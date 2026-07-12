Video Războiul din Marea Azov: Rusia recunoaște un petrolier lovit, Kievul susține că a distrus 14 nave într-o noapte

Un petrolier rus a fost lovit de o dronă ucraineană în timp ce se apropia de Canalul Azov–Marea Neagră, a anunțat duminică guvernatorul regiunii ruse Rostov, Iuri Sliusar. Ucraina susține însă că, numai noaptea de 11 spre 12 iulie, a lovit 14 nave rusești.

Oficialul rus a precizat că în urma atacului a izbucnit un incendiu la bordul navei, însă flăcările au fost stinse rapid, potrivit agenției Reuters, citată de News.ro.



Potrivit autorităților ruse, nu au existat victime, iar riscul unei poluări cu petrol a fost eliminat deoarece petrolierul era gol în momentul incidentului.

Atacul vine în contextul intensificării operațiunilor ucrainene împotriva infrastructurii logistice și maritime folosite de Rusia în regiunea Mării Azov. Kievul afirmă că a vizat în ultimele luni peste 40 de petroliere rusești, în cadrul unei campanii menite să afecteze aprovizionarea cu combustibil a armatei ruse și să izoleze Crimeea ocupată.

Comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Madyar” Brovdi, a publicat imagini video care, potrivit autorităților ucrainene, surprind distrugerea a 14 nave rusești în noaptea de 11 spre 12 iulie.

Rafinării, petroliere și feriboturi, printre țintele atacurilor

Forțele de Apărare ale Ucrainei au anunțat că au desfășurat atacuri asupra mai multor obiective militare și economice ale Rusiei, inclusiv asupra rafinăriei de petrol din Sizran.

Potrivit informațiilor prezentate de Kiev, în ultimele operațiuni au fost vizate zece petroliere și patru feriboturi utilizate de Rusia în regiune.

Brovdi a declarat că, în perioada 6-12 iulie, unitățile de drone ucrainene au lovit aproximativ 90 de ambarcațiuni rusești, inclusiv tancuri petroliere, remorchere, feriboturi și nave de marfă aflate în Marea Azov.

Presiune asupra Crimeei

Comandantul ucrainean a mai afirmat că, în noaptea de 12 iulie, a fost lovit și un obiectiv strategic din Crimeea, pe care l-a descris drept „întrerupătorul Crimeei”, promițând că va prezenta ulterior dovezi.

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