cel mai mare și mai nou portavion american, USS Gerald R. Ford, dispune de o tehnologie similară.

Configurația punții Fujian este o premieră pentru portavioanele chineze. Primele două nave – Liaoning și Shandong – folosesc rampe tip „ski-jump” pentru decolări. Crearea unui portavion complet nou ar fi putut duce la aceste limitări operaționale.

Problema capacității de operare aeriană a fost ridicată inițial de un blogger militar chinez, după vizionarea unui segment despre Fujian difuzat de CCTV, postul de stat chinez. Bloggerul a observat că „ambele catapulte sunt situate aproape de centrul-front al zonei de aterizare, astfel încât J-15 sau J-35 ar putea trece peste catapulte în timpul aterizării, împiedicând temporar lansările și afectând eficiența decolărilor.”

Comentariile au fost preluate de ziarul sud-coreean Chosun Ilbo, iar CNN a solicitat celor doi foști ofițeri să analizeze raportul și imaginile video.

Schuster a explicat că unghiul de traversare al pistei de aterizare este de doar 6 grade față de centrul navei, comparativ cu 9 grade pe portavioanele americane, limitând spațiul dintre pistă și catapultele frontale. În plus, pista Fujian este mai lungă, apropiindu-se de zona din față unde aeronavele sunt poziționate pentru lansare asistată.

Aeronavele se află în risc de coliziuni pe punte

Aceasta înseamnă că aeronavele se află în risc de coliziuni pe punte în timpul deplasării către și de la hangarul inferior. Singura soluție este reducerea ritmului operațiunilor, spun foștii ofițeri.

China a construit cea mai mare marină militară din lume, lansând nave de război de ultimă generație într-un ritm alert sub conducerea lui Xi Jinping, punând presiune pe Statele Unite și pe aliații săi din Pacific.

În ceea ce privește portavioanele, SUA păstrează un avantaj numeric clar: 11 nave active față de două chineze, cu Fujian aproape de a fi pus în funcțiune. Portavioanele Liaoning și Shandong, mai mici, limitează încărcătura de arme și combustibil a aeronavelor. Fujian, de 80.000 de tone, se apropie de portavioanele americane de clasă Nimitz, care cântăresc 97.000 de tone fiecare.

USS Nimitz, cel mai vechi portavion american, a intrat luna aceasta în Marea Chinei de Sud prin Strâmtoarea Singapore, într-o misiune considerată ultima înainte de scoaterea din serviciu anul viitor. Între timp, imagini din satelit din septembrie arată Fujian ancorat lângă insula Hainan, unde ceremonia de punere în funcțiune este așteptată în curând.

Portavionul a primit laude în presa de stat chineză. Zhang Junshe, expert în afaceri militare, a declarat pentru Global Times că testele de lansare demonstrează că „China devine o putere majoră în domeniul portavioanelor, atât nava, cât și aeronavele atingând standarde de clasă mondială.”

Viitorul portavion chinez, Type 004, va incorpora lecțiile învățate

Totuși, Schuster consideră că Fujian este mai degrabă un pas intermediar. Viitorul portavion chinez, Type 004, va incorpora lecțiile învățate. Stewart subliniază că operațiunile aeriene sunt domeniul unde China are încă multe de învățat, mai ales că Fujian este primul portavion cu catapulte electromagnetice.

„Există un proverb marinăresc: toate regulile de operare pe portavion sunt scrise cu sânge. Am văzut oameni răniți sau chiar uciși pe puntea de zbor,” a spus Stewart. „Construirea unui portavion strălucitor e frumoasă, dar ce nu știu încă chinezii este despre operarea efectivă a portavioanelor.”

Stewart a adăugat că experiența practică în toate condițiile meteorologice este esențială. „Zborul pe timp de zi și vreme bună nu e dificil. Problema adevărată este să decolezi și să aterizezi noaptea, pe furtună, când puntea se ridică până la 5-6 metri, combustibilul scade și adrenalina e la maxim. Oricine spune că nu s-a speriat niciodată la operațiuni nocturne e dezinformat.”

China

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a ascuns față de nevasta lui că a devenit milionar peste noapte
gandul.ro
image
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
mediafax.ro
image
Gigi Becali, ironizat în direct de vărul Giovanni! Ce legătură au Iftime și FC Botoșani: „Și-a găsit gâște”
fanatik.ro
image
Primul ordin dat de Vladimir Putin după ce a testat „Burevestnik”, racheta cu „rază de acțiune nelimitată”
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
antena3.ro
image
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
observatornews.ro
image
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
cancan.ro
image
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
prosport.ro
image
Permisul auto fără durată fixă: Ce schimbări pregătește Ministerul Afacerilor Interne în legislația rutieră
playtech.ro
image
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Imaginile care au provocat un scandal uriaș după Real Madrid - Barcelona: ”Niciodată în viața asta” / ”Jaf pe față!” FOTO
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Rusia a testat noua rachetă de croazieră Burevestnik cu propulsie nucleară! Anunțul lui Putin. SUA a fost informată
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru bogați și personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Regina Letizia Felipe Leonor și Sofia profimedia 1047996945 jpg
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia
okmagazine.ro
Keira Knightley foto Profimedia jpg
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!
clickpentrufemei.ro
Sosirea regelui Matia Corvin la Buda, pictură de Henrik Weber (© Wikimedia Commons)
Legenda Grasei de Cotnari: Vița nobilă a Moldovei, un dar de la Matia Corvinul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia

Click! Pentru femei

image
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?