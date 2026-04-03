Blocaj în Consiliul de Securitate ONU: Franța a făcut front comun cu Rusia și China împotriva deschiderii strâmtorii Ormuz prin intervenţie militară

Franța s-a alăturat Rusiei și Chinei pentru a bloca o rezoluție ONU care ar fi permis folosirea forței pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, pe fondul creșterii prețurilor la energie și al temerilor privind escaladarea unui conflict militar în Golful Persic.

Franța s-a alăturat Rusiei și Chinei în blocarea unui proiect de rezoluție ONU ce ar fi deschis calea unor acțiuni militare împotriva Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, notează The Washington Post, care citează un diplomat și un oficial ONU de rang înalt.

Propunerea, introdusă de Bahrain, urmărea contracararea blocadei impuse de Teheran asupra strâmtorii, prin care, în mod obișnuit, trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

În forma sa inițială, rezoluția propunea ca statele membre „să folosească toate mijloacele necesare” pentru a garanta tranzitul navelor, o formulare interpretată în limbajul ONU ca autorizare a unor operațiuni militare. Documentul acoperea nu doar Strâmtoarea Ormuz, ci și Golful Persic și Golful Oman, zone în care Iranul a desfășurat mii de atacuri asupra infrastructurii civile din statele vecine, potrivit autorităților din Bahrain.

În fața opoziției ferme venite din partea Chinei, Rusiei și Franței, Bahrainul a „îndulcit” semnificativ textul, astfel că versiunea finală, obținută de Associated Press, autorizează exclusiv acțiuni defensive, menite să protejeze navigația internațională, formulările referitoare la intervenții ofensive fiind complet eliminate.

Noua propunere permite statelor „să utilizeze toate mijloacele defensive necesare și proporționale cu circumstanțele în Strâmtoarea Hormuz și apele adiacente” pentru o perioadă de cel puțin șase luni. Aceste acțiuni pot fi întreprinse individual sau în cadrul unor parteneriate navale multinaționale, dar necesită notificarea prealabilă a Consiliului de Securitate.

Liderii din Golf admit, însă, că rezoluția are un caracter în mare parte simbolic, pentru că forțele militare ale statelor din regiune sunt relativ mici și depind masiv de sprijinul american, iar capacitatea lor de a contracara armata iraniană este limitată.

Un eventual atac e „nerealist”

Pe fondul dezbaterilor de la ONU, președintele francez Emmanuel Macron a criticat dur ideea unei intervenții forțate pentru deschiderea strâmtorii, considerând propunerea americană „nerealistă”.

O poziție similară au adoptat și Beijingul și Moscova. Ambasadorul chinez Fu Cong a calificat folosirea forței ca fiind „ilegală și nediscriminatorie”, avertizând că aceasta „ar duce inevitabil la o escaladare suplimentară a situației și la consecințe grave”, în timp ce Rusia, prin ambasadorul Vassily Nebenzia, a susținut că singura soluție reală este încetarea ostilităților.

Franța, la rândul său, a insistat pe evitarea oricărei folosiri extinse a forței, ambasadorul Jérôme Bonnafont sugerând că noul text, axat pe măsuri defensive, ar putea fi acceptabil.

Între timp, situația din regiune rămâne extrem de tensionată. Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite și Israelul vor continua să bombardeze Iranul „extrem de dur” în următoarele două-trei săptămâni, fără a indica o dată pentru încetarea operațiunilor. Iranul, la rândul său, a continuat atacurile de represalii, iar controlul asupra Strâmtorii Ormuz a devenit un punct critic pentru economia globală, pe fondul creșterii prețurilor la energie.

În acest context tensionat, o navă portcontainer franceză, CMA CGM Kribi, a reușit recent să traverseze strâmtoarea, devenind, potribit presei internaţionale, prima navă legată de Europa de Vest care a făcut acest lucru de la izbucnirea conflictului.

Consiliul de Securitate urmează să voteze noua versiune a rezoluției. Reuniunea inițial programată vineri, în timpul sărbătorii ONU dedicate Vinerei Mari, a fost amânată pentru sâmbătă, iar diplomații încearcă să negocieze un consens care să evite un nou veto.