Glanda tiroidă: mică, dar esențială pentru întregul organism. Cum influențează inima, greutatea și nivelul de energie

Tot mai multe persoane descoperă târziu că suferă de afecțiuni ale tiroidei, deși simptomele apar cu mult timp înainte. Medicii spun că oboseala constantă, schimbările bruște de greutate sau palpitațiile pot ascunde dezechilibre hormonale serioase.

Bolile tiroidiene afectează milioane de persoane la nivel mondial și influențează funcții esențiale ale organismului, de la metabolism și ritmul cardiac până la nivelul de energie și echilibrul hormonal. Specialiștii atrag atenția că numeroase cazuri rămân nediagnosticate, mai ales în fazele incipiente, motiv pentru care controalele periodice sunt esențiale.

Medicii endocrinologi subliniază importanța depistării precoce a afecțiunilor tiroidiene și a consultului de specialitate. Potrivit specialiștilor, cele mai frecvente boli ale tiroidei sunt hipotiroidismul, hipertiroidismul, tiroiditele și cancerul tiroidian. Simptomele pot fi ușor confundate cu manifestări ale stresului sau oboselii cotidiene, ceea ce întârzie adesea diagnosticul.

„Subliniem importanța consultului endocrinologic și a evaluării realizate de medicii endocrinologi, specialiștii care pot identifica precoce dezechilibrele hormonale, pot recomanda investigațiile necesare și pot stabili conduita terapeutică adecvată pentru fiecare pacient. Diagnosticul corect și monitorizarea realizată de medicul endocrinolog contribuie semnificativ la prevenirea complicațiilor și la creșterea calității vieții pacienților”, a declarat Dana Stoian, președinta Comisiei de Endocrinologie a Colegiului Medicilor din România.

Medicii avertizează că simptome precum oboseala persistentă, variațiile inexplicabile de greutate, palpitațiile, intoleranța la frig sau căldură, căderea părului, anxietatea ori schimbările de dispoziție nu trebuie ignorate. De asemenea, dificultățile la înghițire sau deformările vizibile în zona gâtului pot semnala afecțiuni care necesită investigații de specialitate.

Colegiul Medicilor din România a anunțat luni, 25 mai, publicarea unui nou Ghid de tratament și urmărire a cancerului tiroidian diferențiat, document elaborat de Comisia de Endocrinologie și destinat medicilor specialiști.

„Publicarea Ghidului de tratament și urmărire a cancerului tiroidian diferențiat reprezintă un demers important pentru practica medicală și pentru consolidarea medicinei bazate pe dovezi în domeniul endocrinologiei. Elaborat de Comisia de Endocrinologie a Colegiului Medicilor din România, acest ghid oferă medicilor un instrument actualizat, construit pe baza recomandărilor și datelor științifice internaționale”, a declarat Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.

Specialiștii susțin că prevenția și accesul la evaluări endocrinologice sunt esențiale pentru creșterea șanselor de diagnostic precoce și pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților cu afecțiuni tiroidiene.