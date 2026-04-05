Cum urmărește China, cu ajutorul inteligenței artificiale, mișcările trupelor și armelor americane în lume

La cinci săptămâni de la izbucnirea conflictului din Iran, utilizatori activi pe rețelele sociale din Occident și China au semnalat un val de postări virale care descriu în detaliu echipamentele aflate la bazele americane, mișcările grupurilor de portavioane ale SUA și modul în care aeronavele militare se pregăteau pentru eventuale lovituri asupra Teheranului.

Imagini din satelit cu posibile baze de spionaj ale Chinei, în Cuba. FOTO Zagonel / X

Aceste informații provin dintr-un sector în rapidă expansiune: companii chineze — unele cu legături cu Armata Populară de Eliberare — care combină inteligența artificială cu date din surse deschise pentru a comercializa analize ce pretind că pot „expune” deplasările forțelor americane.

Beijingul a încercat să se distanțeze de orice implicare directă în conflictul din Iran. Cu toate acestea, firmele respective — multe apărute în ultimii cinci ani, în contextul eforturilor guvernului de a integra inteligența artificială privată în aplicații militare — par să profite de pe urma situației.

Oficialii americani și experții în domeniul informațiilor sunt împărțiți în privința gradului în care aceste instrumente reprezintă o amenințare reală sau sunt utilizate credibil de adversarii SUA. Totuși, aceștia avertizează că proliferarea ofertelor din sectorul privat indică un risc de securitate în creștere și reflectă intenția Beijingului de a demonstra capacitățile sale în domeniul informațiilor.

China a investit sute de milioane de dolari în susținerea firmelor private care dezvoltă aplicații de inteligență artificială cu utilizare militară, în cadrul strategiei sale de integrare civil-militară. Luna trecută, autoritățile au anunțat planuri de intensificare a acestor eforturi, în cadrul unei strategii naționale pe cinci ani, scrie The Washington Post.

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Ascunderea mișcărilor militare americane, tot mai dificilă

Companiile private folosesc de mult timp date din surse deschise — inclusiv trackere de zbor, imagini satelitare și date maritime — pentru a genera informații de piață. Însă dezvoltarea capacităților de inteligență artificială în China face aceste instrumente mai puternice, evidențiind dificultatea tot mai mare de a ascunde mișcările militare americane.

Ryan Fedasiuk, cercetător la American Enterprise Institute, afirmă că proliferarea companiilor chineze specializate în analiză geospațială va consolida capacitățile de apărare ale Chinei și abilitatea acesteia de a contesta forțele SUA în situații de criză.

MizarVision, o companie din Hangzhou fondată în 2021, se numără printre firmele care utilizează un amestec de date occidentale și chineze, filtrate prin inteligență artificială, pentru a monitoriza activitatea bazelor americane din Orientul Mijlociu, mișcările navale și desfășurarea aeronavelor și sistemelor de apărare antirachetă.

Imagini atribuite companiei și distribuite pe rețelele sociale descriu, de exemplu, acumularea de forțe americane în regiune înaintea lansării Operațiunii „Epic Fury”, inclusiv deplasarea grupurilor de portavioane USS Gerald R. Ford și USS Abraham Lincoln. De asemenea, acestea oferă detalii privind tipurile și numărul de aeronave concentrate la baze aeriene din Israel, Arabia Saudită și Qatar.

Pe site-ul său, compania susține că a identificat rapid locațiile armamentului desfășurat în Orientul Mijlociu înaintea escaladării tensiunilor din Iran în 2026 și că a „expus” tiparele de realimentare ale grupurilor navale americane.

De ce rămâne China un „actor prudent” în conflictul din Iran? Explicațiile expertei Andreea Brînză: „A învățat din eșecurile SUA”

MizarVision afirmă, de asemenea, că a monitorizat cu luni înainte intensificarea militară americană într-o operațiune destinată capturării președintelui venezuelean Nicolás Maduro și că poate urmări în timp real transportul rachetelor americane cu rază medie în regiunea Asia-Pacific.

Compania nu își face publică lista de clienți și nu a răspuns solicitărilor de comentarii. De asemenea, nu dezvăluie sursele datelor analizate, deși rapoarte din presa de stat chineză și analize independente sugerează că folosește atât surse chineze, cât și occidentale.

Fotografiile satelitare publicate par să includă imagini comerciale disponibile de la furnizori americani și europeni, precum Vantor și Airbus. Alte relatări indică utilizarea imaginilor furnizate de Planet Labs. Nu este clar dacă aceste companii furnizează în mod direct date către firma chineză.

Reprezentanții Vantor au declarat că nu vând imagini entităților chineze și aplică restricții în timpul conflictelor. Planet Labs a precizat că MizarVision nu este clientul său, iar Airbus nu a comentat.

O persoană din industria chineză de apărare afirmă că firma utilizează imagini satelitare occidentale disponibile public, fără acces în timp real la surse americane sensibile. Totuși, avantajul constă în utilizarea acestor date pentru a urmări specific armata SUA.

Un alt exemplu este Jing’an Technology, tot din Hangzhou, care a publicat o înregistrare despre care susține că surprinde comunicații între bombardiere stealth americane B-2 în timpul operațiunii „Epic Fury”. Compania a afirmat că, „în ochii inteligenței artificiale, nu există invizibilitate absolută”, dar ulterior a șters materialul.

În postări anterioare, firma a susținut că a monitorizat și zborurile bombardierelor B-52 în apropierea Venezuelei, analizând volume mari de date maritime și aeriene pentru a identifica peste 100 de nave de război americane și zeci de aeronave militare.

Oficialii americani și foști analiști de informații rămân sceptici în privința capacității acestor companii de a intercepta comunicații stealth, dar consideră tendința îngrijorătoare. Chiar dacă tehnologia nu este încă pe deplin dezvoltată, intenția este clară, afirmă aceștia.

Performanțe exagerate?

Unii analiști sugerează că performanțele acestor firme ar putea fi exagerate, indicând faptul că China a fost surprinsă de o operațiune americană neanunțată împotriva lui Nicolás Maduro.

Iranul oferă un posibil precedent: cum ar putea China să blocheze Taiwanul

Dennis Wilder, expert în relații internaționale și fost oficial CIA, consideră că astfel de afirmații pot reflecta presiunea resimțită de serviciile de informații chineze de a demonstra capacități avansate.

Tendința a atras atenția legislatorilor americani, care avertizează că firmele asociate Partidului Comunist Chinez transformă inteligența artificială într-un instrument de supraveghere militară în timp real.

Analiștii mai subliniază că activitatea acestor companii oferă Beijingului o posibilitate de a sprijini parteneri fără implicare oficială directă, menținând totodată o distanță diplomatică.

China, aliat de lungă durată al Iranului și furnizor important de petrol, a evitat implicarea directă în conflict, încercând să își păstreze imaginea de mediator. Recent, într-o declarație comună cu Pakistanul, a cerut încetarea imediată a focului și reluarea negocierilor.

Anterior, publicația The Washington Post a relatat că Rusia ar furniza Iranului informații pentru a lovi forțele americane din Orientul Mijlociu — un posibil semn al implicării active a unui adversar major al SUA.

Întrebat despre acest aspect, secretarul american de Război, Pete Hegseth, a declarat că unele state adversare oferă informații pe care nu ar trebui să le furnizeze, iar SUA sunt conștiente de aceste acțiuni și își adaptează operațiunile în consecință.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești înfiorătoare – e în comă la Terapie Intensivă! Eforturi disperate ale medicilor și anunț de ultimă oră făcut de Ministrul Sănătății. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Regele Charles, Prințesa Anne, Prințul Andrew, Prințul Edward la înmormântarea Reginei Elisabeta a II a GettyImages 1425187521 jpg
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?