China a anunţat vineri, 12 septembrie, că cel mai nou şi mai avansat portavion al său, „Fujian”, a traversat strâmtoarea Taiwan pentru a efectua teste şi misiuni de antrenament. Mişcarea, extrem de sensibilă din punct de vedere geopolitic, consolidează capacităţile navale ale Beijingului într-o regiune marcată de tensiuni majore.

„Fujian a traversat recent strâmtoarea Taiwan, în direcţia apelor Mării Chinei de Sud, pentru a efectua teste ştiinţifice şi misiuni de antrenament”, a declarat căpitanul Leng Guowei, purtător de cuvânt al Marinei chineze, într-un comunicat publicat pe reţeaua socială WeChat.

Oficialul a subliniat că „supunerea navei Fujian la teste şi exerciţii transregionale este o parte normală a procesului de construcţie a unui portavion şi nu vizează nicio ţintă specifică”.

La rândul lor, autorităţile de la Taipei au precizat că au urmărit cu atenţie mişcările navei „pentru a evalua pe deplin situaţia” şi că au „reacţionat în consecinţă”.

O zonă cu risc ridicat

Strâmtoarea Taiwan rămâne una dintre cele mai sensibile zone strategice din Asia. Beijingul consideră Taiwanul o provincie a sa, pierdută după războiul civil din 1949, şi nu exclude folosirea forţei pentru a recăpăta controlul asupra insulei, guvernată democratic. În paralel, China supune Taiwanul unei presiuni constante, de natură militară, economică şi diplomatică.

Problema Taiwanului se află şi în centrul rivalităţii dintre marile puteri. Joi, Marina japoneză a anunţat că a identificat portavionul „Fujian”, escortat de două distrugătoare, la circa 200 km nord-vest de insulele Senkaku (numite Diaoyu de China), teritoriu administrat de Tokyo dar revendicat de Beijing.

„Fujian”, simbolul ambiţiilor navale ale Chinei

China dispune în prezent de două portavioane operaţionale: Liaoning, cumpărat de la Ucraina în 2000, şi Shandong, primul construit în ţară, intrat în serviciu în 2019. Noul „Fujian”, numit după provincia chineză situată vizavi de Taiwan, este însă cel mai mare şi cel mai avansat portavion al Beijingului.

Presa de stat a prezentat imagini și clipuri video cu nava uriaşă, descrisă drept un element cheie pentru consolidarea capacităţilor de descurajare ale Chinei în Asia-Pacific şi, mai larg, pentru întărirea armatei chineze în competiţia strategică cu Statele Unite. Beijingul insistă însă că intenţiile sale sunt paşnice.

Analiștii: între test și pregătirea pentru punerea în funcţiune

„Fujian” a efectuat primele teste pe mare în 2024 şi este proiectat să fie echipat cu sisteme de decolare mai performante, capabile să lanseze avioane cu încărcături mai mari şi autonomie sporită, notează analiştii de la CSIS Washington.

„Această călătorie de antrenament neobişnuită în apele Mării Chinei de Sud reprezintă un test complet şi demonstrează progresele înregistrate în ceea ce priveşte capacităţile de navigaţie pe distanţe lungi ale portavionului, capacitatea sa de a se adapta la medii complexe şi coordonarea echipajului”, a declarat Zhang Junshe, cercetător la Institutul Naval de Cercetare Academică Militară, pentru Global Times.

Pe de altă parte, Alex Luck, specialist în echipamente navale, avertizează că este prematur să fie trase concluzii. „Poate fi vorba atât de un test, cât şi de o pregătire pentru punerea în funcţiune. Ambele opţiuni sunt posibile, în funcţie de etapele următoare. Dar este prea devreme pentru a ne pronunţa. Trebuie să ne mulţumim cu ceea ce vedem în acest moment”, a precizat expertul.