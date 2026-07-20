Teroare în Marea Neagră: cinci morți după ce o rachetă rusească a lovit o navă civilă turcească încărcată cu cereale

Atacul militar al Moscovei se extinde asupra rutelor comerciale maritime. O navă sub pavilion străin a fost ținta a trei rachete de croazieră rusești, provocând victime în rândul echipajului internațional.

Tensiunile din bazinul Mării Negre ating un nou prag critic. Cinci persoane au fost ucise, iar alte cinci sunt date dispărute în urma unui atac rusesc cu rachete care a vizat o navă cargo civilă încărcată cu cereale, în cursul zilei de 19 iulie. Informația a fost confirmată oficial de Forțele Navale și de Ministerul Afacerilor Externe ale Ucrainei.

Nava vizată, „Golden Leo”, navighează sub pavilionul Guineei-Bissau și aparține unei companii turcești. Potrivit autorităților navale ucrainene, cargoul tocmai părăsea coridorul maritim securizat al Ucrainei când a fost lovit în plin de trei rachete de croazieră rusești de tip K-59/K-69.

Impactul a avut loc pe babordul suprastructurii navei, declanșând un incendiu violent la bord. În timp ce opt membri ai echipajului au fost evacuați de urgență, operațiunile de căutare și salvare continuă pentru cele cinci persoane dispărute. În paralel, experții evaluează starea tehnică a navei pentru a determina dacă aceasta riscă să se scufunde.

Kievul denunță un act de terorism împotriva navigației civile

Reacția Ucrainei nu s-a lăsat așteptată, armata denunțând vehement acțiunile Moscovei: „Acesta este un alt atac țintit al Rusiei împotriva unei nave civile neînarmate, care arborează un pavilion străin și care nu reprezenta nicio amenințare militară. Atacul este un act de terorism împotriva navigației pașnice și o încălcare grosolană a dreptului internațional umanitar.”

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiha, a condamnat ferm incidentul, subliniind că lovitura a survenit la doar câteva ore după un atac masiv cu drone și rachete lansat de Rusia pe parcursul nopții asupra capitalei Kiev.

Echipaj internațional prins în mijlocul conflictului

Conform șefului diplomației ucrainene, echipajul navei era format din cetățeni din Siria și India. Printre victimele confirmate se numără un pilot maritim ucrainean și patru membri ai echipajului internațional.

Ministerul de Externe de la Kiev a anunțat că a început deja procedurile de notificare a Organizației Maritime Internaționale (OMI), a partenerilor internaționali și a guvernelor statelor ai căror cetățeni au fost uciși sau răniți în acest atac, solicitând o reacție fermă din partea comunității globale în fața blocadei de facto impuse de Federația Rusă în Marea Neagră.