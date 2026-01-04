search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Şoferi în război cu un radar care dă 8.000 de amenzi pe lună. Aparatul a fost vandalizat pentru a treia oară

0
0
Publicat:

Un radar amplasat pe una dintre cele mai circulate artere din Varșovia a fost vandalizat pentru a treia oară în mai puţin de un an, după ce din pricina sa s-au emis aproximativ 8.000 de amenzi lunar.

Radarul care a enerat aproximativ 8.000 de amenzi lunar. FOTO: brd24
Radarul care a enerat aproximativ 8.000 de amenzi lunar. FOTO: brd24

Un aparat radar instalat pe bulevardul Aleja Jerozolimskie din Varșovia, capitala Poloniei, a fost vandalizat pentru a treia oară în mai puţin de un an. Dispozitivul, devenit deja simbolul nemulțumirii șoferilor sancționați, a rezistat de această dată doar 11 zile de la ultima reinstalare, potrivit informațiilor publicate de brd24.

Radarul a fost montat inițial în noiembrie 2024, cu scopul de a monitoriza respectarea limitei legale de viteză de 50 km/h în oraş. În doar o lună de funcționare, aparatul a înregistrat aproximativ 8.000 de încălcări ale regimului de viteză, generând un număr similar de amenzi, fapt care a stârnit nemulțumirea multor conducători auto, devenind devenit rapid ținta unor acte repetate de vandalism.

Primul act de vandalism a avut loc în februarie 2025, când pagubele au fost estimate la 30.000 de zloți, adică peste 7.000 de euro. După ce a fost reparat și reinstalat, radarul a fost din nou avariat în luna aprilie, de această dată fiind „atacat” cu un topor.

Aparatul a fost reparat după atacul cu un topor. FOTO: brd24
Aparatul a fost reparat după atacul cu un topor. FOTO: brd24

Incidentul a fost surprins de camere, însă autorul nu a fost identificat, iar costurile de reparație au crescut la 50.000 de zloți, echivalentul a peste 11.000 de euro de euro.

În încercarea de a preveni noi distrugeri, autoritățile au reinstalat radarul TraffiStar SR390 pe 23 decembrie 2025, echipându-l cu un sistem de supraveghere video care funcționa non-stop. Cu toate acestea, pe 3 ianuarie 2026, aparatul a fost din nou avariat, de această dată fiind stropit cu vopsea.

Șeful Centrului de Supraveghere Automată a Traficului Rutier (CANARD), Marek Konkolewski, a declarat că zona este monitorizată și că autoritățile vor analiza imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

„Lângă dispozitiv se află o cameră de supraveghere, așa că vom vedea ce a înregistrat. Și dacă există dovezi de vandalism, vom preda înregistrarea poliției, pentru ca aceasta să poată identifica făptașul”, a declarat Marek Konkolewski, șeful CANARD, subliniind că autoritățile nu intenționează să renunțe la utilizarea radarului, în ciuda actelor repetate de vandalism, și că dispozitivul va fi repus în funcțiune.

„Vom avea banii necesari pentru reparații, deoarece dispozitivul este asigurat. Așadar, spun clar: vom instala camera de viteză pentru a patra oară. Faptul că a fost distrus deja de trei ori înseamnă pentru mine că acest dispozitiv are sens și că deranjează pe cineva care trebuie să conducă acolo în conformitate cu legea. Radarul va reveni și va continua să funcționeze pentru a îmbunătăți siguranța rutieră în această locație”, a concluzionat el.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
digi24.ro
image
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației
stirileprotv.ro
image
Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe! La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere
gandul.ro
image
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
mediafax.ro
image
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
fanatik.ro
image
SUA se vor ocupa de petrolul din Venezuela, spune Donald Trump
libertatea.ro
image
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O forță negativă, nesigură”
digi24.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Și-au făcut-o cu mâna lor! Au ratat transferul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Operațiunea "Capturarea lui Maduro", pusă în scenă de Trump după scenariul din Panama. Arestarea lui Manuel Noriega, tot în 3 ianuarie
antena3.ro
image
Cu cât ar putea creşte chiria după majorarea impozitelor pe proprietate. Cel mai scump oraş
observatornews.ro
image
Ce salariu are un polițist în 2026. Suma pe care o câștigă lunar, cu tot cu sporuri
cancan.ro
image
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
prosport.ro
image
Cod portocaliu de ninsori și viscol, extins până marți. ANM anunță vreme severă, județele afectate
playtech.ro
image
Dan Petrescu rupe tăcerea! Ce le-a spus englezilor despre boala pe care o are
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Haos total". Primul șef din Elveția care e gata să renunțe, după tragedia din noaptea de Revelion
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Primele imagini cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat. El și soția lui au fost scoși din dormitor cu...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Elena Mateescu anunţă inversiune termică şi un nou ciclon polar. Când ninge la Bucureşti
romaniatv.net
image
Când pică paștele în 2026. Ce zile libere vor avea românii
mediaflux.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Tânăra superbă din România care lucrează la o fermă de 1.000 de hectare: „Nu este doar un loc de muncă”
click.ro
image
Trei zodii care își schimbă complet viața după Luna Plină din 3 ianuarie. Ce schimbări pregătesc astrele
click.ro
Laura Cosoi, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele 4 fiice ale lor, Rita, Vera, Aida și Lara Instagram jpg
Laura Cosoi a dat vestea cea mare! După patru fete, frumoasa blondă își mărește din nou familia!
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Brusselstown Ring (© Cambridge University Press / Antiquity Publications Ltd)
O nouă descoperire contestă teoria potrivit căreia vikingii întemeiat primele orașe din Irlanda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 5–11 ianuarie 2026. Trei zodii trec peste toate provocările, iar un nativ are noroc în dragoste
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”

OK! Magazine

image
EXCLUSIV Laura Cosoi: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?