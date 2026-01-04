Spaniolii, extaziați după un nou meci senzațional al lui Ionuț Radu. „Colosal. Un portar fenomenal”

Celta Vigo a trecut ieri de Valencia cu 4-1 și, chiar dacă Ionuț Radu a primit primul gol în ultimele două luni, presa spaniolă l-a ridicat în slăvi pe portarul român. Internaționalul tricolor a avut o nouă evoluție entuziasmantă, astfel că jurnaliștii iberici consideră că parcursul foarte bun al echipei (locul 7 în LaLiga) i se datorează goal-keeper-ului român.

Ionuț Radu a salvat 3 mingi din interiorul careului, a avut 9 recuperări, 100% pase precise în jumătatea proprie de teren, fiind notat cu 7,7 de cei de la Sofa Score, a treia cea mai mare notă a formației sale. După 344 de minute fără gol primit - a șasea cea mai bună serie a unui portar de la Celta în campionatul Spaniei în secolul 21 - tricolorul a adunat laudele jurnaliștilor spanioli, care nu s-au ferit de cuvinte la adresa sa.

Meritele românului, recunoscute

"Unul dintre principalele motive pentru îmbunătățirea performanței Celtei este Ionuț Radu. Patru meciuri fără gol încasat, două parade la penalty-uri și un sentiment de siguranță care lipsea atât sub conducerea lui Guaita, cât și a lui Ivan Villar. Un portar fantastic", a scris Alvaro Ramos de la Diario AS, pe contul său de X.

"Nu există loc de dezbateri sau discuții. A fost cel mai bun jucător de la Celta în această primă jumătate a sezonului. Ionuț Radu a fost cheia în acele meciuri inconsistente de la început, s-a impus și domină atacanții adverși. E una dintre achizițiile sezonului. Colosal", a notat un alt ziarist iberic, Jonay Amaro.