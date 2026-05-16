Reacții dure de peste Ocean după ce Merz a declarat că nu și-ar sfătui copiii să studieze sau să muncească în SUA

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, în actualul climat social din Statele Unite, nu ar recomanda copiilor săi să studieze sau să muncească în această țară, într-o nouă poziționare critică față de SUA după schimburile tensionate de replici cu președintele american, relatează The Guardian.

Vorbind la o conferință a tinerilor catolici organizată la Würzburg, liderul conservator german a declarat că nu mai vede SUA drept țara tuturor oportunităților, în ciuda faptului că rămâne un admirator al Americii.

„Sunt un mare admirator al Americii. În acest moment, admirația mea nu crește”, a afirmat Merz, invocând un „climat social” în schimbare rapidă pe fondul unei polarizări sociale profunde.

Cancelarul german, care are trei copii, a remarcat că inclusiv persoanele foarte bine pregătite întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă în Statele Unite. Trecând la situația din Germania, el el a încurajat tinerii germani să privească mai optimist perspectivele oferite de Germania.

„Cred cu tărie că există puține țări în lume care oferă oportunități atât de mari, în special pentru tineri, precum Germania”, a declarat acesta.

Reacții dure din partea SUA

Afirmațiile lui Merz au provocat reacții dure din partea apropiaților președintelui american Donald Trump. Richard Grenell, fost ambasador american în Germania și consilier republican de politică externă, l-a acuzat pe liderul german că a devenit în Europa președintele a ceea ce a numit „societatea TDS”, o referire la fenomenul „Trump derangement syndrome”.

Grenell a afirmat că poziția actuală a cancelarului contrastează cu tonul conciliant afișat în întâlnirile anterioare cu Trump la Casa Albă și l-a acuzat că este influențat de „presa woke” din Germania.

Și lidera partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, Alice Weidel, a criticat declarațiile cancelarului. Ea a susținut că tocmai Merz, care duce Germania spre ruină socială și economică, arată cu degetul, și conchide că astfel de comentarii nu servesc intereselor țării.

Relațiile dintre Statele Unite și aliații europeni s-au tensionat în ultimele luni pe fondul disputelor comerciale și al sprijinului militar pentru Ucraina. Merz a criticat recent politica Washingtonului în conflictul cu Iranul, afirmând că SUA sunt „umilite” de conducerea iraniană, declarații care au atras nemulțumirea administrației Trump.

La scurt timp după aceste afirmații, Washingtonul a anunțat o retragere parțială a trupelor americane din Germania și majorarea tarifelor pentru automobilele importate din Uniunea Europeană, un sector esențial pentru economia germană.

În ciuda tensiunilor, Merz a declarat ulterior că nu renunță la colaborarea transatlantică. Vineri, acesta a anunțat pe platforma X că a avut o convorbire telefonică cu Trump, în care cei doi au discutat despre Iran, Ucraina și viitorul summit NATO de la Ankara.

„SUA și Germania sunt parteneri puternici într-un NATO puternic”, a spus Merz.