La ce riscuri ești predispus dacă nu consumi suficientă apă, pe lângă deshidratare. Rezultatele unui studiu internațional

Nu bei suficientă apă? Acest obicei aparent banal ar putea contribui la apariția unor probleme serioase de sănătate, avertizează oamenii de știință.

Un studiu realizat de cercetătorii de la Liverpool John Moores University arată că persoanele care nu beau suficientă apă au niveluri semnificativ mai mari ale hormonului de stres, cortizol, în situații tensionate, relatează Daily Mail.

Creșterea constantă a cortizolului este asociată cu hipertensiune, boli cardiovasculare, diabet de tip 2, obezitate, depresie și anxietate. De asemenea, stresul cronic slăbește sistemul imunitar, crescând vulnerabilitatea la boli.

Cercetarea a implicat 32 de voluntari: jumătate au fost limitați la 1,5 litri de apă pe zi, iar ceilalți au consumat cantitatea recomandată (1,5–2 litri). Nivelul de hidratare a fost monitorizat prin analize de urină și sânge înainte de un test de stres ce simula o situație reală: un interviu de angajare improvizat urmat de o probă de calcul mental rapid.

Rezultatele au arătat că persoanele mai puțin hidratate au avut creșteri mai accentuate ale cortizolului, chiar dacă semnele fizice de stres – pulsul accelerat, transpirația palmelor sau gura uscată – au fost similare în ambele grupuri.

„Cortizolul este principalul hormon de stres, iar reacțiile exagerate pot duce în timp la boli de inimă, diabet și depresie”, a explicat profesorul Neil Walsh, coordonatorul studiului.

El recomandă ținerea unei sticle de apă la îndemână, mai ales în perioadele solicitante, și atrage atenția că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a evalua dacă o hidratare mai bună poate reduce reacțiile organismului la stresul cotidian.

Specialiștii recomandă consumul a 6–8 pahare de apă zilnic, echivalentul a 1,5–2 litri. Cantitatea trebuie ajustată în funcție de temperatură, nivel de activitate, starea de sănătate sau perioade speciale, precum sarcina și alăptarea.