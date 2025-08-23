search
Sâmbătă, 23 August 2025
Exclusiv Cum să te bucuri de grătar, fără a-ți pune sănătatea în pericol. Nutriționist: „Un moment de relaxare, un stres pentru organism"

Publicat:

În weekend și în zilele de sărbătoare, românii se adună să petreacă momente de relaxare și socializare în jurul grătarelor. La prima vedere, mesele pline de mici, cârnați și bere sunt un prilej de bucurie alături de familie și prieteni, dar care poate deveni un adevărat pericol pentru sănătate.

Grătar cu mici si carne de pui
Grătarele, pline de aditivi alimentari, un risc serios pentru sănătate FOTO Shutterstock

Potrivit unui comunicat Infocons – Protecția Consumatorilor, o porție tipică de grătar poate ascunde până la 25 de E-uri, peste 62 grame de zahăr și 11 grame de sare, valori care depășesc semnificativ limitele zilnice recomandate și care pot reprezenta un real risc pentru sănătate.

Efectele combinării de carne cu alcool: de la probleme digestive, la risc de cancer

Dr. nutriționist dietetician, Marilena Oprișanu, a explicat în exclusivitate pentru Adevărul, cum afectează aceste alimente organismul.

O porție tipică de grătar românesc: mici, cârnați, cartofi prăjiți, pâine albă și bere pare un moment de relaxare, dar în realitate, poate fi un adevărat stres pentru organism. Pe termen scurt, poate să apară senzația de balonare, digestie lentă, oboseala sau chiar reflux gastric, mai ales dacă masa este luată seara târziu. Pe termen lung, pot să spun că această combinație crește semnificativ riscul pentru obezitate, boli cardio-vasculare și chiar anumite tipuri de cancer, în special, colorectal, avertizează nutriționista.

Un factor ce favorizează riscul de cancer îl reprezintă și combinarea consumului de carne cu consumul de alcool - atenționare transmisă și de Organizația Mondială a Sănătății. 

Combinația de carne procesată cu alcool este deosebit de problematică. Ambele sunt considerate factori cancerigeni de clasă I, după cum spune OMS”, a adăugat ea.

Care sunt riscurile asociate E-urilor

Potrivit Infocons, micii pot conține între 0 și 5 E-uri, muștarul între 0 și 6, pâinea între 0 și 8, iar berea fără alcool între 0 și 6 E-uri.

Zahărul variază între 0 și 3,2 grame în mici, 0,9–34 g în muștar, 0,18–9 g în pâine și 0,8–16 g în bere fără alcool.

Cantitatea de sare variază între 1,07 și 2,6 g la micii, 0,82–6,5 g în muștar, 0,003–2 g în pâine și 0–0,03 g în bere.

Nu toate E-urile sunt periculoase, dar multe ridică semne de întrebare dacă sunt consumate frecvent. De exemplu, nitriții, folosiți ca și conservanți în mezeluri - mici, cârnați - duc la formarea unor substanțe cancerigene. Glutamatul, momoglutamatul de sodiu ( E621) stimulează apetitul și poate duce la mâncat excesiv. Coloranții artificiali sunt legați de tulburări de atențiem, mai ales la copii., subliniază nutriționista.

Dr. Marilena Oprișanu atrage atenția și asupra modului în care diferiți aditivi sunt asociați sau procesați.

Dacă vorbim despre gătitul cărnii direct pe flacără, mai ales la grătarul cu cărbuni, se formează niște compuși care se numesc hidrocarburi aromatice policiclice, care sunt toxice. care pot afecta chiar ADN-ul. Cu cât carnea e mai arsă, cu atât riscul este mai mare. (...) Problema nu este, neapărat, o doză mică de E-uri, ocazional, ci consumul repetat, în alimente foarte procesate. Când ele devin parte constantă din mâncare, riscurile cresc, în special pe fondul unui stil de viață sedentar și alimentație dezechilibrată”, explică dr. Oprișanu.

Cum putem să ne bucurăm de grătar fără să depășim limitele sănătoase

Dr. Oprișanu recomandă moderația și alegeri conștiente:

Grătarul poate fi o masă gustoasă și sănătoasă dacă: alegem carne slabă, precum piept de pui, pește curcan; nu gătim direct pe flacără sau pe jar, pentru a evita formarea compușilor cancerigeni. Să adăugăm întotdeauna legume - ardei, dovlecei, ciuperci - care ne aduc fibre și antioxidanți. Potrivit Infocons, micii și cârnații, chiar dacă par tradiționali, pot acumula numeroși aditivi, iar muștarul și pâinea pot adăuga și mai mult zahăr și sare.

Medicul nutriționist recomandă ca muștarul să fie simplu, fără zahăr sau aditivi și în cantitate mică.

O linguriță este suficient”, a spus Marilena Oprișanu.

Nutriționistul recomandă substituții simple: carne proaspătă, marinată cu condimente naturale precum usturoi, cimbru sau rozmarin, pâine integrală, muștar simplu fără zahăr, cantități reduse, și băuturi fără alcool sau chiar apă aromată cu lămâie și mentă, benefică pentru ficat și digestie.

Grătarul poate rămâne un moment plăcut, dar nu trebuie să uităm că sănătatea nu se construiește doar în timpul săptămânii, conchide nutriționista.

Astfel, chiar dacă grătarul este un ritual social și culinar, mai ales pe timp de vară sau în zilele de sărbătoare, echilibrul, alegerea ingredientelor și modul de gătire sunt esențiale pentru a transforma acest obicei într-o experiență delicioasă, dar sigură pentru sănătate.

Viață sănătoasă

