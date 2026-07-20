China interzice chatboții romantici, pentru a stimula natalitatea. Milioane de relații cu AI se încheie

China a cerut companiilor care dezvoltă aplicații cu asistenți AI să înceteze crearea de chatboți care încurajează atașamentul emoțional, pentru a crește natalitatea.

Potrivit Wall Street Journal (WSJ), măsura are ca scop încurajarea relațiilor dintre oameni și creșterea natalității, în contextul în care China se confruntă cu cea mai scăzută rată a natalității din istoria sa.

Noile reguli, denumite „Măsuri interimare pentru administrarea serviciilor AI interactive antropomorfe”, au intrat în vigoare pe 15 iulie, după ce au fost emise în comun, pe 10 aprilie, de Administrația Spațiului Cibernetic din China. Companiile au avut la dispoziție trei luni pentru a se conforma.

Măsurile se aplică aplicațiilor care simulează o personalitate specifică și mențin o relație emoțională constantă și de durată cu utilizatorii. Sunt excluși în mod explicit asistenții AI de uz general, chatboții pentru relații cu clienții și instrumentele de studiu.

Noile reguli prevăd:

evitarea funcțiilor concepute pentru a cultiva dependența emoțională sau comportamentele adictive;

interzicerea completă a relațiilor virtuale de tip romantic sau familial cu utilizatorii sub 18 ani;

alertarea contactului de urgență sau a tutorelui utilizatorului dacă sistemul detectează semne ale unei crize de sănătate mintală;

obligativitatea unei evaluări guvernamentale privind siguranța și conținutul înainte de lansare, precum și în cazul introducerii unor funcții antropomorfe, al modificării semnificative a tehnologiei sau al depășirii pragului de un milion de utilizatori înregistrați ori 100.000 de utilizatori activi lunar;

posibilitatea ca autoritățile să închidă serviciile considerate un risc pentru interesul public sau securitatea națională.

Eliminarea funcțiilor de companion AI a stârnit reacții puternice

ByteDance și Alibaba s-au conformat noilor reguli înainte de termenul-limită din 15 iulie. Măsurile vin în contextul declinului demografic al Chinei, care a înregistrat în 2025 al patrulea an consecutiv de scădere a populației și un minim istoric al natalității, cu doar 7,92 milioane de nașteri.

„Nu le place ideea ca o mare parte a populației să fie implicată în relații emoționale profunde cu chatboți”, a declarat Matt Sheehan, cercetător specializat în inteligență artificială chineză la Fundația Carnegie pentru Pace Internațională.

Potrivit acestuia, autoritățile sunt preocupate de efectele pe care astfel de relații le-ar putea avea asupra pieței căsătoriilor, sănătății psihologice și fenomenului dependenței.

Sheehan a explicat că oficialii se întreabă dacă, peste câțiva ani, milioane de femei din China ar putea considera un chatbot drept partenerul lor și, din acest motiv, ar alege să nu mai aibă copii.

Eliminarea funcțiilor de companion AI a stârnit reacții puternice în China, unde unii utilizatori au spus că își considerau chatboții drept parteneri, prieteni sau membri ai familiei.

Totodată, preocupările legate de efectele psihologice ale acestor aplicații nu sunt specifice Chinei. În SUA, moartea unui adolescent după o relație de lungă durată cu un chatbot a atras atenția autorităților, iar cercetătorii continuă să studieze fenomenul numit „psihoză indusă de AI”, asociat utilizării excesive a acestor sisteme.