Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
Donald Trump a început să aleagă membrii cabinetului venezuelean după capturarea președintelui Maduro

La câteva ore după capturarea spectaculoasă a lui Nicolas Maduro, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor prelua administrarea Venezuelei și a lăsat deschisă posibilitatea desfășurării de trupe americane pe teritoriul țării sud-americane.

Delcy Rodríguez, vicepreședintele Venezuelei a preluat conducerea țării/FOTO:EPA/EFE
Delcy Rodríguez, vicepreședintele Venezuelei a preluat conducerea țării/FOTO:EPA/EFE

Maduro se afla sâmbătă, 3 decembrie, într-o închisoare din New York, după ce a fost capturat de forțele speciale americane într-un raid fulger desfășurat înainte de ivirea zorilor. Operațiunea a inclus lovituri aeriene asupra unor obiective din Caracas și din zonele limitrofe, în timp ce comando-uri americane l-au extras pe liderul venezuelean și pe soția sa, Cilia Flores.

Un avion guvernamental american care îl transporta pe Maduro a aterizat la o bază militară la scurt timp după lăsarea nopții, de unde acesta a fost dus cu elicopterul la New York. Cuplul urmează să fie prezentat în fața instanței pentru acuzații de trafic de droguri și arme.

Casa Albă a publicat pe platforma X imagini cu Maduro încătușat, încălțat cu sandale, escortat de agenți federali printr-un sediu al Drug Enforcement Administration. Într-o scenă cu tentă aproape absurdă, fostul lider de la Caracas este auzit urând în limba engleză: „Noapte bună, La mulți ani”.

Deși raidul a fost prezentat de administrația Trump drept un succes, viitorul Venezuelei rămâne extrem de incert. Președintele american a declarat că a început deja să „desemneze oameni” din cabinetul său care să se ocupe de administrarea țării, fără a oferi însă detalii concrete.

„Nu ne este teamă de trupe pe teren”

Mai mult, Trump a sugerat că Washingtonul nu exclude o prezență militară directă. „Nu ne este teamă de trupe pe teren”, a spus el, într-o declarație care a amplificat tensiunile internaționale. În mod surprinzător, liderul de la Casa Albă a părut să respingă ideea ca opoziția venezueleană să preia puterea, sugerând că ar putea colabora cu actualul vicepreședinte al țării, Delcy Rodríguez.

Un punct clar în discursul lui Trump a fost interesul pentru resursele energetice ale Venezuelei. „Marile noastre companii petroliere vor intra, vor investi miliarde de dolari și vor repara infrastructura distrusă”, a spus el, adăugând că SUA vor ajunge să vândă „cantități mari de petrol”.

Trump o preferă pe Delcy Rodríguez

În același timp, lidera opoziției susținute de SUA, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace anul trecut, a anunțat pe rețelele sociale că „ora libertății a sosit” și a cerut ca Edmundo González Urrutia, candidatul opoziției la alegerile din 2024, să preia imediat funcția de președinte.

Trump s-a arătat însă rezervat față de acest scenariu, afirmând că Machado nu se bucură de „sprijin sau respect” în Venezuela. În schimb, a lăudat-o pe Delcy Rodríguez, despre care a spus că ar fi „dispusa să facă ceea ce este necesar pentru a face Venezuela din nou măreață”.

Reacția de la Caracas nu a întârziat. Rodríguez a cerut eliberarea imediată a lui Maduro și a promis că va „apăra” țara. Sâmbătă seara, Curtea Supremă a Venezuelei a decis ca aceasta să preia atribuțiile prezidențiale „cu titlu interimar”.

Citește și: Cine l-a trădat pe liderul de la Caracas. O sursă CIA din Venezuela a ajutat la localizarea și capturarea lui Nicolás Maduro

În urma unei reuniuni de urgență a conducerii politico-militare de la Caracas, a fost declarată stare de urgență în întreaga țară. Președintele interimar Delcy Rodriguez a declarat că măsura este necesară pentru a proteja suveranitatea Republicii Bolivariene de „o agresiune fără precedent” din partea Statelor Unite. Ea a subliniat că, în ciuda arestării lui Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores, la ora 1:58 a.m., țara nu va înceta să lupte pentru independența sa, a relatat RTVE .

În discursul său către națiune, Rodriguez a subliniat că SUA folosesc „pretexte false” pentru a schimba regimul, iar scopul real al operațiunii este de a stabili controlul asupra rezervelor colosale de petrol și minerale ale Venezuelei. Starea de urgență introdusă extinde semnificativ puterile forțelor armate (FANB) și ale serviciilor de informații, permițându-le să acționeze cât mai decisiv posibil în fața interferențelor străine. Rodriguez a făcut încă o dată apel la comunitatea internațională să condamne acțiunile Washingtonului și să ceară eliberarea imediată a lui Maduro.

Confuzia politică este amplificată de declarațiile contradictorii de la Washington. Trump a recunoscut că implicarea SUA ar putea fi de durată. „Vom rămâne până când va avea loc o tranziție corespunzătoare”, a spus el.

Pe plan internațional, reacțiile au fost dure. China, aliat al Venezuelei, a condamnat ferm operațiunea americană și a cerut eliberarea imediată a lui Maduro, acuzând o încălcare gravă a dreptului internațional. Franța a avertizat că o soluție politică nu poate fi „impusă din exterior”, iar secretarul general al ONU, António Guterres, s-a declarat „profund îngrijorat” de nerespectarea normelor internaționale.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească luni pentru a discuta criza

La solicitarea Venezuelei, Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească luni pentru a discuta criza.

Între timp, locuitorii din Caracas s-au trezit în toiul nopții cu explozii și elicoptere militare survolând orașul. Lovituri aeriene au vizat o bază militară importantă și un aerodrom, timp de aproape o oră. Generalul american Dan Caine a declarat că aproximativ 150 de aeronave au participat la operațiune, bazată pe luni de informații detaliate despre obiceiurile zilnice ale lui Maduro.

Potrivit armatei americane, Maduro și soția sa s-au predat fără luptă, iar operațiunea nu a dus la pierderi în rândul trupelor SUA. Autoritățile venezuelene nu au publicat deocamdată date despre eventuale victime, însă Trump a susținut că membri ai dispozitivului de securitate al lui Maduro ar fi fost uciși.

La câteva ore după raid, Caracasul a devenit neobișnuit de liniștit, cu polițiști postați în fața clădirilor publice și miros de fum în aer. Statele Unite și mai multe guverne europene nu l-au recunoscut pe Maduro ca președinte legitim, acuzându-l că a fraudat alegerile din 2018 și 2024.

Ajuns la putere în 2013, după moartea lui Hugo Chávez, Maduro a susținut constant că Trump urmărește o schimbare de regim pentru a controla rezervele de petrol ale Venezuelei. Deși liderul american a invocat în trecut migrația ilegală, traficul de droguri și securitatea energetică, până acum evitase să vorbească deschis despre înlăturarea regimului.

Operațiunea a stârnit controverse și în Congresul SUA, unde mai mulți parlamentari au pus sub semnul întrebării legalitatea intervenției. În schimb, Mike Johnson, principalul lider republican din Camera Reprezentanților, a declarat că acțiunea a fost „justificată”.

