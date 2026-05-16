După moțiunea de cenzură prin care Guvernul Bolojan a fost demis, Biroul Politic Național al PNL a adoptat, în data de 5 mai, o rezoluție care prevede trecerea partidului în opoziție și oprirea oricărei asocieri la guvernare cu PSD. La nivel local, opiniile primarilor liberali rămân însă împărțite. „Adevărul” a discutat cu patru edili ai PNL pe tema crizei politice și pentru a afla punctele lor de vedere în legătură cu o eventuală refacere a coaliției de guvernare alături de PSD.

O parte dintre edili susțin o ruptură definitivă de social-democrați și o repoziționare a partidului în vederea recâștigării credibilității politice, în timp ce alți primari pledează pentru menținerea participării la guvernare, argumentând că aceasta ar fi necesară pentru protejarea proiectelor finanțate din fonduri europene și pentru evitarea unei posibile crize economice.

Primarul din Slatina: „Responsabilitatea guvernării aparține celor care au dărâmat Guvernul”

Mario De Mezzo, primarul municipiului Slatina, consideră că responsabilitatea politică revine celor care au susținut moțiunea de cenzură și că PNL trebuie să aleagă între opoziție și o guvernare cu Ilie Bolojan.

„Cei care au dărâmat Guvernul au responsabilitatea să facă echipă de guvernare. Și, în acest moment, PNL fie ar trebui să meargă în opoziție și să îi lase pe cei care și-au asumat dărâmarea Guvernului să arate ce pot, fie să rămână la guvernare în condițiile pe care PNL le impune, cu premier Ilie Bolojan și fără cei care au contribuit la dărâmarea Guvernului alături de ei. Fiecare are puncte de vedere personale, bazate de multe ori pe interese personale. Și nu spun asta în sensul rău al cuvântului, ci în sensul calculelor pe care fiecare dintre noi ni le facem”, afirmă Mario De Mezzo

Edilul Slatinei consideră că atașamentul față de funcții explică diferențele de poziționare din interiorul partidului.

„De ce cred unii care sunt pe anumite scaune că ar trebui să rămână în continuare la guvernare este ușor de înțeles pentru toată lumea. Eu cred că anumite funcții, despre care toți spunem că sunt trecătoare, ar trebui lăsate cu mai multă ușurință, mai ales că cei care, de multe ori, se țin de ele sunt exact cei care spun că sunt funcții trecătoare. Adică să înțelegem că ele chiar sunt trecătoare”, afirmă edilul

În opinia sa, succesul electoral al PNL în Slatina a fost construit pe o opoziție fermă față de PSD.

„În primul rând, identitatea. Eu vă spun că, de exemplu, în municipiul Slatina, PNL este extrem de apreciat exact pentru lupta pe care o are cu Partidul Social Democrat de 3 ani de zile. Luptă la baionetă, în care am demascat constant corupția și incompetența și aroganța sau disprețul administrativ pe care PSD le are în județul Olt. Este motivul pentru care a și câștigat Slatina PNL, când am candidat la primărie. Este prima victorie a PNL în Slatina de la Al Doilea Război Mondial. Iar acest lucru, într-un fief PSD atât de puternic, a fost posibil doar pentru că lupta a fost autentică. Trimițându-l acasă pe copilul lui Paul Stănescu, a fost posibil doar pentru că lupta a fost autentică”, spune primarul liberal.

Mario De Mezzo concluzionează că recredibilizarea PNL depinde de continuarea acestei linii de confruntare politică cu PSD.

„Iar PNL primul lucru pe care și-l va câștiga va fi recredibilizarea, lucru care se întâmplă deja. Uitați-vă că oamenii încep să aprecieze datorită luptei pe care Ilie Bolojan o are în a demasca corupția, incompetența, aroganțele și disprețul administrativ pe care pesediștii îl au. Lupta aceasta recredibilizează PNL la nivel național”, subliniază Mario De Mezzo.

Ruptura de PSD, susținută la Rădăuți

Bogdan Loghin, primarul municipiului Rădăuți, susține decizia PNL de a se distanța de PSD, apreciind că actuala formulă de colaborare a fost afectată de lipsa de asumare din partea social-democraților.

„Părerea mea este că măsura care s-a votat în partid la nivel național este cea mai bună, adică cât mai departe de PSD. Acum, în forma în care nu mă pot pronunța, pentru că nu am toate datele pe care le are centrul. Dar se vede cu ochiul liber. Tot ce au încercat, toate reformele care au încercat să fie făcute și chiar s-au făcut, s-au făcut cu foarte mari sacrificii. Tandemul acesta în care să mergi cu PSD-ul doar ca PSD-ul să ocupe funcții, că știm cu toții că asta se dorește, și pe de altă parte fuga de asumare, nu este de câștig”, spune edilul din Rădăuți.

Edilul critică și lipsa de coerență din cadrul coaliției, pe care o consideră un factor de instabilitate și confuzie publică.

