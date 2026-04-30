Primul lucru pe care trebuie să îl faci dimineața: sfatul unui gastroenterolog pentru a „reporni” metabolismul și digestia

Organismul pierde lichide pe parcursul nopții, iar refacerea rapidă a hidratării dimineața poate susține digestia, metabolismul și sănătatea tractului urinar. Specialiștii explică de ce acest prim pas este important pentru funcționarea optimă a corpului.

Un număr copleșitor de oameni își încep ziua cu cafea, însă medicul gastroenterolog Adrienna Jirik, de la Cleveland Clinic, spune că există o băutură care ar trebui consumată înainte de această doză de energie: apa, scrie The Health.

În timpul somnului pierdem lichide, explică Dr. Jirik, în principal pentru că organismul pierde apă inclusiv prin respirație. Ea precizează că, într-o noapte obișnuită de opt ore, „se pierd aproximativ 300–400 ml de apă”.

„Oamenii pierd o cantitate semnificativă de apă la nivel gastrointestinal”, spune Dr. Jirik.

Transpirația contribuie și ea, iar, desigur, organismul elimină lichide și prin urinare. De aceea, medicul le recomandă pacienților să bea „cel puțin o cană de apă imediat după trezire”.

Cleveland Clinic mai arată că refacerea nivelului de hidratare poate preveni infecțiile urinare, poate stimula metabolismul și poate îmbunătăți digestia.

Dacă te numeri printre cei cărora nu le place gustul apei simple, Dr. Jirik spune că apa minerală carbogazoasă sau chiar sucul sunt opțiuni acceptabile.

Dacă vrei să reduci consumul de zahăr, poți adăuga doar puțin suc într-un pahar cu apă, pentru un gust mai plăcut.

Apa cu lămâie este, de asemenea, o variantă bună pentru a începe ziua cu puțină aromă și poate susține funcția naturală de detoxifiere a ficatului.

În plus, produsele cu electroliți, precum Liquid I.V., conțin minerale precum sodiu și potasiu, care ajută organismul să absoarbă mai eficient hidratarea.