Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
Noi detalii despre capturare lui Nicolas Maduro: luni de spionaj, un „balet aerian" și raidul nocturn care a șocat lumea

Timp de luni întregi, Nicolas Maduro a fost urmărit pas cu pas de serviciile de informații americane. Fără să știe, liderul de la Caracas devenise o țintă fixă. Spionii SUA îi monitorizau fiecare deplasare, fiecare obicei, până la cele mai mărunte detalii ale vieții sale private.

Membri Delta Force/FOTO:X
Membri Delta Force/FOTO:X

Statele Unite aveau un „om din interior”, iar o echipă CIA se afla pe teren de mai multe luni. Știau unde locuiește Maduro împreună cu soția sa, Cilia Flores, când și unde se deplasează, ce haine poartă, ce mănâncă și chiar ce animale de companie are, avea să dezvăluie ulterior generalul american Dan „Raizin” Caine.

Pe baza acestor informații, americanii au construit o replică fidelă a reședinței fortificate a lui Maduro și au început antrenamentele pentru „Operation Absolute Resolve” – un raid extrem de riscant, menit să captureze liderul unui regim ostil chiar pe teritoriul său.

Cu puțin timp înainte de Anul Nou, nu mai puțin de 150 de aeronave, aflate în 20 de baze militare americane din emisfera vestică, erau în alertă maximă, așteptând ordinul de la președintele Donald Trump. Planul includea avioane F-22 Raptor, F-35, F/A-18 Hornet, aparate de război electronic EA-18, avioane de comandă E-2, bombardiere B-1, elicoptere, avioane de realimentare și drone de supraveghere.

„Un balet aerian perfect sincronizat”

„Un balet aerian perfect sincronizat”, l-a descris un analist, dar unul în care orice eroare ar fi putut compromite întreaga misiune. „Dacă o singură piesă a acestui mecanism bine uns ceda, totul era în pericol”, a avertizat generalul Caine.

Operațiunea presupunea zboruri la joasă altitudine deasupra Venezuelei, iar condițiile meteo trebuiau să fie ideale, inclusiv pentru a reduce riscul victimelor civile. Pe durata șederii sale de Crăciun la Mar-a-Lago, Donald Trump a primit constant rapoarte despre evoluția vremii.

Secretul a fost esențial. Congresul nu a fost informat, tocmai pentru a evita eventuale scurgeri de informații. În seara de Revelion, secretarul de stat Marco Rubio, implicat direct în pregătiri, era filmat la Mar-a-Lago dansând pe muzica lui Pitbull, în timp ce, în culise, planurile finale erau puse la punct.

Citește și: Cine l-a trădat pe liderul de la Caracas. O sursă CIA din Venezuela a ajutat la localizarea și capturarea lui Nicolás Maduro

Patru zile la rând, norii au amânat declanșarea operațiunii. Abia vineri, 3 ianuarie, s-a conturat o fereastră meteo favorabilă pentru zborurile nocturne. „Vremea s-a deschis exact atât cât trebuia, creând un culoar pe care doar cei mai buni piloți din lume îl puteau traversa”, avea să spună ulterior Caine.

Centrul de comandă a fost organizat discret la Mar-a-Lago, unde majoritatea invitaților părăsiseră deja reședința prezidențială. Vicepreședintele JD Vance a participat la ședințe prin videoconferință securizată și a evitat deplasările nocturne, pentru a nu atrage atenția. Procurorul general Pam Bondi a urmărit capturarea în direct din centrul de comandă al US Central Command din Tampa.

Mesajul lui Trump: „Mult noroc și Dumnezeu să vă ajute”

La ora 22:46, ora Coastei de Est a SUA, Donald Trump a dat ordinul final. Mesajul a fost scurt: „Mult noroc și Dumnezeu să vă ajute”.

Aeronavele au decolat. Cel mai tânăr membru al echipajelor avea 20 de ani, cel mai în vârstă, 49. Elicopterele care transportau forța de extracție – militari din Delta Force și agenți de aplicare a legii – au zburat la doar 30 de metri deasupra apei. Între timp, Space Command și Cyber Command au intrat în acțiune, neutralizând sisteme de apărare și întrerupând iluminatul de la sol.

Surpriza a fost menținută până în ultimul moment. Abia după ce elicopterele au depășit o zonă de relief înalt au fost detectate. La ora 1:01, forțele americane au ajuns la reședința lui Maduro și au coborât în rapel.

Maduro a încercat să se refugieze într-un buncăr protejat

A urmat un schimb de focuri. Trupele americane au răspuns cu „forță copleșitoare”, în timp ce echipele de informații ghidau intervenția în timp real. Militarii Delta Force erau echipați inclusiv cu torțe de tăiere, capabile să forțeze o ușă în mai puțin de un minut.

Potrivit lui Trump, Maduro a încercat să se refugieze într-un buncăr protejat de o ușă metalică masivă, dar nu a reușit să o închidă la timp. El și soția sa s-au predat.

Unul dintre aparate a fost lovit, dar a rămas funcțional. La ora 3:39, elicopterele erau deja deasupra apei, îndreptându-se spre nava USS Iwo Jima, cu prizonierii la bord.

„Am urmărit, am așteptat și am fost pregătiți”, a concluzionat generalul Caine. „A fost o operațiune îndrăzneață, pe care doar Statele Unite o puteau realiza. A cerut o precizie absolută.”

