search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

La ce riscuri ești predispus dacă nu consumi suficientă apă, pe lângă deshidratare. Rezultatele unui studiu internațional

0
0
Publicat:

Nu bei suficientă apă? Acest obicei aparent banal ar putea contribui la apariția unor probleme serioase de sănătate, avertizează oamenii de știință.

Specialiștii recomandă consumul a 6–8 pahare de apă zilnic. FOTO: arhivă
Specialiștii recomandă consumul a 6–8 pahare de apă zilnic. FOTO: arhivă

Un studiu realizat de cercetătorii de la Liverpool John Moores University arată că persoanele care nu beau suficientă apă au niveluri semnificativ mai mari ale hormonului de stres, cortizol, în situații tensionate, relatează Daily Mail.

Creșterea constantă a cortizolului este asociată cu hipertensiune, boli cardiovasculare, diabet de tip 2, obezitate, depresie și anxietate. De asemenea, stresul cronic slăbește sistemul imunitar, crescând vulnerabilitatea la boli.

Cercetarea a implicat 32 de voluntari: jumătate au fost limitați la 1,5 litri de apă pe zi, iar ceilalți au consumat cantitatea recomandată (1,5–2 litri). Nivelul de hidratare a fost monitorizat prin analize de urină și sânge înainte de un test de stres ce simula o situație reală: un interviu de angajare improvizat urmat de o probă de calcul mental rapid.

Rezultatele au arătat că persoanele mai puțin hidratate au avut creșteri mai accentuate ale cortizolului, chiar dacă semnele fizice de stres – pulsul accelerat, transpirația palmelor sau gura uscată – au fost similare în ambele grupuri.

„Cortizolul este principalul hormon de stres, iar reacțiile exagerate pot duce în timp la boli de inimă, diabet și depresie”, a explicat profesorul Neil Walsh, coordonatorul studiului.

El recomandă ținerea unei sticle de apă la îndemână, mai ales în perioadele solicitante, și atrage atenția că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a evalua dacă o hidratare mai bună poate reduce reacțiile organismului la stresul cotidian.

Specialiștii recomandă consumul a 6–8 pahare de apă zilnic, echivalentul a 1,5–2 litri. Cantitatea trebuie ajustată în funcție de temperatură, nivel de activitate, starea de sănătate sau perioade speciale, precum sarcina și alăptarea.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Anunțul făcut de ministrul Apărării, după ce rezerviștii au primit 'ordine de chemare'
mediafax.ro
image
Cinci zodii sunt protejate de astre până pe 1 septembrie. Noroc la bani, legături profitabile, dar și evenimente neașteptate pentru ele
fanatik.ro
image
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Reacţia poliţistului lovit cu sabia în cap de Alexandru Huţuleac, după extrădarea interlopului
observatornews.ro
image
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Orașele din Europa unde turiștii sunt premiați dacă sunt civilizați. Vizitatorii primesc tururi gratuite și alte beneficii
playtech.ro
image
Ce a pățit un pescar care a vrut să facă o poză cu un rechin: ”Tocmai terminam de scos cârligul din gură”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea: "E o onoare imensă!"
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
O fetiță de 12 ani a murit după ce a mâncat chipsuri și curry! Copila s-a stins din viață în brațele tatălui său: „Nu vreau să mor!” Cauza decesului este cutremurătoare
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, BNR va tipări euro până la final de 2025. Ce riscă românii
romaniatv.net
image
Lovitură pentru milioane de români care au trecut la Hidroelectrica. Se anunță creăteri de tarife
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat. VIDEO
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?