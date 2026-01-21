Imunitatea pe înțelesul copiilor. De ce somnul înainte de 22:00 ajută sistemul imunitar

Un medic și un farmacist le-au explicat copiilor de școală primară de ce este important să consumăm legume și fructe, să ne spălăm pe mâini și să dormim suficient.

Imunitatea este scutul invizibil care ne apără de virusurile și bacteriile rele, iar fiecare dintre noi putem fi un erou cu o superputere. Condiția este să avem grijă de scutul nostru și să știm cum luptăm împotriva inamicilor sănătății, le-au spus copiilor de școală primară medicul de familie Relia Zanfirescu și farmacistul Nicoleta Dan. Proiectul „Scutul invizibil” face parte dintr-o serie mai largă de proiecte gândite de Nicoleta Dan și puse în practică prin intermediul Asociației Educație pentru Viitor Sănătos, cu ajutorul invitaților săi speciali pe care-i aduce în fața copiilor pentru a le vorbi pe înțelesul lor despre diverse probleme de sănătate.

Imunitatea se construiește, au aflat copiii, cărora le-a fost explicată diferența între imunitatea cu care ne naștem și imunitatea dobândită. Deși astăzi avem la îndemână medicamente și suplimente de tot felul, secretul unei imunități bune stă însă într-un stil de viață echilibrat.

„Anul trecut am înființat Asociația pentru Viitor Sănătos. Totul a plecat de la observațiile pe care le făceam în farmacie, vizavi de oameni cărora le lipsea această educație pentru sănătate. Și am zis – trebuie să începem să educăm și trebuie să începem cu copiii. Voi sunteți viitorul și, cum vă spun de fiecare dată, voi sunteți viitorii medici care ne vor trata pe noi, voi sunteți învățătorii nepoților noștri, viitorii ingineri care vor construi această țară și de aceea voi sunteți foarte importanți”, li s-a adresat Dan celor mici.

Discuția s-a purtat la Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” din Slatina, unde s-au desfășurat, de altfel, și celelalte întâlniri ale copiilor cu medicii.

Dialogul a pornit firesc, medicul Relia Zanfirescu dorind să afle de la copii răspunsul la o întrebare simplă: ce este un supererou? Tot medicul le-a oferit și răspunsul: „Este un personaj care are un scut și o putere specială. Toți cei care sunteți aici dacă aveți un scut sunteți un supererou. Toți avem un scut, aveți dreptate, un scut invizibil. El nu se vede, nu se aude, dar este acolo și este puternic. Cu scutul acesta ne naștem. El se numește imunitate sau sistem imunitar. Este subțirel la naștere, cam friabil, se poate rupe, dar noi trebuie să-l ajutăm să crească, să se întărească și să devină mai puternic. Vreți să vorbim despre cum putem să-l facem mai puternic?”, au fost invitați copiii să-și spună părerile.

Mâncarea bună și sănătoasă ne face puternici, iar asta înseamnă legume, fructe, ouă (dar nu prăjite, au aflat copiii), carne slabă.

„Grăsime!”, s-a aventurat unul dintre copii. „Grăsimea nu-i bună!”, l-a corectat imediat un coleg.

Cea mai sănătoasă băutură, pe de altă parte, este apa, au mai aflat școlarii.

Acestea nu sunt însă suficiente fără odihnă. „Somnul ne apără, odihna, dar odihna nu de la 12.00 noaptea. De la ora 10.00 cel târziu se sintetizează hormonul de creștere, care ne ajută să creștem sănătoși. Nu dormim foarte târziu, da? Ce ne mai ajută să întărim scutul? Spălatul pe mâini. Voi știți ceva despre microbi? Cum arată? Mâna sus cine crede că microbii sunt mari cât o furnică”, a continuat discuția.

Și copiii știu că microbii nu sunt mari cât o furnică, ci sunt atât de mici încât nu-i vedem cu ochiul liber.

Microbilor li s-au dat ulterior nume și copiii și-au spus părerea cu privire la metodele pe care le putem folosi pentru a lupta împotriva fiecăruia dintre ei.

Au aflat și de ce se îmbolnăvesc unii de la ceilalți atunci când vine sezonul răcelilor, dar și că vaccinurile îi apără de boli. Când suntem răciți este important să ne întărim scutul, iar asta facem în primul rând cu mâncare bună, apă, ceaiuri, supe, odihnă și în cele din urmă pastile.

Citește și: Șase alimente pe care le mănânci greșit și cum să le transformi în superalimente

„Când răcim, microbii vin și încearcă să atace scutul. Știți ce metodă mai avem? Vaccinarea!”, au aflat elevii, cărora medicul le-a explicat pe înțelesul lor ce sunt vaccinurile și cum acționează ele pentru a face organismul să răspundă potrivit, îndepărtând inamicii.

