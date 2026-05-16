Video Autostrada din mijlocul oceanului care costă 200 de milioane de euro pe kilometru. Proiectul SF construit de Franța pe o insulă vulcanică

Pe o insulă pierdută în mijlocul Oceanului Indian, unde munții vulcanici se prăbușesc direct în mare și cicloanele lovesc cu valuri de până la 20 de metri, Franța a construit unul dintre cele mai scumpe și spectaculoase drumuri din lume. „Nouvelle Route du Littoral” nu este doar o autostradă: este o structură suspendată peste ocean, concepută să reziste naturii în forma ei cea mai violentă și să lege, cu orice preț, capitala insulei Réunion de principalul său port. Cu un cost care ajunge la aproximativ 200 de milioane de euro pe kilometru, proiectul a devenit un simbol al ingineriei extreme — și al luptei omului cu un relief care nu iartă.

Există multe drumuri şi autostrăzi spectaculoase în lume, construite în condiţii atât de dificile încât costurile lor ajung la niveluri greu de imaginat. De obicei, cele mai scumpe proiecte sunt tunelurile, fie cele săpate sub marile metropole asiatice, precum în Japonia, fie cele excavate prin masive muntoase extrem de dure, unde fiecare metru de foraj devine o provocare inginerească. Însă atunci când vorbim despre drumuri de suprafaţă, unul dintre cele mai costisitoare proiecte din lume este construit de Franţa în mijlocul Oceanului Indian: „Nouvelle Route du Littoral”, autostrada suspendată deasupra oceanului care costă aproximativ 200 de milioane de euro pentru fiecare kilometru.

Noul drum de coastă se află pe insula Réunion, teritoriu francez de peste mări situat în estul Africii, între Madagascar şi Mauritius. Deşi se află la peste 9.000 km de Paris, insula face parte din Franţa şi din Uniunea Europeană, folosind moneda euro şi având statut administrativ identic cu regiunile franceze continentale.

Preluare video de pe Youtube

Réunion este o insulă relativ mică, cu aproximativ 63 km lungime şi 45 km lăţime, însă are o populaţie de peste 900.000 de locuitori, ceea ce o transformă într-una dintre cele mai dens populate insule din Oceanul Indian, potrivit piataauto.md. Relieful său este însă unul extrem de dificil. Insula este de origine vulcanică, iar aproape întreg interiorul său este ocupat de munţi abrupţi, văi adânci şi stânci spectaculoase.

Insula, formată pe doi vulcani uriași

În centrul insulei se află doi vulcani uriaşi. Primul este Piton des Neiges, un vulcan stins care atinge 3.070 metri altitudine şi domină geografia insulei. Al doilea este Piton de la Fournaise, unul dintre cei mai activi vulcani din lume, cu o altitudine de 2.631 metri. Acesta erupe periodic, iar câmpurile de lavă rezultate modelează constant relieful sudic al insulei. Tocmai această origine vulcanică face ca litoralul nordic al insulei să fie format din pereţi abrupţi de bazalt care se prăbuşesc direct în ocean.

Capitala insulei este Saint-Denis, amplasată în nord, iar principalul port comercial este situat în zona oraşului Le Port, în apropiere de localitatea La Possession. Între aceste două puncte se află cea mai importantă conexiune rutieră a întregii insule, folosită zilnic de aproximativ 70.000–80.000 de vehicule. Problema este că vechiul drum de coastă fusese construit exact între muntele vulcanic şi ocean, într-un culoar extrem de îngust şi periculos.

Pe o parte se aflau pereţii verticali de stâncă, predispuşi la căderi masive de pietre şi alunecări de teren. Pe cealaltă parte se afla Oceanul Indian, una dintre cele mai violente regiuni maritime tropicale din lume. În timpul cicloanelor, valurile pot depăşi 15–20 metri înălţime, iar vânturile ajung frecvent la peste 200 km/h. În astfel de momente, valurile loveau direct şoseaua, inundând-o complet şi făcând circulaţia imposibilă.

De-a lungul anilor, numeroase persoane şi-au pierdut viaţa pe această rută din cauza prăbuşirilor de stânci. În unele perioade, drumul era închis zile întregi, iar capitala insulei rămânea practic izolată de portul comercial şi de restul infrastructurii economice.

