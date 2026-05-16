search
Sâmbătă, 16 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Reacții dure de peste Ocean după ce Merz a declarat că nu și-ar sfătui copiii să studieze sau să muncească în SUA

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, în actualul climat social din Statele Unite, nu ar recomanda copiilor săi să studieze sau să muncească în această țară, într-o nouă poziționare critică față de SUA după schimburile tensionate de replici cu președintele american, relatează The Guardian.

Merz și Trump la Casa Albă FOTO AFP
Merz și Trump la Casa Albă FOTO AFP

Vorbind la o conferință a tinerilor catolici organizată la Würzburg, liderul conservator german a declarat că nu mai vede SUA drept țara tuturor oportunităților, în ciuda faptului că rămâne un admirator al Americii.

„Sunt un mare admirator al Americii. În acest moment, admirația mea nu crește”, a afirmat Merz, invocând un „climat social” în schimbare rapidă pe fondul unei polarizări sociale profunde.

Cancelarul german, care are trei copii, a remarcat că inclusiv persoanele foarte bine pregătite întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă în Statele Unite. Trecând la situația din Germania, el  el a încurajat tinerii germani să privească mai optimist perspectivele oferite de Germania.

„Cred cu tărie că există puține țări în lume care oferă oportunități atât de mari, în special pentru tineri, precum Germania”, a declarat acesta.

Reacții dure din partea SUA

Afirmațiile lui Merz au provocat reacții dure din partea apropiaților președintelui american Donald Trump. Richard Grenell, fost ambasador american în Germania și consilier republican de politică externă, l-a acuzat pe liderul german că a devenit în Europa președintele a ceea ce a numit „societatea TDS”, o referire la fenomenul „Trump derangement syndrome”.

Grenell a afirmat că poziția actuală a cancelarului contrastează cu tonul conciliant afișat în întâlnirile anterioare cu Trump la Casa Albă și l-a acuzat că este influențat de „presa woke” din Germania.

Și lidera partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, Alice Weidel, a criticat declarațiile cancelarului. Ea a susținut că tocmai Merz, care duce Germania spre ruină socială și economică, arată cu degetul, și conchide că astfel de comentarii nu servesc intereselor țării.

Relațiile dintre Statele Unite și aliații europeni s-au tensionat în ultimele luni pe fondul disputelor comerciale și al sprijinului militar pentru Ucraina. Merz a criticat recent politica Washingtonului în conflictul cu Iranul, afirmând că SUA sunt „umilite” de conducerea iraniană, declarații care au atras nemulțumirea administrației Trump.

La scurt timp după aceste afirmații, Washingtonul a anunțat o retragere parțială a trupelor americane din Germania și majorarea tarifelor pentru automobilele importate din Uniunea Europeană, un sector esențial pentru economia germană.

În ciuda tensiunilor, Merz a declarat ulterior că nu renunță la colaborarea transatlantică. Vineri, acesta a anunțat pe platforma X că a avut o convorbire telefonică cu Trump, în care cei doi au discutat despre Iran, Ucraina și viitorul summit NATO de la Ankara.

„SUA și Germania sunt parteneri puternici într-un NATO puternic”, a spus Merz.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
digi24.ro
image
România și alte 35 de state au aprobat înființarea unui tribunal special, „ca cel de la Nürnberg”, pentru judecarea lui Putin
stirileprotv.ro
image
Avalanșă de sinecuri în ultimele zile ale Guvernului. Ministrul demis al Economiei, Irineu Darău, își numește colegii de la USR în conducerea companiilor de stat: „Ar fi trebuit să organizeze concurs”
gandul.ro
image
Cum este afectat creierul tău atunci când devii imigrant
mediafax.ro
image
Campionul României care a lucrat ca șofer în SUA. De ce a fost dat afară: ”M-au suspendat că nu conduc cum trebuie și nu vorbesc limba”
fanatik.ro
image
Ploi torențiale, grindină și vijelii: 5 județe sunt sub cod portocaliu și 20 de județe sunt vizate de avertizări meteo ANM de cod galben
libertatea.ro
image
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"
digisport.ro
image
Vremea instabilă se instalează în toată țara. A fost emis Cod portocaliu de ploi torenţiale în 5 judeţe și Cod galben de furtuni în alte 19
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
observatornews.ro
image
BOMBĂ! Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane
cancan.ro
image
VIDEO Pensiile nu vor putea fi indexate în 2027 așa cum s-a promis. Cât vor pierde pensionarii?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
De ce devin tot mai scumpe apartamentele mici din România. Schimbarea observată de dezvoltatori
playtech.ro
image
Încă o lovitură încasată de Dan Șucu: își pierde gratis vedeta! Cu ce echipă va semna
fanatik.ro
image
Moment viral cu Dragoș Pîslaru care corectează gramatical de două ori o jurnalistă în timpul unei conferințe de presă: "E foarte bine. Vă cer scuze" VIDEO
ziare.com
image
Gigi Becali știe cine va câștiga alegerile prezidențiale din 2030: "Nu bagă la puşcărie pe nimeni!"
digisport.ro
image
Italienii au rămas uimiți de soția lui Cristi Chivu! Ce au descoperit despre Adelina: „Toate duc la asta”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din București în care stau Adela Popescu și Radu Vâlcan. E spectaculoasă, cu etaj, are geamuri mari, o bucătărie superbă, iar curtea e plină de verdeață / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alerte meteo ANM cod portocaliu și galben, inclusiv în București în weekend. Vremea rea face ravagii HARTĂ
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
click.ro
image
Țara unică în lume unde se circulă atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă a drumului, în același timp
click.ro
image
Cât te costă să-ți faci locuința visurilor. Doi români au cumpărat o casă bătrânească cu 30.000 de euro, dar au ajuns la cheltuieli neașteptate
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)
Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg dacă spăl vase, dau cu aspiratorul, fac mâncare pentru familie sau fac lecții”
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere

OK! Magazine

image
"Pericolul" celui de-al treilea născut la Palat. Prințul Louis, pe urmele unor unchi care erau, ca și el, preferații mamei

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas