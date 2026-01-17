search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Nicușor Dan promulgă legea prin care continuă vaccinarea gratuită anti-HPV: „Încurajez toate femeile să profite de aceste servicii medicale”

Publicat:

Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea unui act normativ care garantează continuitatea accesului la vaccinarea împotriva Virusului Papiloma Uman (HPV) și la serviciile medicale gratuite pentru prevenția și depistarea cancerului de col uterin.

Vaccinare anti-HPV Foto Shutterstock Proi
Vaccinare anti-HPV Foto Shutterstock Proi

„Am promulgat legea de adoptare a unei ordonanțe a Guvernului care asigură continuitatea accesului la vaccinare anti HPV, care este gratuită pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, şi la servicii medicale gratuite periodice de testare pentru cancerul de col uterin.  Acest tip de cancer, care afectează grav viața mult prea multor femei, este cauzat, în aproape toate cazurile, de infecția cu HPV”, a anunțat președintele Nicușor Dan, pre FB.

Șeful statului a subliniat că screeningul și controalele medicale periodice reprezintă principala modalitate de prevenție și, de aceea, accesul cât mai larg la acest tip de analize, compensate de la buget, trebuie să rămână „un obiectiv important al oricărei politici de sănătate”.

„Încurajez toate femeile să profite de aceste servicii medicale gratuite și să includă testarea periodică în grija pentru propria sănătate. Un control la timp poate face diferența dintre boală și viață”, a transmis președintele Dan.

Actul normativ modifică și completează Legea 95/2006 și alte acte normative din domeniul sănătății, asigurând accesul continuu la vaccinarea anti-HPV și la testările clinice și paraclinice pentru cancerul de col uterin.

Legea prevede și confirmarea diagnosticului la persoanele depistate cu suspiciune de cancer și reglementează organizarea activității de învățământ, cercetare științifică medicală și educație medicală continuă în unitățile sanitare, inclusiv laboratoare

Totodată, managerii spitalelor publice vor fi obligați să publice periodic informații despre activitatea medicală, economică și administrativă a unității. Ministerul Sănătății va asigura fondurile necesare pentru implementarea proiectelor, inclusiv din bugetul PNRR.

Virusul HPV este cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală la nivel mondial și este responsabil pentru aproximativ 5% dintre toate cazurile de cancer la femei și bărbați. La femei, cancerul de col uterin reprezintă al treilea cel mai frecvent tip de cancer, după cancerul de sân și cel colorectal.

Cine poate face vaccinul HPV gratuit și care este procedura

Vaccinul este cel mai eficient dacă este realizat înaintea de începerea vieții sexuale și expunerea la virus. Copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani reprezintă grupul-țintă ideal. Potrivit Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA, între aceste vârste răspunsul imun este maximal și protecția se instalează până la 100% împotriva infecțiilor cu tulpinile cu risc ridicat de cancer.

Eficiența este foarte mare și în cazul tinerilor cu vârste între 15 și 19 ani, arată studiile. 

Vaccinarea este recomandată și după aceste vârste și poate aduce beneficii importante.

În cazul adulților care și-au început viața sexuală și au contractat virusul, vaccinul nu tratează o infecție deja existentă, dar poate preveni infectarea cu alte tulpini HPV.

România are cea mai mare incidență de cancer de col uterin din Uniunea Europeană:   3.800 de cazuri noi și 1.800 de decese anual.

Vaccinarea băieților și bărbaților este foarte importantă deoarece previne transmiterea virusului către partenere. Totodată, este necesar și pentru propria lor protecție. Virusul HPV poate produce inclusiv tipuri de cancer care afectează bărbații, cum ar fi cancerul anal, cancerul penian și cancerul orofaringian.  

Virusul se transmite prin contact direct piele pe piele, mai ales în timpul contactului sexual. Infecția este adesea asimptomatică, iar aproximativ 90% dintre cazuri dispar de la sine în doi ani.

Totuși, anumite tulpini cu risc crescut pot provoca leziuni precanceroase și cancer.