Evoluţie spectaculoasă pe Autostrada Transilvania, lotul Nădăşelu-Zimbor. „Oamenii ăştia sunt din alt film!” VIDEO

Viaduct uriaș, de 5,4 km lungime

Din acest motiv, autorităţile franceze au decis construirea unei noi autostrăzi complet separate de coastă. Proiectul a fost aprobat oficial în 2011, iar lucrările au început în 2013–2014. Ideea inginerească era extrem de ambiţioasă: noua rută urma să fie construită direct în ocean, la o distanţă suficientă de coastă pentru a evita atât căderile de stânci, cât şi impactul direct al valurilor.

Noua autostradă are o lungime totală de aproximativ 12,5 km şi este alcătuită dintr-o combinaţie de viaducte maritime şi diguri artificiale. Elementul central al proiectului este un viaduct uriaş de 5,4 km lungime construit efectiv deasupra oceanului. Acesta este astăzi cel mai lung viaduct din Franţa.

Preluare video de pe Youtube

Construcţia viaductului a fost una dintre cele mai dificile realizări inginereşti europene din ultimele decenii. Fundul oceanului din apropierea insulei este extrem de abrupt, deoarece reprezintă continuarea subacvatică a reliefului vulcanic. Practic, versanţii muntelui continuă sub apă, ceea ce înseamnă că pilonii nu puteau fi ancoraţi într-un teren plat, ci într-o structură geologică neregulată, formată din roci vulcanice foarte dure.

Fiecare fundaţie a necesitat operaţiuni complexe de forare şi excavare subacvatică, mai apropiate de tehnologiile utilizate la turbinele eoliene offshore decât de cele folosite la podurile clasice. Pilonii au fost ancoraţi la adâncimi mari şi proiectaţi special pentru a rezista simultan la:

valuri oceanice extreme;

cicloane tropicale;

curenţi marini puternici;

coroziunea salină;

activitate seismică moderată.

În total, viaductul este susţinut de zeci de piloni masivi din beton armat, unii având peste 50 metri înălţime. Structura superioară include grinzi prefabricate uriaşe, transportate şi montate pe mare cu echipamente speciale.

„Minune” spectaculoasă pe Autostrada Transilvania, pregătită de o asocierea germano-austriacă VIDEO

Prețul de construcție s-a dublat din cauza dificultăților tehnice

Iniţial, proiectul avea un buget estimat la 1,6 miliarde euro, ceea ce însemna deja peste 130 milioane euro pe kilometru — o sumă uriaşă pentru o autostradă. Însă dificultăţile tehnice, reproiectările, problemele logistice şi creşterea costurilor materialelor au împins nota de plată mult mai sus.

În prezent, costul total estimat depăşeşte 2,5 miliarde euro, ceea ce ridică preţul la aproximativ 200 milioane euro pentru fiecare kilometru de drum. Asta transformă „Nouvelle Route du Littoral” într-unul dintre cele mai scumpe drumuri de suprafaţă construite vreodată.

Proiectul nu este încă finalizat complet. Viaductul principal a fost inaugurat treptat între 2020 şi 2022 şi este deja circulabil în ambele sensuri. Alte segmente ale autostrăzii au fost de asemenea deschise, însă porţiunile rămase continuă să fie reproiectate şi construite.

Iniţial, o parte din traseu urma să fie realizată pe diguri de coastă protejate. Însă condiţiile oceanice s-au dovedit atât de dificile încât autorităţile au decis în 2025 ca mai multe secţiuni să fie transformate tot în viaducte maritime, ceea ce a dus la noi creşteri de costuri. Lucrările finale sunt estimate să continue până în jurul anului 2030.

Chiar şi aşa, proiectul este considerat o realizare inginerească impresionantă. Franţa vede această autostradă ca pe o demonstraţie de capacitate tehnologică într-un mediu natural extrem de ostil. Iar imaginile cu viaductul suspendat deasupra Oceanului Indian, printre valuri uriaşe şi stânci vulcanice abrupte, au făcut înconjurul lumii, transformând „Nouvelle Route du Littoral” într-unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură construite vreodată.