Atac rusesc asupra unei nave din portul Odesa: zece morți, printre care patru marinari indieni

Cel puțin nouă membri ai echipajului unei nave care urma să plece încărcată cu cereale din portul ucrainean Odesa au murit în urma unui atac rusesc cu rachete. Patru dintre marinarii uciși erau indieni, potrivit autorităților ucrainene și indiene, relatează Agerpres, care citează dpa și Reuters.

Cargoul „Golden Leo”, sub pavilion Guineea-Bissau, are un echipaj format din marinari indieni și sirieni, în total 17 membri.

Nava a fost lovită duminică, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii portului ucrainean Odesa. Potrivit autorității portuare, nouă membri ai echipajului au murit. De asemenea, în atac a fost ucis un pilot portuar.

Ministerul de Externe indian a confirmat moartea a patru marinari indieni și a precizat că un al cincilea este rănit și se află în spital în stare critică.

„India condamnă astfel de atacuri şi reiterează că vizarea navigației comerciale şi punerea în pericol a membrilor echipajelor civile nevinovate, precum şi îngrădirea libertății de navigație şi a comerțului, sunt deplorabile şi trebuie evitate”, a transmis Ministerul de Externe indian.

Atacul are loc în contextul în care unitățile ucrainene de drone își continuă campania de lovituri asupra petrolierelor și navelor rusești de diverse tipuri în Marea Azov și Marea Neagră.

La rândul său, Rusia și-a intensificat bombardamentele asupra porturilor Ucrainei, afectând capacitatea țării de a-și exporta cerealele. Exporturile rusești au fost, de asemenea, perturbate de atacurile dronelor ucrainene asupra infrastructurii portuare.