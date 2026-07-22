 Modelul chinezesc Kimi K3 intensifică competiția globală în domeniul inteligenței artificiale și ridică întrebări privind avantajul tehnologic al SUA | adevarul.ro
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Modelul chinezesc Kimi K3 intensifică competiția globală în domeniul inteligenței artificiale și ridică întrebări privind avantajul tehnologic al SUA

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Lansarea modelului de inteligență artificială Kimi K3, dezvoltat de compania chineză Moonshot AI, a amplificat competiția dintre China și Statele Unite în domeniul inteligenței artificiale. Noul sistem, disponibil în regim open-source, este considerat comparabil ca performanță cu cele mai avansate modele dezvoltate de companiile americane OpenAI și Anthropic, dar la un cost mai redus, potrivit unor firme independente de analiză, citată de The Telegraph.

Yang Zhilin, fondatorul și directorul executiv al Moonshot AI, doctorat în SUA/FOTO:X
Yang Zhilin, fondatorul și directorul executiv al Moonshot AI, doctorat în SUA/FOTO:X

Anunțul a atras atenția investitorilor și a industriei tehnologice, alimentând dezbaterea privind capacitatea Chinei de a concura cu liderii americani în unul dintre cele mai importante sectoare tehnologice.

Un model open-source, disponibil pentru utilizatori

Kimi K3 este un model de inteligență artificială cu cod sursă deschis, ceea ce înseamnă că dezvoltatorii îl pot descărca, modifica și adapta pentru propriile aplicații.

Compania Moonshot AI a anunțat că a fost nevoită să suspende temporar noile abonamente în weekend, după ce cererea pentru accesarea modelului a depășit capacitatea serverelor.

În paralel, grupul chinez Alibaba a anunțat că pregătește lansarea unei noi versiuni a modelului său open-source Qwen, despre care afirmă că se numără printre cele mai performante sisteme AI disponibile în prezent.

Performanțe comparabile cu modelele americane?

Potrivit evaluărilor realizate de Artificial Analysis și Arena.ai, Kimi K3 oferă performanțe apropiate de cele ale celor mai avansate modele dezvoltate de OpenAI și Anthropic.

Aceleași analize indică faptul că modelul chinezesc este și mai ieftin de utilizat. Artificial Analysis estimează că executarea unei sarcini standard costă aproximativ 0,95 dolari, comparativ cu 1,04 dolari în cazul celui mai performant model OpenAI.

Dezbatere privind strategia Chinei în domeniul AI

Lansarea Kimi K3 are loc într-un moment în care președintele Chinei, Xi Jinping, promovează extinderea cooperării internaționale în domeniul inteligenței artificiale, în special cu statele în curs de dezvoltare.

Într-un discurs susținut săptămâna trecută, liderul chinez a declarat că Beijingul intenționează să sprijine alte țări în dezvoltarea propriilor capacități în domeniul AI.

Declarațiile au venit la o zi după constituirea Organizației Mondiale pentru Cooperare în Domeniul Inteligenței Artificiale, inițiativă susținută de China și la care au aderat 29 de state, inclusiv Rusia, Brazilia și Pakistan.

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Reacții în Statele Unite

Lansarea modelului a generat reacții în rândul unor oficiali și experți americani.

Dean Ball, director în cadrul OpenAI, a afirmat într-o postare pe platforma X că strategia Chinei de a distribui gratuit codul modelelor sale AI ar putea conduce la ceea ce el a numit „comunism total în domeniul inteligenței artificiale”, reflectând preocupările privind extinderea influenței tehnologice a Beijingului.

În același timp, presa americană relatează că administrația președintelui Donald Trump analizează măsuri care ar putea limita utilizarea unor modele chinezești de inteligență artificială în Statele Unite. Alibaba se află deja pe lista companiilor restricționate de Washington din motive de securitate națională.

Fondatorul Moonshot s-a format în Statele Unite

Fondatorul și directorul executiv al Moonshot AI, Yang Zhilin, și-a obținut doctoratul la Carnegie Mellon University din Statele Unite înainte de a reveni în China.

Fostul său profesor, Russ Salakhutdinov, a declarat că Yang a avut oportunitatea de a rămâne în SUA, inclusiv printr-o ofertă de angajare din partea Apple, însă a ales să se întoarcă în țara natală.

Modelul open-source pune presiune asupra companiilor americane

Mai mulți analiști consideră că disponibilitatea gratuită a unor modele performante ar putea afecta modelul de afaceri al companiilor americane precum OpenAI și Anthropic, care investesc sume importante în dezvoltarea inteligenței artificiale și își bazează veniturile pe abonamente.

Richard Windsor, analist independent în domeniul tehnologiei, compară strategia Chinei cu modul în care aceasta a devenit un actor dominant în industria panourilor solare și își consolidează poziția în sectorul automobilelor electrice.

Ciaran Martin, fost director al Centrului Național pentru Securitate Cibernetică din Marea Britanie, afirmă că modelele open-source sporesc accesibilitatea tehnologiei, dar ridică și noi provocări de securitate.

Un model deschis poate fi utilizat și adaptat de oricine. Acest lucru îl face atractiv la nivel global, dar reduce posibilitatea de a controla modul în care este folosit”, a declarat acesta.

Preocupări privind securitatea cibernetică

Experții avertizează că modelele AI foarte performante, disponibile fără restricții, pot fi utilizate inclusiv în scopuri malițioase.

În luna iunie, autoritățile americane au suspendat temporar accesul la modelul Claude Mythos al Anthropic, din cauza preocupărilor că acesta ar putea fi folosit pentru atacuri informatice asupra infrastructurii financiare.

Potrivit lui Ciaran Martin, disponibilitatea unui model precum Kimi K3 ridică provocări similare, deoarece tehnologia poate fi descărcată și modificată fără mecanismele de control aplicate în cazul unor servicii comerciale.

Lansarea Kimi K3 este considerată unul dintre cele mai importante momente din competiția globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, într-un context în care China și Statele Unite își dispută poziția de lider într-un sector cu implicații economice, tehnologice și geopolitice majore.

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