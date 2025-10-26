Cel mai nou portavion chinez, mai puțin performant decât unul american de 50 de ani

Cel mai recent portavion al Chinei, Fujian, ar putea desfășura operațiuni aeriene la doar aproximativ 60% din ritmul unui portavion american de clasă Nimitz, susțin doi foști ofițeri ai marinei americane. Aceasta reprezintă o limitare semnificativă pentru o navă menită să revoluționeze flota Beijingului.

Configurația punții de zbor a portavionului Fujian, așteptată să fie pusă în funcțiune în curând, limitează numărul de decolări și aterizări simultane, în special comparativ cu portavioanele americane de clasă Nimitz, au declarat pentru CNN foști ofițeri americani.

„Capacitatea operațională a Fujian este de aproximativ 60% din cea a unei nave Nimitz”, a afirmat Carl Schuster, fost căpitan în Marina SUA, care a servit pe două portavioane americane.

Analizând fotografiile punții de zbor, Schuster și lt. com. (r.) Keith Stewart, fost aviator naval american, au observat că amplasarea catapultelor limitează decolările și aterizările simultane.

Un progres major pentru China este instalarea unui sistem de catapulte electromagnetice, care permite decolarea aeronavelor cu încărcături mai mari de arme și combustibil, extinzând raza de acțiune. În prezent, doar cel mai mare și mai nou portavion american, USS Gerald R. Ford, dispune de o tehnologie similară.

Configurația punții Fujian este o premieră pentru portavioanele chineze. Primele două nave – Liaoning și Shandong – folosesc rampe tip „ski-jump” pentru decolări. Crearea unui portavion complet nou ar fi putut duce la aceste limitări operaționale.

Problema capacității de operare aeriană a fost ridicată inițial de un blogger militar chinez, după vizionarea unui segment despre Fujian difuzat de CCTV, postul de stat chinez. Bloggerul a observat că „ambele catapulte sunt situate aproape de centrul-front al zonei de aterizare, astfel încât J-15 sau J-35 ar putea trece peste catapulte în timpul aterizării, împiedicând temporar lansările și afectând eficiența decolărilor.”

Comentariile au fost preluate de ziarul sud-coreean Chosun Ilbo, iar CNN a solicitat celor doi foști ofițeri să analizeze raportul și imaginile video.

Schuster a explicat că unghiul de traversare al pistei de aterizare este de doar 6 grade față de centrul navei, comparativ cu 9 grade pe portavioanele americane, limitând spațiul dintre pistă și catapultele frontale. În plus, pista Fujian este mai lungă, apropiindu-se de zona din față unde aeronavele sunt poziționate pentru lansare asistată.

Aeronavele se află în risc de coliziuni pe punte

Aceasta înseamnă că aeronavele se află în risc de coliziuni pe punte în timpul deplasării către și de la hangarul inferior. Singura soluție este reducerea ritmului operațiunilor, spun foștii ofițeri.

China a construit cea mai mare marină militară din lume, lansând nave de război de ultimă generație într-un ritm alert sub conducerea lui Xi Jinping, punând presiune pe Statele Unite și pe aliații săi din Pacific.

În ceea ce privește portavioanele, SUA păstrează un avantaj numeric clar: 11 nave active față de două chineze, cu Fujian aproape de a fi pus în funcțiune. Portavioanele Liaoning și Shandong, mai mici, limitează încărcătura de arme și combustibil a aeronavelor. Fujian, de 80.000 de tone, se apropie de portavioanele americane de clasă Nimitz, care cântăresc 97.000 de tone fiecare.

USS Nimitz, cel mai vechi portavion american, a intrat luna aceasta în Marea Chinei de Sud prin Strâmtoarea Singapore, într-o misiune considerată ultima înainte de scoaterea din serviciu anul viitor. Între timp, imagini din satelit din septembrie arată Fujian ancorat lângă insula Hainan, unde ceremonia de punere în funcțiune este așteptată în curând.

Portavionul a primit laude în presa de stat chineză. Zhang Junshe, expert în afaceri militare, a declarat pentru Global Times că testele de lansare demonstrează că „China devine o putere majoră în domeniul portavioanelor, atât nava, cât și aeronavele atingând standarde de clasă mondială.”

Viitorul portavion chinez, Type 004, va incorpora lecțiile învățate

Totuși, Schuster consideră că Fujian este mai degrabă un pas intermediar. Viitorul portavion chinez, Type 004, va incorpora lecțiile învățate. Stewart subliniază că operațiunile aeriene sunt domeniul unde China are încă multe de învățat, mai ales că Fujian este primul portavion cu catapulte electromagnetice.

„Există un proverb marinăresc: toate regulile de operare pe portavion sunt scrise cu sânge. Am văzut oameni răniți sau chiar uciși pe puntea de zbor,” a spus Stewart. „Construirea unui portavion strălucitor e frumoasă, dar ce nu știu încă chinezii este despre operarea efectivă a portavioanelor.”

Stewart a adăugat că experiența practică în toate condițiile meteorologice este esențială. „Zborul pe timp de zi și vreme bună nu e dificil. Problema adevărată este să decolezi și să aterizezi noaptea, pe furtună, când puntea se ridică până la 5-6 metri, combustibilul scade și adrenalina e la maxim. Oricine spune că nu s-a speriat niciodată la operațiuni nocturne e dezinformat.”