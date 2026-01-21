search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Imunitatea pe înțelesul copiilor. De ce somnul înainte de 22:00 ajută sistemul imunitar

0
0
Publicat:

Un medic și un farmacist le-au explicat copiilor de școală primară de ce este important să consumăm legume și fructe, să ne spălăm pe mâini și să dormim suficient.

image

Imunitatea este scutul invizibil care ne apără de virusurile și bacteriile rele, iar fiecare dintre noi putem fi un erou cu o superputere. Condiția este să avem grijă de scutul nostru și să știm cum luptăm împotriva inamicilor sănătății, le-au spus copiilor de școală primară medicul de familie Relia Zanfirescu și farmacistul Nicoleta Dan. Proiectul „Scutul invizibil” face parte dintr-o serie mai largă de proiecte gândite de Nicoleta Dan și puse în practică prin intermediul Asociației Educație pentru Viitor Sănătos, cu ajutorul invitaților săi speciali pe care-i aduce în fața copiilor pentru a le vorbi pe înțelesul lor despre diverse probleme de sănătate.

Copiii au venit însoțiți și de părinți FOTO: Alina Mitran
Copiii au venit însoțiți și de părinți FOTO: Alina Mitran

Imunitatea se construiește, au aflat copiii, cărora le-a fost explicată diferența între imunitatea cu care ne naștem și imunitatea dobândită. Deși astăzi avem la îndemână medicamente și suplimente de tot felul, secretul unei imunități bune stă însă într-un stil de viață echilibrat.

Anul trecut am înființat Asociația pentru Viitor Sănătos. Totul a plecat de la observațiile pe care le făceam în farmacie, vizavi de oameni cărora le lipsea această educație pentru sănătate. Și am zis – trebuie să începem să educăm și trebuie să începem cu copiii. Voi sunteți viitorul și, cum vă spun de fiecare dată, voi sunteți viitorii medici care ne vor trata pe noi, voi sunteți învățătorii nepoților noștri, viitorii ingineri care vor construi această țară și de aceea voi sunteți foarte importanți”, li s-a adresat Dan celor mici.

Discuția s-a purtat la Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” din Slatina, unde s-au desfășurat, de altfel, și celelalte întâlniri ale copiilor cu medicii.

Dialogul a pornit firesc, medicul Relia Zanfirescu dorind să afle de la copii răspunsul la o întrebare simplă: ce este un supererou? Tot medicul le-a oferit și răspunsul: „Este un personaj care are un scut și o putere specială. Toți cei care sunteți aici dacă aveți un scut sunteți un supererou. Toți avem un scut, aveți dreptate, un scut invizibil. El nu se vede, nu se aude, dar este acolo și este puternic. Cu scutul acesta ne naștem. El se numește imunitate sau sistem imunitar. Este subțirel la naștere, cam friabil, se poate rupe, dar noi trebuie să-l ajutăm să crească, să se întărească și să devină mai puternic. Vreți să vorbim despre cum putem să-l facem mai puternic?”, au fost invitați copiii să-și spună părerile.

Medic Relia Zanfirescu și farm. Nicoleta Dan, în fața copiilor cu lectia despre imunitate FOTo: A.M.
Medic Relia Zanfirescu și farm. Nicoleta Dan, în fața copiilor cu lectia despre imunitate FOTo: A.M.

Mâncarea bună și sănătoasă ne face puternici, iar asta înseamnă legume, fructe, ouă (dar nu prăjite, au aflat copiii), carne slabă.

Grăsime!”, s-a aventurat unul dintre copii. „Grăsimea nu-i bună!”, l-a corectat imediat un coleg.

Cea mai sănătoasă băutură, pe de altă parte, este apa, au mai aflat școlarii.

Acestea nu sunt însă suficiente fără odihnă. „Somnul ne apără, odihna, dar odihna nu de la 12.00 noaptea. De la ora 10.00 cel târziu se sintetizează hormonul de creștere, care ne ajută să creștem sănătoși. Nu dormim foarte târziu, da? Ce ne mai ajută să întărim scutul? Spălatul pe mâini. Voi știți ceva despre microbi? Cum arată? Mâna sus cine crede că microbii sunt mari cât o furnică”, a continuat discuția.

Și copiii știu că microbii nu sunt mari cât o furnică, ci sunt atât de mici încât nu-i vedem cu ochiul liber.

Microbilor li s-au dat ulterior nume și copiii și-au spus părerea cu privire la metodele pe care le putem folosi pentru a lupta împotriva fiecăruia dintre ei.

Au aflat și de ce se îmbolnăvesc unii de la ceilalți atunci când vine sezonul răcelilor, dar și că vaccinurile îi apără de boli. Când suntem răciți este important să ne întărim scutul, iar asta facem în primul rând cu mâncare bună, apă, ceaiuri, supe, odihnă și în cele din urmă pastile.

Citește și: Șase alimente pe care le mănânci greșit și cum să le transformi în superalimente

Când răcim, microbii vin și încearcă să atace scutul. Știți ce metodă mai avem? Vaccinarea!”, au aflat elevii, cărora medicul le-a explicat pe înțelesul lor ce sunt vaccinurile și cum acționează ele pentru a face organismul să răspundă potrivit, îndepărtând inamicii.

La întrebarea - Cine s-a vaccinat antigripal? – un singur copil a răspuns pozitiv. Nicoleta Dan le-a spus copiilor și părinților prezenți în sală că pentru copii există vaccinul sub formă de spray nazal și că vaccinarea nu doare deloc.

„Noi mergeam pe jos la școală, niciodată cu mașina” / „Asta e inuman!”

