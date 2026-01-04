Rușii au schimbat tacticile de luptă în Pokrovsk

Forțele rusești au adoptat o nouă tactică de luptă în apropiere de Pokrovsk, în încercarea de a evita să fie detectate, potrivit Gărzii Naționale a Ucrainei. Unitățile de artilerie ucrainene au răspuns cu atacuri țintite pentru a bloca aceste noi avansuri silențioase și a reduce presiunea asupra apărătorilor din oraș.

În ultimele luni, Moscova s-a concentrat în mare măsură pe ocuparea restului regiunii Donețk, Pokrovsk și Mîrnohrad fiind printre orașele unde au avut loc cele mai intense lupte. Forțele ucrainene controlează în prezent nordul Pokrovskului și cea mai mare parte a orașului vecin Mîrnohrad.

Rușii încearcă noi tactici de infiltrare pe frontul din Pokrovsk

Trupele ruse continuă acțiunile active de asalt de-a lungul axei Pokrovsk și sunt angajate în noi tentative de a pătrunde în oraș. Ofițerul din Garda Național, Ihor Iaremenko a declarat într-o apariție televizată că soldații ruși se deplasează acum individual, încercând să evite să atragă atenția, potrivit RBС-Ucraina.

Iaremenko a explicat că inamicul se bazează pe furișare pentru a înșela vigilența ucraineană, folosind o metodă de infiltrare „unu câte unul”. Chiar și așa, Forțele de Apărare Ucrainene monitorizează aceste tentative de strecurare și lansează imediat foc pentru a împiedica unitățile rusești să intre în Pokrovsk, spune el. Această reacție este de ajutor pentru a ușura povera trupelor ucrainene care apără orașul.

Ofițerul ucrainean spune că unitățile ucrainene lucrează pentru extinderea și, concomtent, menținerea rutelor logistice către Pokrovsk și Mîrnohrad, obiectivul fiind de a asigura aprovizionarea corespunzătoare a infanteriei de front în vederea apărării în curs.

În acest scp, unitățile de artilerie se concentrează pe focul de contra-baterie, vizând sistemele rusești care bombardează în mod regulat pozițiile ucrainene și operatorii de drone. Având în vedere intensitatea atacurilor rusești, artileriștii ucraineni atacă direct și personalul inamic și vehiculele blindate.

Ceața și condițiile meteorologice au fost favorabile înaintării rusești

Oficialii ucraineni au declarat anterior că rușii au profitat de ceață pentru a pătrunde nestingheriți în Pokrovsk. În ultimele săptămâni, Forțele de Asalt Aerian ale Ucrainei au raportat că Rusia continuă, de asemenea, să se folosească de atacuri mecanizate, dar și atacuri constante cu infanterie în direcția Pokrovsk. Acestea au loc în paralel cu tentativele de infiltrare.

Pe 27 decembrie, șeful Gărzii Naționale, Oleksandr Pivnenko, a declarat că forțele ucrainene adună unități pentru operațiuni de contraasalt în apropiere de Pokrovsk. Cu toate acestea, condițiile meteorologice limitau aceste eforturi.

Pe 1 ianuarie, Statul Major General a raportat 97 de ciocniri pe front, dintre care 23 au avut loc în direcția Pokrovsk. .