Sorana Cîrstea, debut perfect în noul sezon. A spulberat o jucătoare din Top 50 și așteaptă duelul cu Ostapenko

La 35 de ani, Sorana Cîrstea a început perfect ultimul sezon din carieră. Românca de pe locul 43 WTA și-a spulberat în primul tur adversara, Anastasia Pavlyuchenkova (34 de ani, 47 WTA), cu 6-3, 6-1, și a urcat în turul 2 al turneului WTA500 de la Brisbane (Australia).

În fața unei sportive care a ajuns cel mai sus pe locul 11 în clasamentul WTA, Sorana Cîrstea a avut nevoie de numai 61 de minute pentru a obține prima victorie din 2026. După 6-3 în primul set, jucătoarea noastră și-a executat adversara în setul 2, în care i-a lăsat doar un game, grație unui serviciu excelent (9 ași pe parcursul partidei).

În turul doi, Sorana Cîrstea va da peste o mai veche cunoștință, Jelena Ostapenko. Letona o conduce cu 4-2 pe româncă în meciurile directe, însă perspectiva unei întâlniri de gală cu lidera mondială Aryna Sabalenka în runda următoare o va motiva pe sportiva noastră.

Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, out din primul tur

Dacă Sori a avut succes, alte două românce s-au oprit în primul tur. Venită din calificări, Gabriela Ruse a pierdut greu cu Sofia Kenin, 4-6, 6-4, 3-6, în timp ce Jaqueline Cristian, cel mai bine clasată tricoloră (39 WTA), s-a înclinat în fața cehoaicei Marie Bouzkova, 4-6, 3-6.