„Se anulează toată munca prin certurile și limbajul acesta dublu al PSD-ului, cum a spus și premierul Bolojan. Una se discută în comisii și apoi se iese în spațiul public cu totul alte declarații. Nu este în regulă. Bulversăm și populația, pentru că mai ales în perioade din acestea complicate oamenii se uită la partidele politice și la ce declară. Iar dacă limbajul nu este comun și nu este asumat de toate părțile, nu este de folos”, afirmă Bogdan Loghin.

De asemenea, el susține că administrațiile locale ar trebui să se concentreze mai mult pe fonduri europene și mai puțin pe dependența de bugetul central.

„Le-aș sugera primarilor respectivi, pentru că eu încă nu sunt reabilitat în PNL. Știți foarte bine că l-am sprijinit pe Nicușor Dan ca președinte și pe Ilie Bolojan premier și am fost exclus din PNL, dar le-aș spune tuturor primarilor să fie mai harnici în zona fondurilor europene decât în zona de a aștepta, nu știu, un proiect de la CNI sau din altă parte. Din punct de vedere al personalului, toată lumea se plânge că nu se poate. La municipiul Rădăuți, când a venit acea ordonanță, eram cu 64 de persoane sub limita cerută de Guvern prin prefecturi. Deci, în unele locuri se poate performa, iar în altele parcă suntem niște primării asistate, cu mâna întinsă la Guvern”, subliniază Bogdan Loghin.

Primarul din Bran: „Dacă am rămâne în opoziție nu ar fi neapărat un lucru greșit”

La rândul său, Cosmin Feroiu, primarul comunei Bran, județul Brașov, spune că susține decizia adoptată de conducerea PNL.

„Decidenții noștri de mai sus știu mai bine ce este bine pentru noi, pentru comunitățile noastre și pentru țara asta. Și dacă vor decide să intre din nou în coaliție, au sprijinul nostru. Dacă vor decide să rămână în opoziție, la fel, au sprijinul nostru”, a transmis Cosmin Feroiu.

În același timp, primarul din Bran consideră că o eventuală trecere în opoziție nu ar reprezenta neapărat un scenariu negativ, ci chiar o oportunitate de clarificare politică.

„Eu personal cred că și dacă am rămâne în opoziție nu ar fi neapărat un lucru greșit. Dacă am fost la putere, dacă nu ne-am înțeles și dacă altcineva și-a asumat faptul că acest guvern nu a luat măsurile corespunzătoare, atunci să îi lăsăm pe cei care au provocat această criză să conducă țara mai bine și să ne bucurăm de rezultatele lor împreună”, a afirmat acesta.

Primarul din Cavnic: „Este imperios necesar să intrăm la guvernare”

În schimb, Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, județul Maramureș, contestatar al lui Ilie Bolojan, susține că partidul ar trebui să revină la guvernare alături de PSD.

„Este imperios necesar să intrăm la guvernare, pentru că avem foarte multe proiecte care trebuie închise prin PNRR și prin Anghel Saligny și, mai mult decât atât, nu putem să aruncăm țara în haos. Pentru că vedeți haosul în care suntem acum, cu acest deficit, locul ultim în Europa, au demonstrat că măsurile nu au fost populare și nu au fost bune”, a subliniat edilul.

Edilul avertizează că o criză politică prelungită ar putea favoriza ascensiunea AUR.

„Dacă mergem acum în opoziție și aruncăm țara în haos. O să conducă AUR cu PSD sau cu nu știu ce Partid PACE sau Adevăr, sau cum se numesc mai nou, că acum nu mai avem partide care au participat la alegeri, ci partide înființate peste noapte. Riscăm să aruncăm și mai mult țara dacă vin oameni care nu au experiență să o conducă. Iar premierul Nicolae Ciucă ar trebui să înțeleagă aici că un pas în lateral nu înseamnă neapărat o excludere de la decizie, ci recunoașterea faptului că administrația locală este un pic diferită de administrația națională și de conducerea țării”, a transmis acesta.

În viziunea sa, soluția politică ar trebui să implice desemnarea unui alt premier liberal și refacerea unei formule de guvernare stabile.

„PNL ar trebui să vină cu alt nume de premier, pentru că deocamdată există un protocol care nu a fost denunțat sau anunțat ca fiind anulat. Și atunci, conform protocolului, PNL trebuie să nominalizeze premier, iar PSD, USR și UDMR trebuie să aprobe și să formeze împreună un guvern care să conducă România”, a afirmat Vladimir Petruț.

Mai mult, edilul susține că măsurile economice adoptate de guvernul Bolojan au afectat grav economia țării.

„Asta este părerea mea, pentru că suntem într-o situație foarte proastă dacă ne uităm la deficitul care ne-a afectat. Se închid firme. Vă dau un exemplu: eu sunt din Maramureș. La noi există o societate comercială care avea 6300 de angajați la 31 decembrie. Acum a dat afară 1400 de oameni și și-a cerut insolvența. În urma discuțiilor purtate cu aceștia, pe fondul taxelor mărite de anul trecut până acum, pentru că atunci când ai mărit TVA-ul, accizele la combustibil, toate acestea afectează marii contribuabili, pentru că fiecare procent contează. S-a demonstrat că nu a fost o măsură bună. Acum 6000 de oameni vor merge acasă și vor intra în șomaj. Acestea sunt măsuri de distrugere a economiei”, a subliniat primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț..