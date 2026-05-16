Sâmbătă, 16 Mai 2026
Nazare interzice ChatGPT în Ministerul Finanțelor și blochează accesul la mailurile personale

Angajaţii Ministerului Finanţelor, ai ANAF şi ai Autorităţii Vamale Române nu vor mai putea utiliza o serie de platforme digitale pe calculatoarele de serviciu, inclusiv adresele de e-mail personale, în urma unui ordin semnat de ministrul interimar Alexandru Nazare.

Restrictii dure pe platformele digitale la serviciu. FOTO: Pixabay

Ministerul Finanţelor introduce restricţii severe privind utilizarea internetului pe calculatoarele de serviciu.

Printr-un ordin semnat de ministrul interimar Alexandru Nazare, angajaţilor din minister, ANAF şi Autoritatea Vamală Română li se interzice accesul la platforme de inteligenţă artificială, reţele sociale, e-mailuri personale şi servicii de stocare în cloud, măsura fiind justificată prin necesitatea întăririi securității cibernetice.

Astfel, angajații nu vor mai putea utiliza pe calculatoarele de serviciu aplicații de inteligenţă artificială precum ChatGPT, Gemini sau Copilot. Totodată, accesul la reţele sociale, adrese personale de e-mail, platforme de cloud-sharing şi instrumente online de traducere va fi restricţionat.

Măsurile sunt prevăzute într-un ordin semnat de ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare. Documentul, obţinut de Antena 3 CNN, poartă numărul 543 şi modifică hotărârea de guvern privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, introducând noi reguli privind securitatea informatică în cadrul instituţiei şi al structurilor subordonate.

Potrivit ordinului, obţinut şi citat de Antena 3, restricţiile intră în vigoare imediat şi sunt motivate de „riscurile de securitate cibernetică generate atât de actori statali, cât şi nonstatali”.

FOTO: Antena 3

„Începând cu data semnării prezentului ordin, pentru întărirea securității cibernetice în raport cu situația gepolitică actuală generată de actori statali și nonstatali, se implementează măsurile tehnice suplimentare necesare, la nivelul stațiilor de lucru ale personalului Ministerului Finanțelor și a unităților subordonate (Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română) având ca scop restricționarea accesului la:

porturile USB pentru dispozitive de stocare;

adresele de email personale (Gmail, Yahoo, Outlook...);

platformele de cloud sharing (Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive...);

platformele de AI (ChatGPT, Gemini, Copilot...);

platformele de social emdia, inclusiv WhatsApp;

instrumente on line de traducere (de ex. Google translate);”, se arată în document.

Ordinul prevede şi blocarea accesului la porturile USB destinate dispozitivelor de stocare externe, o măsură care vizează limitarea transferului de date în afara infrastructurii informatice a instituției.

În document se precizează că restricţiile au rolul de a reduce vulnerabilităţile existente la nivelul stațiilor de lucru şi al sistemelor informatice utilizate de angajaţi.

„Accesul la aceste platforme este restricționat pentru a reduce vulnerabilitățile existente la nivelul stațiilor de lucru, a sistemelor informatice și a aplicațiilor (...) pentru a putea proteja datele și sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și a unităților subordonate”, se mai arată în ordinul semnat de Alexandru Nazare.

