Şoferi în război cu un radar care dă 8.000 de amenzi pe lună. Aparatul a fost vandalizat pentru a treia oară

Un radar amplasat pe una dintre cele mai circulate artere din Varșovia a fost vandalizat pentru a treia oară în mai puţin de un an, după ce din pricina sa s-au emis aproximativ 8.000 de amenzi lunar.

Un aparat radar instalat pe bulevardul Aleja Jerozolimskie din Varșovia, capitala Poloniei, a fost vandalizat pentru a treia oară în mai puţin de un an. Dispozitivul, devenit deja simbolul nemulțumirii șoferilor sancționați, a rezistat de această dată doar 11 zile de la ultima reinstalare, potrivit informațiilor publicate de brd24.

Radarul a fost montat inițial în noiembrie 2024, cu scopul de a monitoriza respectarea limitei legale de viteză de 50 km/h în oraş. În doar o lună de funcționare, aparatul a înregistrat aproximativ 8.000 de încălcări ale regimului de viteză, generând un număr similar de amenzi, fapt care a stârnit nemulțumirea multor conducători auto, devenind devenit rapid ținta unor acte repetate de vandalism.

Primul act de vandalism a avut loc în februarie 2025, când pagubele au fost estimate la 30.000 de zloți, adică peste 7.000 de euro. După ce a fost reparat și reinstalat, radarul a fost din nou avariat în luna aprilie, de această dată fiind „atacat” cu un topor.

Incidentul a fost surprins de camere, însă autorul nu a fost identificat, iar costurile de reparație au crescut la 50.000 de zloți, echivalentul a peste 11.000 de euro de euro.

În încercarea de a preveni noi distrugeri, autoritățile au reinstalat radarul TraffiStar SR390 pe 23 decembrie 2025, echipându-l cu un sistem de supraveghere video care funcționa non-stop. Cu toate acestea, pe 3 ianuarie 2026, aparatul a fost din nou avariat, de această dată fiind stropit cu vopsea.

Șeful Centrului de Supraveghere Automată a Traficului Rutier (CANARD), Marek Konkolewski, a declarat că zona este monitorizată și că autoritățile vor analiza imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

„Lângă dispozitiv se află o cameră de supraveghere, așa că vom vedea ce a înregistrat. Și dacă există dovezi de vandalism, vom preda înregistrarea poliției, pentru ca aceasta să poată identifica făptașul”, a declarat Marek Konkolewski, șeful CANARD, subliniind că autoritățile nu intenționează să renunțe la utilizarea radarului, în ciuda actelor repetate de vandalism, și că dispozitivul va fi repus în funcțiune.

„Vom avea banii necesari pentru reparații, deoarece dispozitivul este asigurat. Așadar, spun clar: vom instala camera de viteză pentru a patra oară. Faptul că a fost distrus deja de trei ori înseamnă pentru mine că acest dispozitiv are sens și că deranjează pe cineva care trebuie să conducă acolo în conformitate cu legea. Radarul va reveni și va continua să funcționeze pentru a îmbunătăți siguranța rutieră în această locație”, a concluzionat el.