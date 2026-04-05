Cum urmărește China, cu ajutorul inteligenței artificiale, mișcările trupelor și armelor americane în lume

La cinci săptămâni de la izbucnirea conflictului din Iran, utilizatori activi pe rețelele sociale din Occident și China au semnalat un val de postări virale care descriu în detaliu echipamentele aflate la bazele americane, mișcările grupurilor de portavioane ale SUA și modul în care aeronavele militare se pregăteau pentru eventuale lovituri asupra Teheranului.

Aceste informații provin dintr-un sector în rapidă expansiune: companii chineze — unele cu legături cu Armata Populară de Eliberare — care combină inteligența artificială cu date din surse deschise pentru a comercializa analize ce pretind că pot „expune” deplasările forțelor americane.

Beijingul a încercat să se distanțeze de orice implicare directă în conflictul din Iran. Cu toate acestea, firmele respective — multe apărute în ultimii cinci ani, în contextul eforturilor guvernului de a integra inteligența artificială privată în aplicații militare — par să profite de pe urma situației.

Oficialii americani și experții în domeniul informațiilor sunt împărțiți în privința gradului în care aceste instrumente reprezintă o amenințare reală sau sunt utilizate credibil de adversarii SUA. Totuși, aceștia avertizează că proliferarea ofertelor din sectorul privat indică un risc de securitate în creștere și reflectă intenția Beijingului de a demonstra capacitățile sale în domeniul informațiilor.

China a investit sute de milioane de dolari în susținerea firmelor private care dezvoltă aplicații de inteligență artificială cu utilizare militară, în cadrul strategiei sale de integrare civil-militară. Luna trecută, autoritățile au anunțat planuri de intensificare a acestor eforturi, în cadrul unei strategii naționale pe cinci ani, scrie The Washington Post.

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Ascunderea mișcărilor militare americane, tot mai dificilă

Companiile private folosesc de mult timp date din surse deschise — inclusiv trackere de zbor, imagini satelitare și date maritime — pentru a genera informații de piață. Însă dezvoltarea capacităților de inteligență artificială în China face aceste instrumente mai puternice, evidențiind dificultatea tot mai mare de a ascunde mișcările militare americane.

Ryan Fedasiuk, cercetător la American Enterprise Institute, afirmă că proliferarea companiilor chineze specializate în analiză geospațială va consolida capacitățile de apărare ale Chinei și abilitatea acesteia de a contesta forțele SUA în situații de criză.

MizarVision, o companie din Hangzhou fondată în 2021, se numără printre firmele care utilizează un amestec de date occidentale și chineze, filtrate prin inteligență artificială, pentru a monitoriza activitatea bazelor americane din Orientul Mijlociu, mișcările navale și desfășurarea aeronavelor și sistemelor de apărare antirachetă.

Imagini atribuite companiei și distribuite pe rețelele sociale descriu, de exemplu, acumularea de forțe americane în regiune înaintea lansării Operațiunii „Epic Fury”, inclusiv deplasarea grupurilor de portavioane USS Gerald R. Ford și USS Abraham Lincoln. De asemenea, acestea oferă detalii privind tipurile și numărul de aeronave concentrate la baze aeriene din Israel, Arabia Saudită și Qatar.

Pe site-ul său, compania susține că a identificat rapid locațiile armamentului desfășurat în Orientul Mijlociu înaintea escaladării tensiunilor din Iran în 2026 și că a „expus” tiparele de realimentare ale grupurilor navale americane.

MizarVision afirmă, de asemenea, că a monitorizat cu luni înainte intensificarea militară americană într-o operațiune destinată capturării președintelui venezuelean Nicolás Maduro și că poate urmări în timp real transportul rachetelor americane cu rază medie în regiunea Asia-Pacific.

Compania nu își face publică lista de clienți și nu a răspuns solicitărilor de comentarii. De asemenea, nu dezvăluie sursele datelor analizate, deși rapoarte din presa de stat chineză și analize independente sugerează că folosește atât surse chineze, cât și occidentale.

Fotografiile satelitare publicate par să includă imagini comerciale disponibile de la furnizori americani și europeni, precum Vantor și Airbus. Alte relatări indică utilizarea imaginilor furnizate de Planet Labs. Nu este clar dacă aceste companii furnizează în mod direct date către firma chineză.

Reprezentanții Vantor au declarat că nu vând imagini entităților chineze și aplică restricții în timpul conflictelor. Planet Labs a precizat că MizarVision nu este clientul său, iar Airbus nu a comentat.

O persoană din industria chineză de apărare afirmă că firma utilizează imagini satelitare occidentale disponibile public, fără acces în timp real la surse americane sensibile. Totuși, avantajul constă în utilizarea acestor date pentru a urmări specific armata SUA.

Un alt exemplu este Jing’an Technology, tot din Hangzhou, care a publicat o înregistrare despre care susține că surprinde comunicații între bombardiere stealth americane B-2 în timpul operațiunii „Epic Fury”. Compania a afirmat că, „în ochii inteligenței artificiale, nu există invizibilitate absolută”, dar ulterior a șters materialul.

În postări anterioare, firma a susținut că a monitorizat și zborurile bombardierelor B-52 în apropierea Venezuelei, analizând volume mari de date maritime și aeriene pentru a identifica peste 100 de nave de război americane și zeci de aeronave militare.

Oficialii americani și foști analiști de informații rămân sceptici în privința capacității acestor companii de a intercepta comunicații stealth, dar consideră tendința îngrijorătoare. Chiar dacă tehnologia nu este încă pe deplin dezvoltată, intenția este clară, afirmă aceștia.

Performanțe exagerate?

Unii analiști sugerează că performanțele acestor firme ar putea fi exagerate, indicând faptul că China a fost surprinsă de o operațiune americană neanunțată împotriva lui Nicolás Maduro.

Dennis Wilder, expert în relații internaționale și fost oficial CIA, consideră că astfel de afirmații pot reflecta presiunea resimțită de serviciile de informații chineze de a demonstra capacități avansate.

Tendința a atras atenția legislatorilor americani, care avertizează că firmele asociate Partidului Comunist Chinez transformă inteligența artificială într-un instrument de supraveghere militară în timp real.

Analiștii mai subliniază că activitatea acestor companii oferă Beijingului o posibilitate de a sprijini parteneri fără implicare oficială directă, menținând totodată o distanță diplomatică.

China, aliat de lungă durată al Iranului și furnizor important de petrol, a evitat implicarea directă în conflict, încercând să își păstreze imaginea de mediator. Recent, într-o declarație comună cu Pakistanul, a cerut încetarea imediată a focului și reluarea negocierilor.

Anterior, publicația The Washington Post a relatat că Rusia ar furniza Iranului informații pentru a lovi forțele americane din Orientul Mijlociu — un posibil semn al implicării active a unui adversar major al SUA.

Întrebat despre acest aspect, secretarul american de Război, Pete Hegseth, a declarat că unele state adversare oferă informații pe care nu ar trebui să le furnizeze, iar SUA sunt conștiente de aceste acțiuni și își adaptează operațiunile în consecință.