Nicoleta Dan a explicat că în urmă cu 25-30 de ani părinții cumpărau din farmacie, la începutul sezonului rece, vitamina C pentru copii. Astăzi, când oferta este mult mai largă, părinții ezită să mai facă asta, cu scuza că nu au întrebat medicul, însă „pe medic nu-l întreabă, la medic ajung atunci când copilul s-a îmbolnăvit”.

În ultimii câțiva ani avem cazuri de copii care ia antibiotic și de trei ori pe lună. De asta e important să clădim acel scut. Este foarte important să știm că medicamentele nu sunt bomboane, chiar dacă sunt dulci. Nu luați niciodată un medicament dacă nu vorbiți cu părinții, nu înghițiți niciodată nicio pastilă fără acordul unui adult de încredere! Este important să țineți minte toată viața voastră asta”, au mai aflat copiii.

Au întrebat și li s-a explicat și ce este Omega 3 și la ce ajută. „Omega 3 este o substanță pe care noi o luăm din pește și ajută foarte mult. Dacă vreți să fiți deștepți, învățați, citiți și în al treilea rând luați Omega 3”, le-a spus Nicoleta Dan.

Farm. Nicoleta Dan (st.) și medicul de familie Relia Zanfirescu FOTO: Alina Mitran
Farm. Nicoleta Dan (st.) și medicul de familie Relia Zanfirescu FOTO: Alina Mitran

Curiozitățile celor mici au continuat. „Ce sunt probioticele?”. „Sunt tot niște bacterii, dar sunt niște bacterii prietene care ajută organismul în foarte multe mecanisme. (...) Ultimele studii au arătat că aceste probiotice reprezintă structura imunității. Noi, când eram de vârsta voastră, nu luam probiotice, pentru că antibioticele nu erau atât de puternice, alimentele nu erau tratate, noi stăteam foarte mult afară, nu aveam Robo... (n. red. - copiii tocmai spuseseră că sunt fani Roblox) ce spuneți voi acolo. Nu exista copil să meargă la școală cu mașina”, au mai aflat copiii. Ultima mențiune l-a făcut pe unul dintre puști să exclame: „Atunci era inuman!”.

Citește și: Riscurile la care se expun cei care iau vitamina D după ureche. Avertismentul unui medic: poate face mai mult rău decât bine

„Am fost șocată când a venit un adult în farmacie care avea tratament de colesterol și a spus că nu funcționează”

Nicoleta Dan a dezvăluit că ideea de a face educație sanitară a pornit în urma experiențelor din farmacie. „Despre adulți este vorba, de atitudinea adulților, dar așa mi-am dat seama că trebuie să începem cu copiii. Eu am fost șocată de un adult care avea tratament de colesterol și spunea că nu îi funcționează. Și eu zic – ok, dar regim țineți, mișcare faceți? Păi, doamnă, iau pastile, mai trebuie să fac și lucrurile astea?! Și atunci mi-am dat seama că ceva nu este în regulă și am văzut exemplul cumnatului meu. Are 45 ani, dar s-a apucat să alerge la maratoane. Nu făcuse atletism în viața lui, făcuse fotbal, dar în pandemie nu i-au mai lăsat să facă sporturile de echipă și s-a apucat să alerge, pentru că un corp care făcuse sport ani de zile avea nevoie. Și s-a apucat atunci să alerge. Am realizat că pentru a face sport copilul trebuie educat de mic. La fel, să țină un regim sănătos. Și atunci mi s-a declanșat ideea – trebuie să facem ceva și încă de când sunt mici”, a spus Dan.

Copiii sunt mult mai receptivi atunci când în fața lor vin specialiștii, chiar dacă aceleași lucruri le află, poate, și de la învățători sau profesori. În plus, a mai precizat Nicoleta Dan, pentru „Adevărul”, a încercat ca fiecare întâlnire cu copiii să fie una specială, de care să-și amintească peste timp, așa că pe lângă micile cadouri - produse farmaceutice în legătură cu tema -, participanții au primit de fiecare dată și cărți interesante.

„Le-am cumpărat cărți de fiecare dată. Acum au niște jocuri de cărți cu virusuri și bacterii. Vreau tot timpul să învețe. Să fie inteligenți și să fie sănătoși, asta mi se pare mie esențial. Proiectele dinainte au mai venit și cu o parte practică, care i-a atras pe ei foarte mult. De data aceasta experimentul l-au făcut la școală, pentru că aici nu-l puteam face, presupunea să folosim multă apă. Încercăm să aibă și o parte practică, pentru că îi atrage foarte mult. Teoria ca teoria, pentru că ei au acces la informație, dar contează modul în care o spunem și partea practică”, a conchis Dan.

Slatina

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
digi24.ro
image
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
stirileprotv.ro
image
Zodia stigmatizată de rune pe final de ianuarie 2026. Mihai Voropchievici: „Capul sus, nu vă descurajați”
gandul.ro
image
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
mediafax.ro
image
”Megaloman și însetat de avere”. Cum era descris Donald Trump de ziarele românești în perioada comunistă: primul articol datează din 1975
fanatik.ro
image
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
libertatea.ro
image
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi
digi24.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipa
observatornews.ro
image
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Pedepse mai dure pentru şoferii care nu plătesc parcarea! Noutăţile din 2026 pentru proprietarii de maşini
playtech.ro
image
Germania ia în calcul să nu meargă la Cupa Mondială din cauza lui Donald Trump! Și alte naționale europene ar putea boicota turneul final
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"N-am ce să îi spun!" Reacția lui Chivu, după ce Inter a pierdut cu Arsenal și are trei eșecuri pe linie
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Vortexul se întoarce! EXCLUSIV Florinela Georgescu: "Vine un episod dur de iarnă, cu ger şi strat de zăpadă mare"
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii anunță bani în plus la pensie. Cum se vor da banii românilor în 2026
mediaflux.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate