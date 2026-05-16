România intră sub asediul furtunilor. DSU și ISU mobilizează forțe speciale în județele aflate sub Cod portocaliu

Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), a dispus o serie de măsuri preventive în urma avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Situația este monitorizată permanent la nivelul Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cooperare cu instituțiile din Comitetul Național pentru Situații de Urgență, a transmis DSU printr-un comunicat.

Măsuri dispuse

Autoritățile au activat grupe operative și centre de coordonare în județele aflate sub cod portocaliu, au convocat Comitetele Județene pentru Situații de Urgență și au instituit permanența la nivelul prefecturilor și autorităților locale.

Totodată, este crescută capacitatea operațională de intervenție, iar IGSU realizează „manevra preventivă de forțe și mijloace din județele care nu sunt afectate către zonele aflate sub avertizare Cod Portocaliu”, pentru reducerea timpului de răspuns.

La ora 11:00 a fost transmis un mesaj RO-ALERT de informare preventivă, urmând ca mesaje suplimentare să fie emise, în funcție de evoluția situației din teren.

„Prin măsurile dispuse se urmărește limitarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, protejarea populației, a bunurilor și infrastructurii, precum și asigurarea unui răspuns rapid, coordonat și eficient la nivel național și local”, a transmis DSU.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă oamenilor să evite deplasările inutile în zonele vizate și să nu traverseze cursurile de apă

De asemenea, populația este sfătuită să curețe șanțurile și rigolele, să asigure locuințele și să nu atingă cablurile electrice căzute la pământ. În caz de urgență, trebuie apelat numărul 112.

Autoritățile centrale și locale rămân mobilizate pentru protejarea populației și limitarea efectelor fenomenelor meteorologice.

„Autoritățile administrației publice centrale și locale, alături de celelalte structuri ale MAI, comitetele pentru situații de urgență și echipele de intervenție din teren rămân mobilizate și pregătite să intervină pentru protejarea cetățenilor și limitarea efectelor fenomenelor meteorologice prognozate”, mai informează DSU.

Intervenții ISU în județele vizate

Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis la rândul său că a dispus măsuri pentru suplimentarea capacității de intervenție prin trimiterea în sprijin a unor forțe și mijloace din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență din alte județe în regiunile vizate de Codul portocaliu.

Astfel, ISU Mureș acționează în sprijinul ISU Vâlcea cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 4 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă.

De asemenea, ISU Brașov intervine în sprijinul ISU Argeș cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 2 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă, în timp ce ISU Covasna acordă sprijin ISU Dâmbovița cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 2 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă.

Cod galben în jumătate din țară

Avertismentul vine în contextul în care meteorologii au emis atât o informare de instabilitate atmosferică valabilă până duminică după-amiază, cât și un Cod galben pentru 19 județe.

Potrivit ANM, Codul galben este valabil în intervalul 16 mai, ora 14:00 – 17 mai, ora 12:00, pentru sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste regiuni sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, caracterizată prin averse torențiale, descărcări electrice și, local, grindină. În intervale scurte de timp, de până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate și pot ajunge la 25–50 l/mp.

Ulterior, a fost emis și un Cod portocaliu, valabil de la ora 14, sâmbătă, până duminică la ora 10, fiind vizate județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și zona de munte a județelor Gorj și Prahova. Potrivit meteorologilor, în aceste zone vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 40...60 l/mp și izolat de 70 l/mp.