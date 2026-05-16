Video Statuia de bronz a lui Iancu de Hunedoara, restaurată după un secol și jumătate. Cum arată acum cavalerul de la Castelul Corvinilor

Pentru prima dată în istorie, turiștii care au ajuns la Castelul Corvinilor din Hunedoara au văzut de aproape statuia lui Iancu de Hunedoara, ridicată în urmă cu peste un secol și jumătate pe cel mai înalt turn. Monumentul de bronz a fost readus la castel, după o restaurare minuțioasă.

Sute de turiști s-au fotografiat cu statuia lui Iancu de Hunedoara, restaurată după mai mult de un secol și jumătate de la amplasarea ei pe Turnul Buzdugan, care se înalță la aproape 30 de metri deasupra văilor Zlaștiului și Cernei din Hunedoara.

Ridicată în 1873, statuia de bronz a fost martor al transformărilor prin care a trecut așezarea medievală în ultimul secol și jumătate: de la șirul de restaurări care au urmat incendiului care mistuise castelul în 1854, la cenușa care a acoperit castelul sufocat de construcțiile complexului siderurgic din jurul lui în comunism și la reabilitările din ultimii ani, cu fonduri europene, care au redat strălucirea monumentului.

Cavalerul de la Castelul Corvinilor, restaurat

În toamna anului 2025, a venit rândul statuii Cavalerului să fie restaurată. Ajunsese într-o stare de degradare accentuată, fiind fulgerată de nenumărate ori, înclinată de furtuni și vijelii, găurită de gloanțele trase „în glumă”, în zilele Revoluției din 1989, de soldații unui post militar aflat în apropiere.

Cavalerul, cu o înălțime de 2,5 metri și o greutate de peste 200 de kilograme, i-a pus la grea încercare pe muncitori, din cauza volumului său, a înălțimii turnului de pe care a fost coborât cu scripeți, dar și a stării sale de degradare.

Din cauza degradării, în timpul coborârii, una dintre cizme s-a desprins din „trupul” statuii. Monumentul a fost coborât de pe Turnul Buzdugan și transportat în atelierul unde urma să fie reparat. Restaurarea statuii de bronz a însemnat curățarea depunerilor acumulate în timp, îndepărtarea urmelor de coroziune, verificarea îmbinărilor și a zonelor fisurate, consolidarea elementelor slăbite și refacerea pieselor desprinse sau deteriorate. Monumentul a fost tratat pentru protecție împotriva intemperiilor, iar suprafața bronzului a fost stabilizată și protejată cu straturi speciale, menite să îi păstreze patina istorică și să prevină degradarea ulterioară.

La peste o jumătate de an, „Iancu de Hunedoara” a fost readus la castel, iar pentru câteva zile a fost așezat în curtea ansamblului istoric, în așteptarea ridicării sale, din nou, pe turn.

„Cavalerul s-a întors acasă, la Hunedoara! După un amplu proces de restaurare, simbolul de pe Turnul Buzdugan revine pe locul său după 152 de ani! În ultimele luni, acesta a trecut printr-un amplu proces de restaurare, ca parte a proiectului cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - PNRR, implementat la Castelul Corvinilor de Primăria Hunedoara. Duminică (17 mai 2026) va fi reamplasat pe locul în care a stat vreme de 152 de ani, pe vârful Turnului Buzdugan. Până atunci, va fi expus în curtea exterioară, la Muzeul Castelul Corvinilor. Vă reamintim, 2026 a fost declarat: Anul Iancu de Hunedoara – Erou. Voievod. Legendă”, a informat Primăria Hunedoara.

Cum a ajuns Cavalerul pe Turnul Buzdugan

Statuia care a vegheat Hunedoara, de pe Turnul Buzdugan, îl reprezintă pe Ioan (Iancu) de Hunedoara, ca un cavaler în armură completă. În mâna dreaptă ține o suliță, iar de hampă (coada suliței) a fost prinsă o tăbliță metalică pe care este decupat anul 1873.

„Ideea amplasării unui cavaler în armură pe Turnul Buzdugan i-a aparţinut arhitectului Ferenc Schultz, decedat în 1870, iar aceasta s-a reușit a fi materializată doar în 1873 de către arhitectul Imre Steindl”, informa arheologul Sorin Tincu, directorul Muzeului Castelului Corvinilor.

Suportul care susţine statuia a mai fost restaurat ȋn anul 1934, când, ȋn urma furtunii din 4 iunie, a cedat, iar cavalerul s-a ȋnclinat atât de mult ȋncât ameninţa să se prăbuşească, şi ȋn timpul lucrărilor de restaurare din anii 1950–1960.

Începând cu anul 1900, înfăţişarea turnului nu a mai suferit modificări, aici fiind realizate numai lucrări de conservare, care au avut în vedere intervenţii de consolidare a zidăriei şi reparaţii la acoperiş.

Turnul Buzdugan, restaurat și redat turismului

Între timp, a fost restaurat și Turnul Buzdugan, care va găzdui din nou Statuia Cavalerului. Turnul a fost construit în a doua parte a secolului al XV-lea, iar în prezent se numără printre cele mai spectaculoase monumente din ansamblul medieval. În vremea Huniazilor, Turnul Buzdugan a fost, potrivit unor istorici, un turn de observație și purta acest nume după forma semisferică pe care acoperișul lui o avea în trecut, schimbată în urma restaurării din secolul al XIX-lea.

„Turnul Buzdugan (turnul pictat) suprapune o parte din zidul vechii cetăți şi este prevăzut cu un singur nivel de apărare, susținut pe console. Înălțimea de 30 de metri, ca și pictura compusă din motive decorative romboidale așezate în spirală, bine păstrată pe partea exterioară, îl fac una dintre cele mai interesante construcții din ansamblul de la Hunedoara”, informa Muzeul Castelului Corvinilor.

Turnul Buzdugan a fost decorat cu motive geometrice şi florale, dar şi cu elemente de tehnică militară şi scene din viața orașului. Înainte de incendiul din 1854, care a mistuit o mare parte din castel, Turnul Buzdugan era dotat cu un mecanism de ceas, amplasat aici în jurul anului 1819. Acoperişul său a fost supraînălțat după restaurarea Castelului Corvinilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea, ultima intervenție majoră la acest turn înainte de începerea proiectului finanțat de UE.

Cu ocazia ultimelor restaurări, începute în anul 2019, în camera turnului a fost revizuită tencuiala şi pardoseala din cărămidă şi s-au efectuat lucrări de finisaj. A urmat restaurarea fațadei și a acoperișului turnului, una dintre operațiunile dificile realizate la castel, din cauza înălțimii acestuia.

Castelul Corvinilor, în șantier din 2019

Lucrările de la Turnul Buzdugan au fost cuprinse în proiectul în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, investiție care a vizat, în total, 27 de obiective de restaurare, conservare şi punere în valoare (Sala Dietei, Sala Cavalerilor, podurile de acces, porţiuni mari din acoperiş, fântâna din curtea interioară, Terasa de Artilerie etc.).

„Proiectul reprezintă, de fapt, cea de-a doua etapă amplă de restaurare a Castelului Corvinilor, primul proiect, în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, fiind derulat în perioada 2019–2023, cu sprijinul ADR Vest, prin Programul Operațional Regional 2014–2020”, informa Primăria municipiului Hunedoara.

Castelul Corvinilor se află din 2019 în șantier, dar a rămas deschis turiștilor. Lucrările de restaurare au ajuns la final, având termen de realizare până în vara anului 2026.