La întrebarea - Cine s-a vaccinat antigripal? – un singur copil a răspuns pozitiv. Nicoleta Dan le-a spus copiilor și părinților prezenți în sală că pentru copii există vaccinul sub formă de spray nazal și că vaccinarea nu doare deloc.

„Noi mergeam pe jos la școală, niciodată cu mașina” / „Asta e inuman!”

Nicoleta Dan a explicat că în urmă cu 25-30 de ani părinții cumpărau din farmacie, la începutul sezonului rece, vitamina C pentru copii. Astăzi, când oferta este mult mai largă, părinții ezită să mai facă asta, cu scuza că nu au întrebat medicul, însă „pe medic nu-l întreabă, la medic ajung atunci când copilul s-a îmbolnăvit”.

„În ultimii câțiva ani avem cazuri de copii care ia antibiotic și de trei ori pe lună. De asta e important să clădim acel scut. Este foarte important să știm că medicamentele nu sunt bomboane, chiar dacă sunt dulci. Nu luați niciodată un medicament dacă nu vorbiți cu părinții, nu înghițiți niciodată nicio pastilă fără acordul unui adult de încredere! Este important să țineți minte toată viața voastră asta”, au mai aflat copiii.

Au întrebat și li s-a explicat și ce este Omega 3 și la ce ajută. „Omega 3 este o substanță pe care noi o luăm din pește și ajută foarte mult. Dacă vreți să fiți deștepți, învățați, citiți și în al treilea rând luați Omega 3”, le-a spus Nicoleta Dan.

Curiozitățile celor mici au continuat. „Ce sunt probioticele?”. „Sunt tot niște bacterii, dar sunt niște bacterii prietene care ajută organismul în foarte multe mecanisme. (...) Ultimele studii au arătat că aceste probiotice reprezintă structura imunității. Noi, când eram de vârsta voastră, nu luam probiotice, pentru că antibioticele nu erau atât de puternice, alimentele nu erau tratate, noi stăteam foarte mult afară, nu aveam Robo... (n. red. - copiii tocmai spuseseră că sunt fani Roblox) ce spuneți voi acolo. Nu exista copil să meargă la școală cu mașina”, au mai aflat copiii. Ultima mențiune l-a făcut pe unul dintre puști să exclame: „Atunci era inuman!”.

„Am fost șocată când a venit un adult în farmacie care avea tratament de colesterol și a spus că nu funcționează”

Nicoleta Dan a dezvăluit că ideea de a face educație sanitară a pornit în urma experiențelor din farmacie. „Despre adulți este vorba, de atitudinea adulților, dar așa mi-am dat seama că trebuie să începem cu copiii. Eu am fost șocată de un adult care avea tratament de colesterol și spunea că nu îi funcționează. Și eu zic – ok, dar regim țineți, mișcare faceți? Păi, doamnă, iau pastile, mai trebuie să fac și lucrurile astea?! Și atunci mi-am dat seama că ceva nu este în regulă și am văzut exemplul cumnatului meu. Are 45 ani, dar s-a apucat să alerge la maratoane. Nu făcuse atletism în viața lui, făcuse fotbal, dar în pandemie nu i-au mai lăsat să facă sporturile de echipă și s-a apucat să alerge, pentru că un corp care făcuse sport ani de zile avea nevoie. Și s-a apucat atunci să alerge. Am realizat că pentru a face sport copilul trebuie educat de mic. La fel, să țină un regim sănătos. Și atunci mi s-a declanșat ideea – trebuie să facem ceva și încă de când sunt mici”, a spus Dan.

Copiii sunt mult mai receptivi atunci când în fața lor vin specialiștii, chiar dacă aceleași lucruri le află, poate, și de la învățători sau profesori. În plus, a mai precizat Nicoleta Dan, pentru „Adevărul”, a încercat ca fiecare întâlnire cu copiii să fie una specială, de care să-și amintească peste timp, așa că pe lângă micile cadouri - produse farmaceutice în legătură cu tema -, participanții au primit de fiecare dată și cărți interesante.

„Le-am cumpărat cărți de fiecare dată. Acum au niște jocuri de cărți cu virusuri și bacterii. Vreau tot timpul să învețe. Să fie inteligenți și să fie sănătoși, asta mi se pare mie esențial. Proiectele dinainte au mai venit și cu o parte practică, care i-a atras pe ei foarte mult. De data aceasta experimentul l-au făcut la școală, pentru că aici nu-l puteam face, presupunea să folosim multă apă. Încercăm să aibă și o parte practică, pentru că îi atrage foarte mult. Teoria ca teoria, pentru că ei au acces la informație, dar contează modul în care o spunem și partea practică”, a conchis Dan.